În august 2026, salariul mediu net depășea 6.000 de lei în zece ramuri industriale, iar în trei dintre ele trecea de 10.000 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Datele îi ajută pe cei care compară oferte de muncă să vadă în ce domenii se câștiga mai mult, în medie.

Sumele reprezintă medii pentru salariații din fiecare ramură, nu salarii promise pentru fiecare post. INS publică salariul mediu net lunar pe activități, nu pe meserii. Venitul unui electrician, al unui operator sau al altui angajat depinde de post și de condițiile trecute în contract.

Ramurile în care media trecea de 6.000 de lei

Lista cuprinde extracția petrolului și gazelor naturale și nouă ramuri în care se fabrică ori se repară produse. Cele mai mari medii erau în extracția petrolului și gazelor, prelucrarea țițeiului și fabricarea produselor din tutun.

Ramura industrială Salariu mediu net în august 2026, lei pe lună Extracția petrolului și gazelor naturale 11.760 Fabricarea cocsului și prelucrarea țițeiului 11.478 Fabricarea produselor din tutun 10.285 Metalurgie 6.571 Fabricarea medicamentelor 6.539 Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice și optice 6.520 Fabricarea altor mijloace de transport 6.463 Fabricarea mașinilor și utilajelor 6.267 Fabricarea băuturilor 6.189 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor 6.043

Media netă pe întreaga economie a fost de 5.688 de lei în august 2026, potrivit INS. Era sub nivelul din iulie 2026, de 5.820 de lei, dar peste cel din august 2025, de 5.387 de lei. Media unei luni poate fi influențată de prime și de alte plăți în plus; pentru o comparație în timp, este utilă și raportarea la aceeași lună a anului precedent.

Cum se folosește media când apare o ofertă

Media unei ramuri nu este salariul de bază și nu obligă un angajator să plătească acea sumă. Datele sunt grupate după activitatea unității, nu după meseria fiecărui salariat. Ele nu arată cât câștigă oamenii cu aceeași meserie în județe, firme sau schimburi diferite.

Înainte de semnarea contractului, angajatorul trebuie să informeze candidatul despre salariul de bază, celelalte părți ale venitului, program și riscurile postului, potrivit Codului muncii. Pentru a compara două oferte, candidatul poate urma acești pași:

Cere suma de bază brută și verifică separat primele, plata orelor suplimentare și celelalte beneficii.

Verifică programul, inclusiv munca în schimburi, și data la care se plătește salariul.

Compară banii pe care i-ar primi efectiv cu media ramurii, fără să trateze media drept o ofertă pentru postul său.