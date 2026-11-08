Clienții casnici care caută un nou contract de curent în noiembrie 2026 au oferte cu prețuri și termene diferite. Electrica Furnizare afișează din 6 noiembrie un preț de 0,72843 lei pentru un kilowatt-oră de energie electrică, iar ENGIE afișează 0,795 lei. Ambele sume sunt pentru energia propriu-zisă, nu prețul întreg care ajunge pe factură.

Pentru a vedea dacă schimbarea contractului reduce factura, clientul trebuie să compare prețul final din noua ofertă cu cel din contractul actual, pentru aceeași localitate și același consum. Contează și un eventual abonament plătit zilnic, chiar dacă gospodăria folosește puțin curent.

Prețul energiei nu este întotdeauna prețul de pe factură

La prețul energiei propriu-zise se pot adăuga plata pentru transportul curentului prin rețea, taxe și TVA. ENGIE arată că prețul final include aceste costuri, între care TVA de 21%, și că suma aplicată depinde de categoria de consum. De aceea, cele două prețuri afișate de ENGIE și Electrica nu arată singure care contract ar produce factura mai mică.

La un consum de 100 kWh, prețul energiei propriu-zise ar însemna 72,84 lei în oferta Electrica și 79,50 lei în oferta ENGIE. Calculul este 100 înmulțit cu prețul afișat pentru fiecare kilowatt-oră. La aceste sume se adaugă costurile care intră în prețul final al fiecărui contract.

Ofertele au termene și condiții diferite

Electrica Furnizare derulează campania între 6 și 30 noiembrie 2026 pentru persoane fizice care nu au deja un contract activ cu compania. Prețul de 0,72843 lei/kWh pentru energia propriu-zisă este garantat până la 31 decembrie 2027, iar abonamentul promoțional este de zero lei pe zi. Campania este limitată la 1.000 de pachete.

Oferta ENGIE ElectricDays poate fi contractată online între 4 și 17 noiembrie 2026. Prețul de 0,795 lei/kWh pentru energia propriu-zisă se aplică până la 30 septembrie 2029. Clientul care încheie contractul online poate alege și un abonament Regina Maria sau un pachet Bitdefender pentru un an, ori un card cadou eMAG de 100 de lei. Menținerea prețului energiei propriu-zise nu înseamnă că toate taxele și tarifele de pe factură rămân neschimbate.

E.ON are campania între 2 și 16 noiembrie 2026 și afișează 1,2 lei/kWh pentru pachetul care include o soluție pentru casă. Contractul este pe 12 luni, dar prețul energiei este variabil. Compania anunță un număr limitat de contracte, fără să dea o limită numerică în pagina campaniei.

Un abonament zilnic poate schimba comparația

Oferta PPC Fix Verde Online, valabilă până la 8 noiembrie pentru primii 300 de clienți noi, arată de ce trebuie privite separat prețul energiei și abonamentul. Pentru energia propriu-zisă, prețul ei era de 0,588 lei/kWh și rămânea fix timp de 14 luni. Abonamentul costa 0,99 lei zilnic. Prețul final pe kilowatt-oră era între 1,27 și 1,36 lei, în funcție de zona de distribuție. Pentru o lună de 30 de zile, abonamentul ar însemna încă 29,70 lei.

PPC a anunțat că ofertele sale Bright Friday încep pe 9 noiembrie. Prețurile noii campanii vor putea fi comparate după lansarea ei, fără a le confunda cu cele ale ofertei care expiră pe 8 noiembrie.

La compararea contractelor, clientul are nevoie de consumul lunar de pe factura actuală, localitatea locuinței, prețul final pe kilowatt-oră din fiecare ofertă, abonamentul și perioada în care prețul este fix. Ofertele pot fi căutate după localitate și consum în comparatorul autorității care supraveghează piața energiei, ANRE. Schimbarea furnizorului este gratuită.