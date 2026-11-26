Prețul de pe factura de curent nu este doar prețul energiei folosite în locuință. El cuprinde energia cumpărată și furnizată, folosirea rețelelor, contribuții și taxe; la suma de plată se pot adăuga un abonament și un sold mai vechi.

De aceea, prețul energiei afișat într-o ofertă poate fi mai mic decât prețul final pentru un kilowatt-oră (kWh). Factura arată perioada, consumul, indexurile, prețul energiei, tarifele și taxele.

Cum ajunge curentul la locuință

Energia produsă intră în rețeaua națională. Transelectrica o transportă, iar distribuitorul local o duce până la locuință. Furnizorul este firma cu care clientul are contractul: cumpără energia și trimite factura.

Transportul și distribuția se plătesc separat de energia cumpărată. Operatorul de distribuție depinde de zona locuinței, iar tariful său apare pe factură și în prețul final al ofertei pentru acea zonă.

Din ce este făcut prețul pe kWh

Prețul final pe kWh adună energia, tarifele pentru transport, distribuție și serviciul de sistem, apoi contribuțiile, acciza și TVA. Unele contracte includ costul introducerii energiei în rețeaua națională în prețul energiei; acesta nu se adaugă a doua oară.

Energia cumpărată și furnizată acoperă costul de achiziție și costurile furnizorului. În contract, poate apărea sub numele de energie activă.

acoperă costul de achiziție și costurile furnizorului. În contract, poate apărea sub numele de energie activă. Transportul are o componentă pentru intrarea energiei în rețeaua națională, numită TG, și una pentru ieșire, numită TL. De la 1 ianuarie 2026, TG este 3,63 lei pentru 1.000 kWh, iar TL este 36,45 lei pentru 1.000 kWh, potrivit raportului Transelectrica din 30 septembrie 2026.

are o componentă pentru intrarea energiei în rețeaua națională, numită TG, și una pentru ieșire, numită TL. De la 1 ianuarie 2026, TG este 3,63 lei pentru 1.000 kWh, iar TL este 36,45 lei pentru 1.000 kWh, potrivit raportului Transelectrica din 30 septembrie 2026. Serviciul de sistem este un alt tarif al rețelei. Este de 12,72 lei pentru 1.000 kWh de la 1 octombrie 2026, față de 14,70 lei pentru 1.000 kWh între 1 ianuarie și 30 septembrie 2026.

este un alt tarif al rețelei. Este de 12,72 lei pentru 1.000 kWh de la 1 octombrie 2026, față de 14,70 lei pentru 1.000 kWh între 1 ianuarie și 30 septembrie 2026. Distribuția acoperă folosirea rețelei locale. Tariful diferă după operator și nivelul de tensiune al locului de consum; ordinele ANRE nr. 73-78/2025 cuprind tarife aplicabile de la 1 ianuarie 2026.

acoperă folosirea rețelei locale. Tariful diferă după operator și nivelul de tensiune al locului de consum; ordinele ANRE nr. 73-78/2025 cuprind tarife aplicabile de la 1 ianuarie 2026. Contribuțiile cuprind certificatele verzi, sprijinul pentru producerea împreună a electricității și căldurii, numit cogenerare, și contribuția CfD pentru investiții în producția de energie. Cogenerarea este de 0,0157 lei/kWh fără TVA de la 1 noiembrie 2026, prin Ordinul ANRE nr. 65/2026. CfD este de 0,000144 lei/kWh fără TVA de la 1 ianuarie 2026, prin Ordinul ANRE nr. 69/2025.

cuprind certificatele verzi, sprijinul pentru producerea împreună a electricității și căldurii, numit cogenerare, și contribuția CfD pentru investiții în producția de energie. Cogenerarea este de 0,0157 lei/kWh fără TVA de la 1 noiembrie 2026, prin Ordinul ANRE nr. 65/2026. CfD este de 0,000144 lei/kWh fără TVA de la 1 ianuarie 2026, prin Ordinul ANRE nr. 69/2025. Taxele includ acciza și TVA. Cota standard de TVA pentru energia electrică este de 21% de la 1 august 2025, conform datelor ANAF.

Valoarea certificatelor verzi nu este un preț fix pe kWh pentru toate facturile. Ea depinde de consum, de prețul mediu ponderat al certificatelor și de cota obligatorie estimată, stabilită pentru 2026 prin Ordinul ANRE nr. 81/2025 la 0,499387 certificate pentru 1.000 kWh. Acciza trebuie verificată în oferta și factura aplicabile contractului.

Cât înseamnă aceste costuri la 100 kWh

La un consum de 100 kWh, ales ca exemplu, TL înseamnă 100 ÷ 1.000 × 36,45 lei, adică 3,65 lei înainte de TVA. Serviciul de sistem adaugă 100 ÷ 1.000 × 12,72 lei, adică 1,27 lei. Cogenerarea adaugă 100 × 0,0157 lei, adică 1,57 lei, iar CfD încă 100 × 0,000144 lei, adică aproximativ un ban.

Aceste patru componente însumează aproximativ 6,50 lei înainte de TVA, dar nu reprezintă întreaga factură. TG ar însemna încă 0,36 lei la același consum, însă nu se adaugă separat dacă se află deja în prețul energiei. Pentru total trebuie folosite și prețul energiei din contract, tariful de distribuție al locuinței, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice abonament sau sold anterior.

O ofertă Electrica Furnizare aplicabilă de la 1 noiembrie 2026 pentru clienți casnici care și produc energie arată cât poate conta zona: pentru 100 kWh, prețurile finale afișate sunt între 1,52845 și 1,61378 lei/kWh, după operatorul de distribuție. Înmulțite cu 100 kWh, acestea dau între 152,85 și 161,38 lei. Exemplul ține de acea ofertă, nu de toate contractele; un abonament sau un sold se adaugă separat, dacă există.

De ce producția nu schimbă imediat factura

Mai multă energie produsă poate influența prețul la care furnizorii cumpără energie, dar nu schimbă automat prețul din contractul unei locuințe. Clientul plătește prețul fix ori prețul calculat după regula din contract. Tarifele de rețea și taxele rămân componente distincte de costul energiei.

Dacă furnizorul schimbă prețurile sau tarifele aplicate clientului, trebuie să îl anunțe direct cu cel puțin 30 de zile înainte. Contractul și factura trebuie să arate data și efectul schimbării. O actualizare a unui tarif stabilit de autorități sau a unei taxe se urmărește separat de schimbarea prețului energiei din contract.

Ce verifici când compari ofertele

Două oferte se compară pentru aceeași locuință și același consum, după prețul final cu TVA, nu doar după prețul energiei active. Operatorul de distribuție se găsește pe factura actuală; tariful zonei poate fi verificat în oferta nouă și în ordinele ANRE aplicabile perioadei.

Prețul final pe kWh pentru operatorul de distribuție și nivelul de tensiune al locuinței.

Ce include prețul energiei și cât timp rămâne fix sau după ce regulă se schimbă.

Abonamentul și alte taxe fixe, inclusiv suma datorată într-o lună cu consum mic.

Garanțiile, termenul de plată și eventualele costuri de încetare a contractului.

Suma finală depinde și de câți kWh sunt facturați. Factura arată indexurile și dacă numărul de kWh vine din citire, autocitire sau estimare; după o estimare, citirea reală poate aduce o regularizare.

Ce faci dacă factura pare greșită

Compari perioada, indexurile și consumul de pe factură cu valorile notate, apoi verifici prețul și abonamentul din contract. Trimiți o sesizare furnizorului sau, dacă problema ține de rețea, operatorului. Păstrezi numărul de înregistrare ori altă dovadă a trimiterii. Dacă problema nu se rezolvă, depui o petiție la ANRE și atașezi răspunsul primit sau dovada primei sesizări. Fără această dovadă, petiția poate fi clasată.

Termenul obișnuit de soluționare la ANRE este de 30 de zile și poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

Întrebări frecvente

De ce plătesc distribuția dacă schimb furnizorul?

Curentul ajunge la locuință prin aceeași rețea locală. Schimbarea firmei care trimite factura nu schimbă operatorul de distribuție al zonei.

Ce se întâmplă dacă nu transmit indexul?

Furnizorul poate factura un consum estimat. Diferența se regularizează după o citire reală.

De ce apare TVA și peste tarife, nu doar peste energie?

TVA se aplică bazei de taxare care cuprinde componentele facturate, nu doar energia cumpărată. Cota standard este de 21% de la 1 august 2025.

Pot primi o factură dacă nu consum curent?

Da, dacă în contract există un abonament sau altă taxă fixă. Plata datorată fără consum se verifică în clauzele ofertei.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: ANRE, explicațiile despre factură, drepturile consumatorilor, ordinele privind tarifele și contribuțiile și regulile pentru petiții; Transelectrica, informațiile despre transport și tarifele de transport și sistem; ANAF, cotele de TVA; oferta Electrica Furnizare aplicabilă de la 1 noiembrie 2026; contractul standard VERBUND România.