Plățile pentru autobuze și ridicarea gunoiului din Cisnădie ar putea fi oprite după ce proiectul de schimbare a bugetului nu a primit voturile necesare pe 27 octombrie, a spus primarul Mircea Orlățan. El a anunțat un nou vot pe 30 octombrie și a invocat riscul întreruperii transportului metropolitan și a colectării deșeurilor. Nu a fost anunțată oprirea vreunuia dintre servicii.

Proiectul nr. 219, înregistrat la 19 octombrie, privește schimbarea bugetului orașului și a bugetelor instituțiilor finanțate din acesta. La 29 octombrie, pagina oficială a ședinței din 27 octombrie nu afișa rezultatul votului sau procesul-verbal.

Ce se știe despre plățile către operatori

Primarul a indicat Tursib pentru transport și SOMA pentru ridicarea deșeurilor. Nu a indicat cât ar trebui plătit fiecărui operator și nici data la care o plată ar ajunge la scadență. Anunțul nu schimbă tarifele, traseele sau zilele de colectare.

Consiliul Local aprobase o altă schimbare a bugetului la 11 septembrie. Atunci, veniturile și cheltuielile bugetului local erau de câte 124.971,44 mii lei, potrivit Hotărârii nr. 173/2026. Aceasta este valoarea totală a bugetului de atunci, nu suma plăților către Tursib sau SOMA din proiectul discutat în octombrie.

Unde se anunță o problemă apărută

Dacă o cursă nu este efectuată, călătorul poate trimite o reclamație la Tursib, la [email protected] sau [email protected]. Reclamația trebuie să cuprindă data, ora, linia, stația și direcția cursei. Pentru deșeuri neridicate, locuitorul poate contacta SOMA la 0269.988 sau [email protected].

Primarul a spus că raportul pentru noua ședință va fi completat înaintea votului.