Dacă familia ta are doi adulți și doi copii sub 14 ani, un venit net lunar între aproximativ 5.747 și 15.325 de lei o plasează în intervalul statistic al clasei de mijloc, calculat după reperul OECD și datele Eurostat din 2025. Nu există însă un prag legal pentru clasa de mijloc, iar pentru un trai decent Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România estimează separat 11.668 de lei pe lună pentru o familie cu doi adulți și doi copii, în septembrie 2026.

Primul interval compară venitul familiei cu veniturile din țară. A doua sumă estimează costul unui anumit nivel de trai. Poți fi în clasa de mijloc după calculul statistic și totuși să nu acoperi coșul, mai ales dacă plătești o chirie sau o rată mare.

Cum se stabilește intervalul clasei de mijloc

OECD folosește un interval de la 75% la 200% din venitul median al țării. Mediana împarte oamenii în două jumătăți: una are venituri mai mici, cealaltă venituri mai mari. Intervalul este un instrument de comparație, nu o condiție pentru a primi bani de la stat.

În seria Eurostat pentru 2025, venitul median net al României, ajustat după mărimea gospodăriei, este de 8.187 de euro pe an. La cursul de calcul de 5,3482 lei pentru un euro, folosit aici doar pentru comparație, rezultă aproximativ 3.649 de lei pe lună și un interval de circa 2.737 până la 7.298 de lei pentru un adult luat ca reper. Cursul din calcul nu este o ofertă de schimb valutar.

Pentru o familie, nu împarți venitul la numărul de persoane. În metoda folosită de Eurostat, primul adult contează cu 1, al doilea cu 0,5, iar fiecare copil sub 14 ani cu 0,3. Doi adulți și doi copii sub 14 ani au astfel un coeficient de 2,1: venitul net al familiei se împarte la 2,1 înainte de comparația cu intervalul de 2.737 până la 7.298 de lei.

Ce venit și ce coș corespund familiei tale

Valorile de mai jos pun alături două calcule diferite. Intervalele statistice pornesc de la venitul Eurostat din 2025; costurile pentru trai decent sunt estimările Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România pentru septembrie 2026. În rândurile cu copii, calculul statistic presupune că aceștia au sub 14 ani.

Familia Interval net pe lună Coș pe lună Un adult 2.737-7.298 lei 4.407 lei Un adult, un copil circa 3.558-9.487 lei Nu este publicat Doi adulți circa 4.105-10.947 lei 7.150 lei Doi adulți, un copil circa 4.926-13.136 lei 9.574 lei Doi adulți, doi copii circa 5.747-15.325 lei 11.668 lei

Coșul pentru doi adulți și doi copii este punctul de plecare al cercetării. Sumele publicate pentru un adult, doi adulți și doi adulți cu un copil sunt derivate din acesta. Legea nr. 174/2020 reglementează structura coșului pentru un trai decent și îl folosește ca reper pentru fundamentarea salariului minim, dar nu stabilește un venit de la care o familie devine, prin lege, „clasă de mijloc”.

Ce intră în cei 11.668 de lei

Coșul familiei de patru persoane nu înseamnă doar hrană și facturi. Din totalul pentru septembrie 2026, 2.429 de lei sunt pentru alimentație, 3.105 lei pentru locuință, 977 de lei pentru cheltuielile curente ale locuinței și 1.061 de lei pentru economii. Restul acoperă, între altele, îmbrăcămintea, transportul, sănătatea, educația și timpul liber.

Dacă lucrează ambii adulți și familia primește câte 292 de lei alocație pentru fiecare dintre cei doi copii, salariul net care ar acoperi acest coș este de 5.542 de lei pentru fiecare adult: 5.542 × 2 + 292 × 2 = 11.668 de lei. Este un reper de calcul al Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România, nu salariul minim stabilit prin lege.

Cum îți compari venitul, pas cu pas

Adună banii net încasați lunar de familie: salariile după taxe, alocațiile și celelalte venituri care se repetă. Nu porni de la salariul brut din contract. Calculează coeficientul familiei: 1 pentru primul adult, 0,5 pentru fiecare adult în plus și 0,3 pentru fiecare copil sub 14 ani. Împarte venitul net cumulat la coeficient. Compară rezultatul cu intervalul statistic de aproximativ 2.737 până la 7.298 de lei. Separat, compară venitul întregii familii, fără împărțire, cu valoarea coșului care i se potrivește. Pentru bugetul propriu, înlocuiește costul standard al locuinței cu chiria sau rata plătită efectiv. Ține separat utilitățile și verifică și celelalte cheltuieli care diferă în localitatea ta.

La un venit net cumulat de 12.000 de lei pe lună, de exemplu, o familie cu doi adulți și doi copii sub 14 ani obține 12.000 ÷ 2,1 = aproximativ 5.714 lei. Suma intră în intervalul statistic al clasei de mijloc. Din cei 12.000 de lei rămân 332 de lei peste coșul de 11.668 de lei, care include deja cei 1.061 de lei prevăzuți pentru economii.

Cum schimbă chiria sau rata suma necesară

Cei 3.105 lei pentru locuință sunt o valoare folosită în coș, nu chiria sau rata fiecărei familii. Pentru o ajustare orientativă, scazi această componentă din cei 11.668 de lei și adaugi plata ta lunară pentru locuință. Cei 977 de lei pentru cheltuielile curente ale locuinței rămân separat în calcul.

Dacă familia din exemplu plătește 4.000 de lei chirie, coșul ajustat este 11.668 − 3.105 + 4.000 = 12.563 de lei. La același venit de 12.000 de lei, îi lipsesc 563 de lei pentru acest buget. Familia rămâne în intervalul statistic al clasei de mijloc, dar nu acoperă suma ajustată pentru trai decent.

Calculul nu este un coș publicat separat pentru București, Cluj sau alt oraș. Metoda de bază a coșului pornește, pentru locuință, de la 66 de metri pătrați și de la costul unui credit pe 30 de ani. În bugetul tău, transportul, serviciile și cheltuielile copiilor pot fi, la rândul lor, diferite de sumele folosite în estimare.

Câți bani pui deoparte pentru economii și urgențe

Cei 1.061 de lei pentru economii sunt deja în coșul de 11.668 de lei. Metoda de calcul îi stabilește la aproximativ 10% din celelalte componente, deci nu îi adaugi încă o dată la total.

Pentru un fond de urgență, serviciul public britanic MoneyHelper folosește ca reper orientativ cheltuielile esențiale pentru trei până la șase luni, păstrate în bani la care poți ajunge ușor. Adună mai întâi cheltuielile lunare fără de care familia nu se poate descurca, apoi înmulțește suma cu trei și cu șase. Acest fond este diferit de banii puși deoparte pentru vacanță sau investiții.

Cum citești media veniturilor din România

Institutul Național de Statistică a raportat pentru trimestrul al II-lea din 2026 un venit total mediu de 10.204 lei pe gospodărie, 4.222 de lei pe persoană și cheltuieli medii de 8.650 de lei pe gospodărie. În mediul urban, venitul total mediu a fost de 11.118 lei pe gospodărie. Aceste cifre nu sunt praguri ale clasei de mijloc.

Media INS nu este nici suma netă care intră într-un cont: cuprinde venituri bănești și în natură, iar între sursele de venit raportate apar salarii brute. Mai mult, gospodăriile din medie au mărimi diferite, iar datele sunt din trimestrul al II-lea, nu din septembrie 2026, luna coșului. Pentru bugetul familiei tale, compară mai întâi banii net încasați efectiv cu cheltuielile proprii.

Întrebări frecvente

Este suficient un salariu net de 5.000 de lei pentru o persoană singură?

Intră în intervalul statistic orientativ pentru un adult și este cu 593 de lei peste coșul estimat la 4.407 lei. Suma rămasă în bugetul tău depinde însă de chirie, rată și celelalte cheltuieli efective.

Ce se schimbă dacă un copil a împlinit 14 ani?

Coeficientul de 0,3 se aplică numai copiilor sub 14 ani. Pentru un membru al familiei care a împlinit 14 ani, coeficientul folosit de Eurostat este 0,5, așa că trebuie să refaci împărțirea venitului.

Scad chiria din venit înainte de comparația cu OECD?

Nu. Pentru comparația statistică folosești venitul net al familiei înainte de plata chiriei sau a ratei. Plata locuinței intră în comparația separată cu bugetul pentru trai decent.

Coșul de 11.668 de lei dă dreptul la un ajutor?

Nu. Este o estimare a costului unui anumit nivel de trai pentru o familie de patru persoane, nu o sumă plătită automat și nici un prag de acordare a unui ajutor.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: OECD, definiția veniturilor medii; Eurostat, seria veniturilor din 2025 și metoda de ajustare după mărimea familiei; Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, coșul pentru septembrie 2026 și comunicatul cu componentele sale; Syndex România, ICCV și Friedrich Ebert Stiftung, metodologia coșului din 2018; Legea nr. 174/2020; Institutul Național de Statistică, veniturile și cheltuielile gospodăriilor din trimestrul al II-lea 2026; Instituția Avocatul Poporului; MoneyHelper, reperul pentru fondul de urgență.