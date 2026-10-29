Un șomer poate intra într-un program de ucenicie plătită prin agenția de ocupare, dacă găsește un angajator care îl învață o meserie la locul de muncă. AJOFM Iași a prezentat, la 28 septembrie 2026, proiectul START pentru șomeri sub 30 de ani. Dacă încheie un contract de ucenicie, firma poate cere lunar câte 2.250 de lei pentru fiecare ucenic.

Cei 2.250 de lei merg la angajator, nu în contul ucenicului și nu țin loc de salariu. Ucenicul este angajat cu contract de muncă și primește salariul trecut în contract. Pentru un program normal de lucru, salariul minim brut este de 4.325 de lei pe lună din 1 iulie 2026, potrivit hotărârii Guvernului privind salariul minim.

Cine poate intra într-un program de ucenicie

Potrivit Legii uceniciei, persoana trebuie să aibă cel puțin 16 ani, să caute un loc de muncă și să nu aibă deja calificarea pentru meseria pe care urmează să o învețe. Așadar, cineva calificat într-o meserie poate face ucenicie pentru alta. Pentru START se adaugă două condiții: persoana trebuie să fie șomer înregistrat la agenția de ocupare și să aibă sub 30 de ani.

Contractul de ucenicie este pe perioadă determinată. Durata sa minimă depinde de nivelul calificării, adică de pregătirea cerută pentru meseria respectivă.

Nivelul calificării Durata minimă a contractului 1 6 luni 2 12 luni 3 24 de luni 4 36 de luni

Subvenția pentru ucenicie exista deja în lege; prezentarea proiectului START în 2026 nu înseamnă că toate contractele de ucenicie sunt limitate la tinerii sub 30 de ani. START este una dintre căile de finanțare, cu propriile condiții pentru participanți. Potrivit ANOFM, proiectul urmărește sprijinirea a 2.330 de șomeri sub 30 de ani și se desfășoară până la 31 decembrie 2029.

Ce trebuie să facă firma pentru cei 2.250 de lei

Ajutorul nu se plătește automat odată cu angajarea. Legea îl acordă la cererea firmei, în limita banilor alocați. Angajatorul trebuie să aibă un post de ucenic, să încheie contractul de muncă în scris și să asigure pregătirea pentru meserie, cu un coordonator și un furnizor autorizat de formare. Contractul se înregistrează înainte ca ucenicul să înceapă lucrul.

După perioada de probă, care poate avea cel mult 30 de zile lucrătoare, angajatorul are 30 de zile lucrătoare pentru a încheia convenția cu agenția de ocupare. Convenția este actul pe baza căruia cere banii. Suma se acordă după probă, proporțional cu timpul efectiv lucrat, nu ca plată fixă pentru orice lună.

Pentru plata lunară, firma depune documentele fiscale și de salarizare, tabelul cu ucenicii, evidența zilnică a activității și raportul privind pregătirea lor. Aceasta trebuie să arate că omul a lucrat și a fost instruit. Subvenția de ucenicie este diferită de ajutorul de 2.250 de lei acordat pentru angajarea unor șomeri de peste 50 de ani: acolo contractul este pe durată nedeterminată, iar plata are alte condiții și durează 12 luni.

Cum se înscrie persoana care caută un loc

Se înregistrează la agenția de ocupare de la domiciliu sau reședință, cu actul de identitate, actele de studii sau calificare și declarația privind aptitudinea medicală.

Cere informații despre posturile de ucenic și repartizarea către un angajator. Pentru proiectul START, solicitarea se poate depune și prin platforma PULS, potrivit AJOFM Iași.

Înainte de începerea muncii, primește un exemplar al contractului și verifică salariul, meseria pentru care se pregătește și durata contractului.

După angajare urmează pregătirea la locul de muncă și evaluarea finală. Ucenicul care promovează examenul primește un certificat de calificare profesională; rămânerea la aceeași firmă după expirarea contractului de ucenicie nu este automată.