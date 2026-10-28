Primăria Iași propune taxe mai mari pentru locuință și parcare în 2027. În exemplul dat de Primărie pentru un apartament de 45 mp utili, impozitul anual ar crește cu 21-25 de lei față de 2026, în funcție de zonă.

Proiectul a fost publicat la 26 octombrie 2026 și se află în consultare. Noile sume s-ar aplica de la 1 ianuarie 2027 numai după votul Consiliului Local. Pentru parcarea publică din Zona 1, plata pe oră ar rămâne 7 lei, deși denumirea tarifului se schimbă.

Cât ar costa impozitul pe apartament

Primăria a calculat impozitul pentru un apartament de 45 mp utili, echivalent cu 63 mp construiți în acest exemplu. Suma diferă după zona în care se află locuința.

Zona Impozit în 2026 (lei pe an) Impozit propus pentru 2027 (lei pe an) A 337 362 B 324 347 C 310 333 D 297 318

Procentul aplicat la valoarea locuinței folosită la calcul rămâne 0,08%. Crește însă acea valoare pentru o clădire obișnuită din beton sau cărămidă, cu toate instalațiile: de la 2.677 lei pe mp în 2026 la 2.872 lei pe mp în proiectul pentru 2027. Suma datorată pentru altă locuință poate fi diferită de exemplul de mai sus.

Cât ar costa parcarea

În Zona 1, tariful de 7 lei pe oră apare în proiect sub denumirea de parcare în spațiile publice cu plată. Dispare poziția numită „parcare ocazională”, nu plata pentru folosirea locului. Abonamentele și tariful de pornire pentru licitațiile locurilor de reședință ar crește astfel:

Tipul parcării Tarif în 2026 Tarif propus pentru 2027 Zona 1, parcare pe oră 7 lei/oră 7 lei/oră Abonament lunar fără bariere 390 lei/lună 418 lei/lună Abonament lunar cu bariere 450 lei/lună 483 lei/lună Abonament lunar în Zona 3 180 lei/lună 193 lei/lună Pornirea licitației pentru un loc de reședință 46 lei/lună 50 lei/lună

Comparația pentru 2026 pornește de la hotărârea Consiliului Local privind taxele din acest an. Dacă proiectul este aprobat, contractele pentru locurile de reședință încheiate la mai puțin de 50 lei pe lună ar fi aduse la 50 lei. Cele încheiate la cel puțin 50 lei pe lună și-ar păstra valoarea.

Proiectul scoate și două taxe: cea de 50 lei, pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile, și cea de 23 lei, pentru avizarea certificatului de urbanism. Alte servicii s-ar scumpi: procesarea unui dosar la Evidența Persoanelor, de la 27 la 30 lei, iar eliberarea unui document „conform cu originalul”, de la 25 la 30 lei pe exemplar. Pentru copia dosarului de înființare a unei asociații de proprietari este propusă o taxă nouă de 2 lei pe pagină.

Când se plătește și cum se pot trimite observații

Pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mașini, Direcția de taxe locale indică plata în două rate, până la 31 martie și 30 septembrie, și reducerea de 10% pentru plata integrală până la 31 martie. Primăria spune că reducerea ar rămâne valabilă și pentru impozitele din 2027. Proiectul nu schimbă sumele datorate acum pentru 2026.

Locuitorii pot trimite propuneri scrise în perioada de consultare, stabilită în anunț la 10 zile calendaristice începând cu 26 octombrie 2026:

Se indică articolul din proiect vizat și schimbarea cerută.

Se trec data și datele de contact.

Observațiile se depun la ghișeul 6 al Centrului de Informații pentru Cetățeni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, sau se trimit la [email protected].

După consultare, forma finală va ajunge la Consiliul Local Iași, care poate modifica sumele înainte de vot. Data ședinței nu a fost anunțată.