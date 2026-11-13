Dacă primești pensie din sistemul public sau dintr-un alt sistem propriu de asigurări sociale, ai dreptul la șase călătorii simple pe an cu reducere de 50% la transportul între localități, nu la șase drumuri dus-întors gratuite. Pentru fiecare drum folosești un cupon din talonul special și plătești jumătate din tariful la care se aplică reducerea, dacă nu ai ales o gratuitate acordată prin altă lege.

Unde mergi cu reducere și cât plătești

Legea nr. 147/2000 prevede reducerea pentru șase călătorii simple între localități: cu trenuri regio sau interregio fără regim de rezervare, la clasa a II-a, ori cu mijloace auto sau nave, tot la clasa a II-a. Un drum la dus și unul la întors consumă două cupoane.

La tren, plătești 50% din tariful care poate fi redus. Dacă ai loc rezervat, achiți întreaga rezervare. Plătești integral și diferența de tarif pentru clasa I, InterCity, cușetă, vagon de dormit, altă rută sau un tren de rang superior, după regulile CFR Călători.

De exemplu, la un tarif care poate fi redus de 100 de lei, jumătatea de plată este 50 de lei. Dacă rezervarea costă 6 lei, totalul este 56 de lei pentru un drum. Dacă și întoarcerea are același tarif și aceeași rezervare, cele două drumuri costă 112 lei și consumă două cupoane; orice diferență pentru clasă, tren sau vagon se adaugă integral.

Cum cumperi biletul și folosești cuponul

Talonul special are șase cupoane pentru călătorii și șase părți care rămân atașate. Fiecare cupon acoperă un singur drum cu un singur operator. Nu desprinzi dinainte cupoanele nefolosite.

Completezi pe cupon localitatea de plecare și destinația. Prezinți talonul cu un cupon disponibil și actul de identitate când ceri biletul. La CFR Călători, biletul cu această reducere se cere la casa de bilete. Operatorul desprinde cuponul și îți emite biletul. Plătești tariful redus și, dacă este cazul, rezervarea sau diferențele de tarif achitate integral. La control, arăți biletul și actul de identitate, alături de talonul de pe care s-a desprins cuponul.

Operatorul păstrează cuponul și cere lunar de la stat partea de tarif acoperită de reducere. Nu depui o cerere de decontare pentru acel drum.

Cine poate merge gratuit

Faptul că ești pensionar nu îți dă, singur, dreptul la călătorii gratuite în toată țara. Unele persoane au gratuități prin legi separate, cu propriile limite și acte doveditoare. Dacă ai și un asemenea drept, alegi între el și reducerea generală de 50%; nu le cumulezi.

Veteranii de război din anumite categorii au 12 drumuri gratuite dus-întors sau 24 simple pe an. Veteranii nedecorați și văduvele de război au șase dus-întors sau 12 simple, potrivit Legii nr. 44/1994.

Persoanele persecutate politic care îndeplinesc condițiile Decretului-lege nr. 118/1990 au 12 călătorii gratuite pe an și transport urban gratuit.

Persoanele cu handicap grav au 24 de călătorii gratuite între localități pe an, iar cele cu handicap accentuat au 12, în condițiile Legii nr. 448/2006.

Revoluționarii eligibili au, în 2026, cel mult trei drumuri dus-întors sau șase simple gratuite, potrivit limitării aplicabile în acest an în Legea nr. 341/2004.

Unii pensionari proveniți din personalul feroviar au permise gratuite separate, reglementate de OG nr. 112/1999.

Pentru aceste călătorii se folosește documentul cerut de dreptul special, nu cuponul general de reducere. Numărul de drumuri și condițiile biletului se stabilesc după legea categoriei din care faci parte.

Ce faci dacă talonul nu ajunge sau se strică

Talonul se trimite anual odată cu plata pensiei, cel târziu în decembrie. În 2026 se folosesc în continuare taloanele și tichetele: OUG nr. 74/2025 a prelungit folosirea lor până la 31 decembrie 2026, în locul cardului de transport.

Dacă talonul a fost returnat odată cu mandatul de pensie, casa teritorială de pensii îl păstrează. Îl poți ridica în cursul anului pe baza unei solicitări scrise. Pentru o altă problemă de distribuire, te adresezi casei teritoriale de pensii și păstrezi numărul de înregistrare al sesizării.

Talonul pierdut, distrus sau deteriorat nu este înlocuit cu altul, potrivit normelor de folosire. Niciun cupon cu ștersături sau corecturi nu poate fi folosit. Pentru o petiție adresată casei de pensii, răspunsul trebuie dat în 30 de zile de la înregistrare; termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile dacă sunt necesare verificări mai ample.

Dacă operatorul refuză reducerea sau emite greșit biletul, reclamația se adresează operatorului. Pentru CFR Călători, poți folosi formularul său de reclamație sau numărul gratuit 0800 88 44 44.

Transportul din oraș are alte reguli

Cele șase călătorii între localități nu îți dau automat gratuitate la autobuz, tramvai sau alt transport local. Reducerile locale sunt aprobate de consiliile locale, iar condițiile pot fi diferite de la un oraș la altul.

Cauți pe site-ul primăriei și pe cel al operatorului local hotărârea despre transportul pensionarilor. Verifici dacă există condiții de domiciliu, vârstă sau venit, ce acte se cer și cum se obține cardul local, dacă este necesar.

Întrebări frecvente

Poate soțul sau soția să folosească talonul meu?

Da, la tren, în limita celor șase călătorii ale titularului. Poate călători singur sau împreună cu tine, iar la control prezintă propriul act de identitate și talonul tău.

Ce fac dacă renunț la călătorie?

Ceri restituirea biletului la unitatea care l-a emis. Dacă faci cererea după începutul lunii următoare, pentru restituirea cuponului trebuie să depui o cerere la operator.

Când primesc cupoanele dacă tocmai am ieșit la pensie?

Primești talonul odată cu prima plată a pensiei din anul respectiv. Dacă ai fost repus în drepturi sau transferat, talonul vine odată cu prima plată făcută după transmiterea situației către casa de pensii.

Mai primesc cupoanele pe hârtie dacă folosesc e-Talonul?

Da. Casa Națională de Pensii Publice a precizat în septembrie 2026 că e-Talonul aferent plății din decembrie conține cupoanele de călătorie și este transmis beneficiarilor și pe hârtie.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 147/2000; normele de aplicare din 21 decembrie 2004; OUG nr. 74/2025; Casa Națională de Pensii Publice; CFR Călători; Legea nr. 92/2007; Legea nr. 44/1994; Decretul-lege nr. 118/1990; Legea nr. 448/2006; Legea nr. 341/2004; OG nr. 112/1999; regulile privind petițiile către autoritățile publice.

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