Pentru creșterea unui copil de la naștere până la 18 ani, poți porni de la 2.000 de lei pe lună dacă folosești mai ales servicii publice și refolosești lucrurile pe care le ai. Un buget urban orientativ este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, iar folosirea frecventă a serviciilor private poate duce ținta la 4.500-5.500 de lei. Acestea sunt scenarii de planificare, nu prețuri oficiale sau sume pe care fiecare familie le va plăti.

Nu vei avea aceleași cheltuieli în fiecare an. În primul an cumperi lucruri pe care nu le vei cumpăra lunar; mai târziu pot apărea creșa, îngrijirea după școală, activitățile și meditațiile. Calculează separat cheltuielile obișnuite, cumpărăturile rare și o rezervă.

Cât pui deoparte la fiecare vârstă

Intervalele de mai jos sunt scenarii de buget construite din tipurile de cheltuieli ale unei familii, nu medii statistice. Capătul de jos presupune folosirea serviciilor publice și refolosirea unor obiecte. Capătul de sus lasă loc pentru mai multe servicii plătite, dar nu înlocuiește prețurile din localitatea ta.

Vârsta copilului Buget, lei/lună Ce poate costa mai mult Primul an 2.000-5.000 Echiparea, scutecele, hrana 1-3 ani 1.500-4.500 Îngrijirea și mesele 4-6 ani 1.300-4.000 Grădinița și activitățile 7-11 ani 1.400-4.000 Școala și îngrijirea după ore 12-14 ani 1.600-4.500 Hrana, hainele, activitățile 15 ani până la majorat 2.000-5.500 Transportul și meditațiile

Pentru calculul până la împlinirea vârstei de 18 ani, primul rând acoperă 12 luni, următoarele două câte 36 de luni, grupa 7-11 ani 60 de luni, iar ultimele două câte 36 de luni. Dacă înmulțești fiecare număr de luni cu suma de la capătul de jos al intervalului, obții 338.400 de lei. Cu sumele de la capătul de sus, rezultatul este 966.000 de lei. Aceste totaluri sunt exerciții de buget: nu includ scumpirile viitoare și nu scad ajutoarele pe care familia le-ar putea primi.

Pentru comparație, analiza Clubulcopiilor.ro din 2024 a estimat 384.991 de lei pentru primul copil până la 19 ani, într-un model fără actualizarea sumelor cu scumpirile ulterioare. În acel model, primul an costa 14.711 lei, iar perioada 15-19 ani, 25.025 de lei pe an. Studiul are altă durată și alte ipoteze decât intervalele de mai sus; niciuna dintre sume nu este o factură valabilă pentru toate familiile.

Ce cheltuieli apar și cum se schimbă

La naștere pot apărea cumpărături făcute o singură dată: pătuț, cărucior, scaun auto pentru bebeluș și textile. Nașterea la privat și serviciile medicale alese separat depind de contract. În fiecare lună revin hrana, igiena, hainele, transportul și partea de utilități legată de copil.

În primii ani, hrana poate include produse diferite de cele consumate de restul familiei, iar scutecele și îngrijirea ocupă loc în buget. La grădiniță și la școală apar mesele, rechizitele și hainele de sezon; îngrijirea după ore se adaugă numai dacă familia o folosește. La adolescență pot crește cheltuielile cu hrana și hainele și pot apărea telefonul, activitățile ori meditațiile.

Ține separat costul suplimentar al locuinței și venitul pe care familia nu îl mai încasează dacă un părinte își întrerupe munca. Altfel, riști să numeri aceeași cheltuială de două ori. Coșul pentru un trai decent calculat de Syndex și Friedrich-Ebert-Stiftung pentru septembrie 2024 era de 8.586 de lei pe lună pentru doi adulți și un copil, față de 6.435 de lei pentru doi adulți fără copii. Diferența de 2.151 de lei compară două bugete de familie, nu măsoară costul exact al copilului.

Ce schimbă localitatea și alegerea serviciilor

Locuința, creșa, grădinița, îngrijirea după școală și transportul pot schimba mult bugetul. Pentru un serviciu privat, verifică suma din contract și ce se plătește în plus pentru masă, vacanțe, transport sau activități. Nu există un singur tarif național care să poată fi trecut în bugetul tuturor familiilor pentru aceste servicii.

Până la 18 ani, copiii au asigurare medicală, nu plătesc contribuția și nici coplata, în condițiile Legii nr. 95/2006. Vaccinurile din calendarul național sunt programate după vârstă, în maternitate sau la medicul de familie. Consultațiile și alte servicii private alese de familie se calculează separat.

Elevii din învățământul acreditat sau autorizat au transport public gratuit pe parcursul anului școlar, în condițiile Legii nr. 198/2023. Gratuitatea nu acoperă rechizitele, masa, excursiile, dispozitivele ori meditațiile.

Cum calculezi suma lunară și rezerva

Folosește sumele plătite de familia ta, nu un preț presupus pentru următorii 18 ani. Pentru fiecare grupă de vârstă, refă calculul în această ordine:

Adună cheltuielile lunare cu hrana, igiena, hainele de bază, transportul, utilitățile suplimentare și serviciile folosite regulat. Adună cheltuielile dintr-un an, precum rechizite, haine de sezon, consultații, vacanțe și tabere. Împarte totalul la 12. Pentru o cumpărătură ocazională, cum ar fi un laptop sau un aparat dentar, împarte suma estimată la lunile rămase până când va trebui plătită. Adună cele trei rezultate. Dacă vrei o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute, poți calcula încă 5%-10% peste această sumă. Procentul este o alegere de buget, nu o obligație legală.

Dacă cele trei tipuri de cheltuieli însumează 3.000 de lei pe lună, de exemplu, o rezervă de 5% înseamnă 150 de lei, iar ținta lunară devine 3.150 de lei. Pe un an, la aceeași sumă lunară, ai avea nevoie de 37.800 de lei. O cheltuială care începe să revină lunar trebuie mutată în bugetul obișnuit, nu plătită mereu din rezervă.

Poți scădea din suma suportată de familie doar banii pe care știi că îi vei primi în perioada calculată. Nu scădea aceeași alocație de astăzi pentru toți anii până la majorat și nu trata indemnizația de creștere drept venit primit pe toată această perioadă.

Ce bani și drepturi pot reduce efortul familiei

În 2026, alocația comunicată de Ministerul Muncii este de 719 lei pe lună până la 2 ani și de 292 de lei între 2 și 18 ani. Pentru copilul cu handicap se aplică suma majorată prevăzută de lege. Alocația se acordă tuturor copiilor până la 18 ani și, în condițiile legii, tinerilor care continuă liceul sau învățământul profesional. În 2026, alocațiile au rămas la nivelul din decembrie 2025, deși regula obișnuită este indexarea anuală cu inflația.

Indemnizația pentru creșterea copilului este un drept diferit de alocație. O primește persoana care a avut cel puțin 12 luni de venituri eligibile în ultimii doi ani dinaintea nașterii. Suma stabilită este 85% din media veniturilor nete din cele 12 luni luate în calcul, cu un minim de 1.651 de lei și un maxim de 8.500 de lei. Pentru drepturile stabilite de la 19 septembrie 2023, cel puțin două luni de concediu sunt rezervate părintelui care nu l-a cerut inițial; dacă acesta nu le folosește, celălalt părinte nu le poate prelua.

Din august 2025, din indemnizația stabilită se reține 10% pentru asigurarea de sănătate. La o medie a veniturilor nete eligibile de 6.000 de lei, de exemplu, 85% înseamnă 5.100 de lei. Suma este între cele două plafoane, așa că reținerea este de 510 lei, iar după această reținere rămân 4.590 de lei. Nu este o contribuție pe care părintele o plătește separat.

Concediul de maternitate este alt drept: are 126 de zile, dintre care cel puțin 42 după naștere, iar indemnizația sa se calculează după alte reguli. Dacă părintele revine la venituri, stimulentul de inserție poate fi de 1.500 de lei pentru revenirea înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni sau de 650 de lei pentru revenirea după această vârstă. Pentru copilul cu dizabilități, pragul pentru stimulentul de 1.500 de lei este un an. Alocația poate fi primită împreună cu indemnizația de creștere sau cu stimulentul.

Pentru creșă ori grădiniță, angajatorul poate suporta până la 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil, dacă acordă acest beneficiu. Doar unul dintre părinți primește suma de la un singur angajator, pe baza actelor și a declarației cerute. Verifică dacă angajatorul îl oferă înainte să scazi acești bani din buget.

Cum ceri alocația și indemnizația

Depui cererea pentru alocație la primăria de domiciliu sau reședință, cu certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al reprezentantului. Adaugi, dacă este cazul, actele privind divorțul, adopția, tutela, plasamentul sau handicapul. Verifici separat dacă îndeplinești condiția de venit pentru indemnizația de creștere. Pentru cererea depusă tot la primărie, pregătești actul de identitate, certificatul de naștere, dovada veniturilor, dovada suspendării activității și actele care arată relația cu copilul, după caz. Dacă ai avut concediu de maternitate, depui cererea de indemnizație în cel mult 60 de zile lucrătoare de la încheierea lui pentru ca dreptul să poată începe din ziua următoare concediului. După termenul legal, dreptul începe de la data depunerii cererii.

Dreptul la alocație începe din luna de după naștere, iar plata din luna de după depunerea cererii. Pentru o cerere depusă târziu pot fi plătite retroactiv cel mult 12 luni. Decizia pentru alocație se emite în 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primărie către direcția teritorială; pentru indemnizație, agenția teritorială soluționează cererea în 15 zile lucrătoare de la înregistrare și comunică decizia în cel mult alte 5 zile lucrătoare.

Dacă certificatul de naștere nu este emis când depui cererea pentru alocație, aduci copia în 30 de zile de la eliberare și cel târziu în 12 luni de la naștere. Plata se poate suspenda până atunci și se reia cu sumele restante după depunerea copiei. Anunți în cel mult 15 zile schimbările care pot modifica dreptul, precum mutarea domiciliului sau schimbarea componenței familiei.

Ce verifici din nou în fiecare an

Recalculează bugetul cel puțin la începutul fiecărui an și când copilul trece la creșă, grădiniță sau școală. Înlocuiește sumele vechi cu ce ai plătit pentru alimente, haine, locuință, transport, activități și consultații, apoi verifică din nou tarifele serviciilor pe care vrei să le folosești. Actualizează separat alocația, indemnizația și orice beneficiu acordat de angajator.

Întrebări frecvente

Al doilea copil costă la fel ca primul?

Poți refolosi căruciorul, pătuțul sau hainele, dar hrana, îngrijirea și școala rămân cheltuieli pentru fiecare copil. Modelul Clubulcopiilor.ro din 2024 estima 257.625 de lei pentru al doilea copil până la 19 ani, față de 384.991 de lei pentru primul; sumele nu sunt medii oficiale și nu au fost actualizate cu scumpirile ulterioare.

Crește indemnizația dacă se nasc gemeni?

Da. Pentru fiecare copil începând cu al doilea, indemnizația se majorează cu 50% din suma cuvenită, iar această majorare nu poate fi mai mică decât indemnizația minimă.

Ce se întâmplă dacă trebuie să îngrijești un copil bolnav?

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav are o indemnizație de 85% din baza sa de calcul. Pentru un copil, durata este de obicei de cel mult 45 de zile calendaristice într-un an.

Mai primește copilul alocație după 18 ani?

Da, dacă tânărul continuă liceul sau învățământul profesional, până la terminarea studiilor, în condițiile legii. Cheltuielile pentru facultate și întreținerea după majorat se calculează separat, după oraș, cazare, transport și eventualele taxe.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Legea nr. 61/1993 și normele privind alocația; cuantumurile alocației comunicate de Ministerul Muncii în 2026; OUG nr. 111/2010 și fișa Ministerului Muncii despre indemnizația pentru creșterea copilului; OUG nr. 158/2005; Legea nr. 95/2006; calendarul național de vaccinare al Ministerului Sănătății; Legea nr. 198/2023; actele și materialul ANAF privind educația timpurie; analiza Syndex și Friedrich-Ebert-Stiftung pentru septembrie 2024; analiza Clubulcopiilor.ro din 2024.