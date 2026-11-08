Pentru locatarii racordați la încălzirea centralizată din Timișoara, Colterm trebuie să mai cumpere gaze ca să acopere consumul estimat pentru iarna 2026-2027. Compania, al cărei administrator special este Cristian-Alexandru Amza, a anunțat la 30 octombrie 2026 contracte pentru 228.250 MWh de gaze, față de un necesar estimat între 415.000 și 435.000 MWh. Cumpărarea gazului la un preț mai mare nu schimbă automat suma plătită de locatari pentru căldură.

Diferența dintre cantitățile contractate și cele estimate pune presiune pe aprovizionarea din restul sezonului rece. Colterm a cerut sprijin pentru cumpărarea gazelor, după ce a primit o ofertă mult mai scumpă decât prețul la care cumpăra în aceeași perioadă a anului trecut.

Cât gaz mai trebuie asigurat pentru iarnă

Potrivit datelor publicate de Colterm la 30 octombrie, 192.750 MWh sunt contractați pentru livrare din noiembrie 2026 până în martie 2027. Un contract asigură alți 35.500 MWh și este valabil până la sfârșitul anului 2026. Împreună, aceste contracte însumează 228.250 MWh.

Față de necesarul estimat pentru întregul sezon, mai rămân între 186.750 și 206.750 MWh care nu apar în aceste contracte. Colterm avea și 68.682 MWh de gaze înmagazinate. Stocul este o cantitate separată de livrările din contracte, astfel că diferența calculată între contracte și necesar nu este, singură, cantitatea pe care compania trebuie să o cumpere.

Cantitatea de gaz disponibilă separat pentru ianuarie și februarie nu este stabilită în cifrele anunțate. Colterm spune că va continua contractarea și planificarea livrărilor pe parcursul iernii. În iulie, compania estima că sistemul deservește aproximativ 40.000-41.000 de apartamente și peste 80.000 de timișoreni, dar și spitale, școli și alte instituții.

Prețul oferit pentru gaze nu este tariful din factura locatarilor

O ofertă primită de Colterm la 26 octombrie 2026 pornea de la 530 de lei pentru un MWh de gaze. În aceeași perioadă a anului trecut, compania cumpăra gaze cu aproximativ 165 de lei/MWh. Prețul din noua ofertă este mai mult decât triplul acelui preț vechi, dar nu a fost plătit: nu s-au stabilit cantitatea oferită și nici acceptarea ofertei. Nu este stabilit nici prețul la care va fi cumpărat gazul suplimentar.

Pentru populație, hotărârea Consiliului Local aplicabilă de la 1 octombrie 2025 stabilește 466,19 lei/MWh pentru energia termică, fără TVA. Aceeași hotărâre prevede acoperirea unei diferențe de 381,42 lei/MWh, tot fără TVA, din bugetul local sau din alte surse de la bugetul de stat. Gazul cumpărat de producător și căldura facturată locatarilor sunt produse diferite, cu prețuri stabilite în mod diferit.

Nu este anunțată o schimbare a tarifului pentru populație ca urmare a ofertei de gaze din octombrie. O eventuală cheltuială suplimentară pentru aprovizionare nu poate fi transformată acum într-o sumă în plus pe factura unui apartament.

Colterm cere sprijin pentru gazele rămase de cumpărat

Colterm avea și 45.000 de tone de cărbune la centrala CET Sud. Prin contractul existent, alte 12.500 de tone urmau să fie livrate până la 15 noiembrie 2026, iar compania derula o achiziție pentru încă 150.000 de tone pe parcursul sezonului. Aprovizionarea cu cărbune nu înlocuiește însă necesarul de gaze estimat de companie.

În ședința din 29 octombrie 2026, administratorul special Cristian-Alexandru Amza a prezentat aprovizionarea cu combustibil în fața Instituției Prefectului Județului Timiș. Colterm a cerut transmiterea către Guvern a două propuneri: mai multe gaze la preț reglementat pentru producătorii de căldură sau bani pentru acoperirea diferenței față de prețul de pe piață. Pentru contractarea gazului rămas nu a fost anunțată o dată-limită.

Din 15 octombrie 2026, transportul, distribuția și furnizarea căldurii sunt gestionate direct de serviciul public local, iar Colterm a rămas producătorul. Compania nu mai facturează direct consumatorii finali. Propunerile privind costul gazelor se află în stadiul de solicitare către autoritățile centrale.