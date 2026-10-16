Firmele care emit bonuri fiscale riscă amenzi între 2.000 și 4.000 de lei după expirarea suspendării sancțiunilor, stabilită până la 1 noiembrie 2026, pentru cerințele vizate de această măsură, inclusiv datele codului QR. Pentru magazine, restaurante, cafenele și ceilalți operatori care utilizează case de marcat, verificările disponibile acum încep la distribuitor sau la service-ul autorizat.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) avertizează că sute de mii de întreprinderi pot ajunge în situația de a fi amendate pentru o neconformitate pe care nu o pot înlătura singure. Organizația leagă acest risc de întârzierea regulilor tehnice necesare adaptării și avizării aparatelor.

Florin Jianu a mai declarat: „Avem un nou exemplu de reglementare făcută fără o consultare reală a mediului de afaceri. Introducerea de obligații de conformare și raportare fără efectuarea evaluărilor ex ante, prin care să se estimeze fezabilitatea, costurile și riscurile acestui tip de politici publice conduce la rezultate negative pentru întreprinderi”.

Amenda privește cerințele pentru care sancționarea a fost suspendată

Ordonanța de urgență (OUG) nr. 68/2025 a suspendat sancționarea bonurilor cărora le lipsesc codul fiscal de identificare al beneficiarului, identificatorul bonului sau informațiile cerute pentru codul QR. Intervalul amenzii se referă la nerespectarea acestor cerințe, nu reprezintă o sancțiune generală pentru orice eroare de pe un bon.

În adresa către Ministerul Finanțelor, consultanții fiscali întreabă dacă ar fi justă și echitabilă aplicarea amenzilor începând cu 2 noiembrie 2026, câtă vreme cerințele tehnice rămân nestabilite, iar echipamentele nu pot obține avizul necesar.

Codul QR trebuie să reproducă trei categorii de date

Cerința din OUG nr. 28/1999 vizează tipărirea pe bon, inclusiv în codul QR, a următoarelor informații:

Data emiterii bonului și ora la care a fost emis.

Numărul prin care este identificat bonul fiscal.

Seria fiscală atribuită aparatului de marcat electronic fiscal.

Obligația a fost introdusă prin OUG nr. 69/2024, în iunie 2024. Scopul măsurii este verificarea mai ușoară a informațiilor înscrise pe bon și combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit AvocatNet, prima amânare, pentru 1 septembrie 2025, a venit prin OUG nr. 125/2024, adoptată în octombrie 2024. Autoritățile recunoșteau atunci că implementarea necesita mai mult timp decât estimaseră. După trecerea acelui termen au urmat trei luni până la noua intervenție legislativă, din decembrie 2025, care a stabilit suspendarea actuală.

Verificarea aparatului se face cu distribuitorul sau service-ul autorizat

Înainte de termenul din noiembrie, firmele pot solicita partenerului autorizat verificări concrete asupra echipamentului folosit:

Dacă modelul de casă de marcat permite actualizarea.

Dacă este disponibilă o modificare a programului aparatului.

Dacă adaptarea presupune și alte intervenții asupra echipamentului.

Din punct de vedere tehnic, specialiștii apreciază că majoritatea aparatelor ar trebui să permită imprimarea codurilor QR după modificări software sau, în situațiile care o impun, după intervenții hardware, adică asupra componentelor fizice. Finalizarea adaptării depinde însă de completarea regulilor legale.

Pentru verificarea informațiilor deja înscrise pe bonuri există aplicația iBon, pusă la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Avizarea depinde de stabilirea standardului tehnic

În documentul trimis Ministerului Finanțelor la 12 octombrie 2026, CCF arată că perioada de 30 de zile acordată modificării normelor fusese depășită cu aproximativ doi ani. La acea dată, normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 rămăseseră nemodificate, iar un proiect de actualizare nu fusese pus în consultare publică.

Producătorii și distribuitorii au nevoie de specificații privind organizarea și formatul informațiilor, codificarea acestora, mărimea codului și locul imprimării sale pe bon. Regulile trebuie să stabilească și eventuala adresă electronică pentru verificare.

ICI București este instituția care verifică tehnic conformitatea caselor de marcat.

Doru Dudaș, președintele Comitetului fiscal al CCF, a ocupat anterior funcțiile de vicepreședinte al ANAF și director general în Ministerul Finanțelor.

După definirea cerințelor, producătorii și distribuitorii trebuie să adapteze echipamentele și, unde este necesar, programele acestora. Implementarea este supusă apoi verificărilor și procedurilor de avizare tehnică.

Controalele pot veni de la mai multe instituții

OUG nr. 28/1999 dă structurilor abilitate ale Ministerului Finanțelor, ale ANAF și ale organelor subordonate acesteia atribuția de a verifica folosirea caselor de marcat și de a aplica sancțiuni. Aceleași atribuții le au structurile Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și cele ale Inspectoratului General al Poliției Române.

CCF solicită coordonarea autorităților cu putere de sancționare. IMM România avertizează asupra posibilității unor controale succesive după termenul din noiembrie, în condițiile în care blocajul tehnic persistă.

Organizațiile de afaceri cer timp suplimentar pentru conformare

IMM România solicită Parlamentului adoptarea urgentă a unei legi pentru încă un an de suspendare a amenzilor privind lipsa codului QR, până la 1 noiembrie 2027. Cererea păstrează obligația, dar urmărește acordarea timpului necesar pentru stabilirea specificațiilor și pentru adaptarea și omologarea aparatelor.

CCF cere verificarea stadiului normelor și un calendar realizabil pentru aprobarea lor de către Guvern, urmată de publicarea în Monitorul Oficial. Dacă autoritățile consideră nejustificată sancționarea în aceste condiții, organizația solicită analizarea urgentă a unei prelungiri sau a unei alte intervenții legislative, administrative ori manageriale care să evite amendarea pentru cauze neimputabile firmelor.

Ministerului Finanțelor i se solicită să transmită în scris măsurile avute în vedere înainte de 1 noiembrie 2026 și să le anunțe public, astfel încât operatorii economici să își poată pregăti conformarea înaintea expirării suspendării.