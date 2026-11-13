Dacă primești pensie anticipată din sistemul public, poți munci și păstra pensia doar pentru anumite activități. Un salariu din contract de muncă îți suspendă plata pensiei din luna următoare începerii activității, chiar dacă lucrezi doar câteva ore.

Pensia anticipată are alte reguli decât pensia pentru limită de vârstă. Contează felul în care obții venitul, nu cât câștigi.

Ce muncă îți suspendă pensia

Din 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 oprește cumulul pensiei anticipate cu venitul dintr-un contract individual de muncă. Plata se suspendă și pentru veniturile dintr-un raport de serviciu, dintr-o funcție aleasă sau numită în autoritățile statului ori din activitatea de membru cooperator.

Nu există un salariu sub care să poți păstra pensia anticipată. Regula este aceeași pentru un contract cu program întreg și pentru unul de câteva ore pe zi.

Ce venituri poți încasa în continuare

Poți păstra pensia anticipată când lucrezi pe cont propriu ca persoană fizică autorizată (PFA) sau încasezi drepturi de autor. Poți lucra și ca prestator casnic, în regimul în care se datorează contribuția pentru pensie. Aceste activități nu se află printre cele care suspendă plata pensiei anticipate.

Contează activitatea reală, nu doar numele contractului. Un contract numit „de colaborare” nu păstrează pensia dacă, în fapt, venitul provine dintr-un contract de muncă sau dintr-o funcție pentru care cumulul este interzis.

Cât plătești pentru un venit PFA

Ca pensionar cu PFA, nu plătești contribuția pentru pensie, numită CAS. Plătești însă contribuția pentru sănătate, numită CASS, și impozit pe venit. Pentru un venit net PFA sub 24.300 de lei în 2026, nu trebuie să completezi CASS până la acest prag. Venitul net este suma rămasă după cheltuielile recunoscute pentru activitate.

La un venit net anual PFA de 12.000 de lei, de exemplu, CASS este 10% din această sumă, adică 1.200 de lei. În calculul prezentat de ANAF pentru un pensionar cu PFA, impozitul este 10% din venitul net după scăderea CASS: 10% din 10.800 de lei înseamnă 1.080 de lei. Din cei 12.000 de lei rămân 9.720 de lei după aceste două plăți. Pentru 2026, CASS la activități independente are un plafon maxim de calcul de 291.600 de lei.

Când se oprește plata și cum o reiei

Plata pensiei anticipate este suspendată din luna de după începerea activității incompatibile. Dacă un contract de muncă începe la 15 noiembrie 2026, suspendarea începe în decembrie 2026. Casa teritorială de pensii emite decizia de suspendare, iar sumele plătite fără drept pot fi recuperate.

Verifică dacă activitatea este făcută în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau într-o funcție care suspendă pensia anticipată. Anunță casa teritorială de pensii despre schimbarea care poate modifica plata, în cel mult 15 zile de la apariția ei. Păstrează dovada comunicării. După încetarea activității incompatibile, depune la casa teritorială o cerere de reluare a plății. Pensia nu se reia automat; casa emite o decizie.

Articolul 102 din lege leagă reluarea de luna următoare încetării cauzei de suspendare. Dacă activitatea încetează la 20 noiembrie, dreptul se reia de la 1 decembrie, în urma cererii. Articolul nu stabilește un termen separat pentru depunerea acestei cereri. Dacă cererea este depusă mai târziu, plata drepturilor din urmă respectă termenul general de prescripție și este posibilă numai dacă nu a apărut între timp o altă cauză de suspendare sau de încetare.

Întrebări frecvente

Poți păstra pensia dacă primești chirie, dividende sau dobânzi?

Da. Aceste venituri nu se află pe lista legală a activităților care suspendă pensia anticipată. Ele pot avea însă obligații fiscale proprii.

Un contract de mandat îți permite să păstrezi pensia?

Depinde de funcția exercitată, nu doar de numele contractului. Dacă venitul provine dintr-o funcție aleasă sau numită pentru care cumulul este interzis, plata pensiei anticipate se suspendă.

Ce taxe plătești pentru drepturile de autor?

Ca pensionar, nu plătești CAS sau CASS pentru aceste venituri. De regulă, din suma brută se scade o cheltuială de 40%, iar impozitul este 10% din suma rămasă.

Pierzi perioadele lucrate cât timp pensia este suspendată?

Nu. La vârsta standard de pensionare, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă, se elimină reducerea pentru ieșirea mai devreme la pensie și se pot lua în calcul perioadele lucrate în timpul suspendării.

Ce faci dacă decizia de suspendare este greșită?

Poți contesta decizia casei teritoriale de pensii la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu este contestată în acest termen, decizia devine definitivă.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023, articolele 101, 102, 105 și 106; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre pensia anticipată și cumulul pensiei cu alte venituri; Agenția Națională de Administrare Fiscală, materialele despre activități independente și drepturi de proprietate intelectuală.