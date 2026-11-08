De Black Friday, verifică reducerea față de cel mai mic preț cerut recent de același magazin, apoi adună toate costurile și vezi dacă suma încape în bugetul tău. De regulă, magazinul trebuie să folosească drept reper cel mai mic preț pe care l-a cerut pentru produs în ultimele 30 de zile, nu prețul tăiat din reclamă.

Ce verifici înainte să plătești

Identifică produsul. Notează modelul și dotările exacte. Caută prețurile pe care le-ai notat înainte de campanie, capturile de ecran datate sau istoricul unui serviciu de urmărire a prețurilor. Verifică ce perioadă acoperă istoricul și dacă este vorba despre același vânzător. Poți compara și alte magazine, dar prețul lor nu stabilește reducerea anunțată de magazinul ales. Controlează prețul tăiat. Potrivit HG nr. 947/2000, prețul anterior este cel mai mic preț cerut de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în ultimele 30 de zile. Pentru produsele perisabile se iau în calcul 10 zile. Dacă produsul a fost pus în vânzare acum mai puțin de 30 de zile, se ia drept reper cel mai mic preț din acest timp, iar magazinul trebuie să arate perioada. Dacă mărește reducerea treptat în aceeași campanie, reperul rămâne prețul de dinaintea primei reduceri. Calculează suma de la finalul comenzii. Adună prețul produsului, transportul, ambalarea sau livrarea, taxele și orice instalare ori accesoriu obligatoriu. Magazinul online trebuie să arate prețul total, costurile suplimentare previzibile, metodele de plată și restricțiile de livrare înainte să plasezi comanda. Compară același model, cu aceleași dotări și condiții de livrare, nu doar prețurile mari din reclame. Stabilește limita de cheltuieli. Fă lista lucrurilor de care ai nevoie și hotărăște cât poți plăti după facturi și ratele existente. Dacă alegi un credit, compară prețul plătit pe loc cu avansul plus toate ratele, dobânda, comisioanele, asigurările și celelalte costuri obligatorii. DAE arată, în procent anual, costul total al creditului și ajută la compararea ofertelor; verifică și valoarea totală de plată, nu doar rata lunară. Verifică magazinul și plata. Caută numele firmei, codul ei de identificare, numărul de la Registrul Comerțului, sediul, telefonul și regulile de livrare și retur. Intră singur pe adresa magazinului, nu printr-un link primit într-un mesaj despre un colet blocat. Nu trimite PIN-ul, parola ori codul de pe spatele cardului și evită transferurile către conturi personale. Păstrează confirmarea comenzii și dovada plății.

Cum se schimbă reducerea când verifici prețul vechi

La un preț anterior de 1.000 de lei și un preț nou de 800 de lei, de exemplu, diferența este de 200 de lei. Împarți 200 la 1.000 și obții 20%, dar numai dacă 1.000 de lei este cel mai mic preț cerut de acel magazin în perioada cerută de lege. Dacă istoricul arată că același produs a costat deja 800 de lei în acea perioadă, un afiș cu „1.000 de lei” tăiat și „800 de lei” nou nu dovedește o reducere de 20%.

Prețul redus nu este întotdeauna suma de plată. Într-un exemplu de calcul, dacă un produs de 800 de lei are o livrare obligatorie de 200 de lei, comanda ajunge la 1.000 de lei. O ofertă pentru același produs la 1.000 de lei, cu livrarea inclusă, are același cost final. Sumele pentru livrare și a doua ofertă sunt doar ipotezele acestui exemplu, nu prețuri verificate la magazine.

Ce faci dacă oferta și comanda nu se potrivesc

Dacă prețul din comandă nu corespunde ofertei, păstrează capturi cu produsul, prețul afișat, data, costul din ultima pagină a comenzii și confirmarea primită. Cere mai întâi lămuriri magazinului. Poți scrie: „Am comandat [modelul] la [data]. Oferta arăta [prețul], iar comanda arată [suma]. Vă rog să verificați diferența și să îmi răspundeți în scris.” Magazinul trebuie să poată dovedi prețul anterior prin documente dacă ANPC i le cere.

O prezentare care induce în eroare cu privire la preț sau la avantajul reducerii poate fi reclamată. Dacă magazinul nu rezolvă problema, reclamația se depune în portalul ANPC, pentru care este necesar un cont. Atașează confirmarea comenzii, factura sau bonul, dovada plății, capturile ofertei, mesajele schimbate și răspunsul magazinului. Un preț afișat din greșeală nu înseamnă automat că magazinul este obligat să vândă la acea sumă.

Dacă primești alt produs sau unul defect, anunță vânzătorul și cere repararea ori înlocuirea fără costuri. Dacă problema nu este rezolvată în condițiile legii, poți cere reducerea prețului sau încetarea contractului. Repararea ori înlocuirea trebuie făcută într-un termen stabilit în scris, de cel mult 15 zile calendaristice.

Pentru o comandă online făcută ca persoană fizică, în afara activității profesionale, te poți retrage, de regulă, în 14 zile calendaristice de la primirea produsului, fără să dai un motiv. Spune magazinului înainte să se încheie termenul, păstrează dovada că l-ai anunțat și trimite bunul înapoi în maximum 14 zile după anunț. Dreptul nu se aplică, printre altele, produselor personalizate sau perisabile, unor produse sigilate desigilate din motive de igienă, unor înregistrări desigilate, rezervărilor cu dată fixă și conținutului digital început cu acordul tău expres și confirmarea pierderii dreptului de retragere. Pașii de retur sunt explicați separat în ghidul despre returul comenzilor online.

Întrebări frecvente

Cine plătește transportul pentru retur?

Plătești costul direct al trimiterii înapoi dacă magazinul te-a informat înainte că îți revine. Comerciantul rambursează costul livrării standard a comenzii, dar nu și diferența pentru o livrare mai scumpă aleasă de tine.

Când primesc banii după ce anunț returul?

Magazinul trebuie să ramburseze sumele în cel mult 14 zile de la anunțul retragerii. Poate aștepta până primește produsul sau dovada că l-ai expediat.

Ce se întâmplă dacă magazinul nu livrează?

Dacă nu a fost stabilit alt termen, livrarea trebuie făcută în cel mult 30 de zile. Cere un termen suplimentar potrivit; dacă nici acesta nu este respectat, poți înceta contractul, iar magazinul trebuie să ramburseze banii în cel mult 7 zile de la anunț.

Pot cere înlocuirea unui produs defect primit recent?

Da. Dacă descoperi problema la scurt timp după livrare, fără să depășești 30 de zile calendaristice, ai dreptul la înlocuirea bunului.

Ce se întâmplă dacă butonul de comandă nu arată clar că urmează să plătesc?

Butonul trebuie să indice limpede obligația de plată. Dacă magazinul nu respectă această cerință, nu ai obligație în baza acelei comenzi.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: HG nr. 947/2000; OUG nr. 34/2014; OUG nr. 140/2021; OUG nr. 50/2010; Legea nr. 363/2007; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Poliția Română.

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