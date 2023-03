Băncile ar trebui să fie obligate să transfere creșterile de dobândă către deponenți

La nivel mondial, băncile au înregistrat creșteri record ale profiturilor în 2022. În Marea Britanie, de exemplu, Lloyds a anunțat că profiturile aproape s-au dublat. Cineva se poate întreba cum pot crește dramatic profiturile băncilor în timpul unui ciclu de înăsprire a politicii monetare.

La urma urmei, se presupune că băncile ar trebui să facă transformarea scadențelor: să împrumute pe termen scurt și să împrumute pe termen lung. Atunci când ratele dobânzilor cresc brusc, acest lucru sugerează o scădere a veniturilor nete din dobânzi și, prin urmare, o scădere a profiturilor.

De fapt, venitul net din dobânzi pentru bănci a crescut dramatic în ultima vreme și este de departe motivul principal pentru creșterea bruscă a profitului bancar. Creșterea marjelor nete de dobândă în 2021-22 reprezintă 60% din creșterea bruscă a profiturilor, potrivit unui raport recent al McKinsey.

În ultimele cinci trimestre, rata de bază de referință a Băncii Angliei a trecut de la 0,1% la 4%. În timp ce creșterile ratei dobânzii de politică monetară sunt transferate rapid la debitori (după cum bine știe oricine are un credit ipotecar), acestea sunt abia transmise la economiști.

După cum probabil că știu cititorii britanici, ratele la depozite au crescut doar modest de la începutul ciclului de înăsprire: ratele standard oferite de principalele bănci britanice de pe străzile mari sunt încă sub 1 la sută (în urmă cu un an erau practic la zero). Dar băncile pot acum să câștige o rată de bază de 4 la sută prin parcarea depozitelor la banca centrală.

Ne-am putea aștepta ca una dintre aceste bănci să concureze pentru a atrage depozite prin creșterea ratelor pentru a prelua o cotă de piață, oferind, de exemplu, 2 %. Apoi, o altă bancă ar oferi mai mult, să zicem la 2,5%, și așa mai departe. În cele din urmă, concurența ar aduce rata depozitelor mai aproape de 4%.

Rata nu ar ajunge la 4% deoarece băncile se confruntă cu costuri de furnizare a serviciilor, dar aceste costuri vor fi probabil exprimate în puncte de bază, mai degrabă decât în cenți. Într-o industrie competitivă ar trebui să se aștepte o oarecare reducere a diferenței. Faptul că acest lucru nu se întâmplă este un semn puternic al lipsei de concurență și este principalul motiv pentru care profiturile băncilor cresc atunci când băncile centrale înăspresc drastic politica monetară.

Motivul pentru care concurența nu se manifestă aici nu este evident, deoarece pare să existe suficiente bănci, în principiu, pentru a declanșa astfel de mecanisme. Cu toate acestea, este de asemenea adevărat că piața este dominată de un număr mic de jucători mari. Având în vedere că depozitele sunt, în mod notoriu, lipicioase (deponenții nu au obiceiul de a face cumpărături pentru a obține dobânzi mai bune), se poate întâmpla ca niciun jucător important să nu fie stimulat să se abată și să ofere dobânzi mai mari, atâta timp cât nici ceilalți nu o fac.

Lipsa de concurență este o problemă în general. În timp ce puterea de piață generează profituri suplimentare pentru acționari și compensații mari pentru manageri, aceasta îi face pe consumatori să se simtă mai rău. De asemenea, dăunează economiei în ansamblu, deoarece pierderile consumatorilor sunt mai mari decât câștigurile pentru firmă. Dincolo de acest argument tradițional, există aici două preocupări suplimentare. Din fericire, există și un remediu simplu.

Îngrijorările sunt legate de inflația ridicată. În primul rând, inflația ridicată este motivul pentru creșterile ratei nominale. Dar dacă creșterile se transmit doar parțial la economia reală, este probabil să fie necesare rate nominale mai mari pentru a obține aceeași înăsprire. Pe scurt, lipsa de concurență în sectorul depozitelor afectează transmiterea politicii monetare.

În al doilea rând, inflația ridicată tinde să afecteze în mod disproporționat gospodăriile mai puțin sofisticate din punct de vedere financiar. Aceste gospodării sunt mai predispuse să își păstreze economiile sub formă de depozite decât să le investească în acțiuni bancare, de exemplu. Dacă ratele de economisire ar ține pasul cu creșterile ratei nominale, acest lucru ar atenua problema. În schimb, lipsa concurenței în sectorul depozitelor amplifică criza costului vieții.

Soluția este simplă: condiționați plata dobânzii la rezerve de faptul că băncile transmit ratele mai mari deponenților. De exemplu, banca centrală ar putea stabili o marjă maximă ca o condiție.

Este un lucru pe care poate și ar trebui să îl facă, deoarece acest lucru ar îmbunătăți transmiterea politicii monetare, facilitând astfel îndeplinirea mandatului său de stabilitate a prețurilor. De asemenea, ar contribui la reducerea poverii asupra consumatorilor în timpul a ceea ce guvernatorul BoE, Andrew Bailey, a recunoscut săptămâna aceasta ca fiind o criză a costului vieții pentru mulți oameni. În momentul în care sarcina bancherilor centrali este de a lua decizii dureroase, dar necesare, o reformă simplă care să le ușureze sarcina și să ajute publicul nu ar trebui să fie trecută cu vederea.

Sursa – www.ft.com