Câți BANI primește un român care a muncit doar între 10 și 15 ani! Sumele te vor șoca!

Probleme mari în România când vine vorba de pensii! După zeci de ani de muncă, mulți români ajung să se bucure de pensie doar pentru aproximativ 12 ani, înainte ca timpul să nu le mai permită să se bucure de banii cu care au cotizat toată viața. Situația devine și mai complicată pentru cei care nu au reușit să lucreze o perioadă lungă de timp. Dar oare, ce pensie primește un român care a muncit doar între 10 și 15 ani?

Cine primește pensie și cât?

Dacă ai muncit doar 10-15 ani, există totuși șanse să primești pensie, dar sumele sunt departe de a fi impresionante! Conform Casei de Pensii, pentru a beneficia de pensie, trebuie să atingi vârsta standard de pensionare: 63 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați. Cei care au cotizat mai puțin de 35 de ani, dar peste 10, primesc o pensie calculată pe baza unui procentaj din salariul minim brut pe țară.

Sume surprinzătoare pentru vechimea între 10 și 15 ani!

Concret, dacă ai cotizat între 10 și 15 ani, te poți aștepta la o pensie care începe de la 40% din salariul minim brut pe țară. În plus, pentru fiecare an în plus peste pragul de 10 ani, primești 1% în plus din salariul minim. Așadar, cei care au muncit 15 ani vor primi pensie puțin mai mare decât cei cu 10 ani de cotizare.

Salariul minim brut pe economie în România, în 2024, este de aproximativ 3.300 lei. Așadar, 40% din salariul minim brut ar fi 1.320 lei pe lună. Aceasta ar fi aproximativ pensia pentru cineva care a cotizat între 10 și 15 ani la sistemul de pensii, conform legislației actuale

Inechități corectate?

Legea a fost ajustată pentru a rezolva anumite nedreptăți din sistem. Dacă din calcule rezultă o pensie mai mare decât minimul stabilit de lege, pensionarul va primi suma mai mare. O veste bună, dar pentru mulți, sumele rămân dezamăgitoare.

Într-o țară unde mulți români au cotizat toată viața și nu apucă să beneficieze de pensie pe măsura contribuțiilor lor, acești bani oferă o soluție minimă pentru cei care au muncit mai puțin, dar cu siguranță nu sunt suficienți pentru a asigura un trai decent!