Apometrul de apă caldă poate număra și apa care curge rece până se încălzește la robinet, spun locatari citați de Observator News. La etajele de sus ale unor blocuri de zece etaje din București, așteptarea poate dura între 20 și 30 de minute, potrivit unui președinte de bloc citat în reportajul din 28 octombrie 2026.

Locatarul care contestă suma de pe lista de întreținere trebuie să verifice două lucruri diferite: volumul înregistrat de apometrul din apartament și căldura livrată blocului. Apa rece la robinet nu dovedește, singură, că furnizorul a facturat căldură nelivrată.

Cum se verifică plata pentru apa caldă

Apometrul din apartament înregistrează volumul de apă care trece prin el, în metri cubi, nu temperatura apei. Căldura livrată blocului se măsoară separat, la locul unde rețeaua furnizorului se desparte de instalația blocului. Acolo, aparatele trebuie să înregistreze temperatura și cantitatea de căldură folosită la facturare.

Potrivit Termoenergetica, apa caldă este livrată până la baza blocului. Primul locatar care deschide robinetul trebuie însă să lase să curgă apa care s-a răcit în țevile din interiorul blocului. Dacă temperatura este în limite la intrarea în instalația blocului, asociația trebuie să verifice acele conducte. Dacă nu este în limite, reclamația privește furnizarea.

Minutele de așteptare nu pot fi transformate direct într-o sumă de restituit. Pentru verificarea listei sunt necesare indexul apometrului, factura primită de asociație și calculul prin care costul a fost împărțit între apartamente. Termoenergetica precizează că prețul unui metru cub de apă caldă diferă de la lună la lună.

Când poate fi cerută o compensație

Standardul aplicat din 2 octombrie 2024 cere între 55°C și 60°C la locul unde rețeaua se desparte de instalația blocului, în condiții normale de funcționare. Aceeași plajă de temperatură apărea și în regulamentul din 2007. Temperatura apei de la robinetul unui apartament nu ține locul măsurătorii făcute la acel punct.

Standardul prevede o compensație pentru utilizatorul din contract dacă furnizarea rămâne în afara limitelor contractuale mai mult de 250 de ore într-un an, pentru acel contract. Pentru fiecare oră care depășește acest prag, compensația este de 0,03% din factura unei luni cu consum asemănător. Așteptarea de la un robinet nu aduce automat această compensație; trebuie verificată abaterea față de contract.

Pașii pentru contestarea sumei

Locatarul notează ziua și ora la care apa a curs rece, cât a durat așteptarea și indexul apometrului. Păstrează lista de întreținere.

Pentru verificarea furnizării, sesizează Termoenergetica și cere măsurarea temperaturii la locul unde rețeaua furnizorului se desparte de instalația blocului. Compania primește sesizări la 0800 820 002. Pentru un răspuns scris este necesară o reclamație scrisă; compania nu răspunde în scris sesizărilor telefonice.

Pentru suma trecută la întreținere, cere asociației factura și calculul repartizării. Proprietarul poate contesta lista în scris în 10 zile de la afișare, iar președintele asociației trebuie să răspundă în scris în 10 zile.

Potrivit standardului din 2024, furnizorul are 10 zile lucrătoare pentru soluționarea unei sesizări privind aparatul de măsură și 60 de zile lucrătoare pentru o cerere de compensație.