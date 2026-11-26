Cei care nu achită până la 31 decembrie impozitele locale din 2026 pe locuințe, terenuri sau mașini le vor datora și în 2027. Pentru fiecare lună sau parte de lună de întârziere, primăria adaugă 1% din suma neachitată, potrivit Codului de procedură fiscală.

Dacă impozitul este de 1.000 de lei pe an, în două rate de 500 de lei fiecare, și nu se plătește nimic, pe 31 decembrie trebuie achitați 1.060 de lei. Dacă plata se face pe 1 ianuarie 2027, ajunge la 1.070 de lei: și o singură zi din noua lună aduce majorarea pentru întreaga lună.

Pentru 2026, Codul fiscal stabilește două termene de plată pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport: 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Impozitul de cel mult 50 de lei, datorat aceluiași buget local pentru fiecare dintre aceste categorii, trebuia plătit integral până la 31 martie. Pentru mai multe vehicule înregistrate la aceeași primărie, pragul de 50 de lei se aplică impozitului lor adunat, nu fiecărui vehicul în parte.

Cum se adună majorările la cele două rate

Majorarea este de 1% din suma neachitată pentru fiecare lună sau parte de lună, din ziua următoare termenului de plată până în ziua achitării, inclusiv. Ea se calculează la impozitul rămas de plată, nu la impozit plus majorările deja adunate.

În exemplul cu două rate restante de câte 500 de lei, prima adună majorări din aprilie. Până la 31 decembrie sunt nouă luni, așadar 9% din 500 de lei, adică 45 de lei. A doua rată adună majorări din octombrie: 3% din 500 de lei până la sfârșitul lui decembrie, adică 15 lei.

În ianuarie se mai adaugă câte 1% pentru fiecare rată rămasă neachitată, în total 10 lei în acest exemplu. Trecerea în 2027 nu șterge nici cei 1.000 de lei datorați pentru 2026, nici majorările; impozitele datorate pentru noul an se plătesc separat.

Somația poate veni și înainte de sfârșitul anului

Primăria nu trebuie să aștepte 31 decembrie ca să înceapă recuperarea unei datorii ajunse la scadență. Executarea silită începe când comunică somația împreună cu actul care arată datoria de recuperat, numit titlu executoriu. Dacă suma nu este achitată în 15 zile de la comunicarea somației, pot continua măsurile de executare.

Restanțele locale pot împiedica și vânzarea unei locuințe, a unui teren sau a unei mașini. La vânzare se verifică achitarea obligațiilor către bugetul local unde este înregistrat bunul, inclusiv a altor datorii către aceeași primărie, prin certificat fiscal sau prin verificare electronică.

Unde se verifică suma și cum se cere plata în rate

Proprietarul poate afla suma rămasă de plată de la direcția locală de taxe și impozite. O poate verifica și în contul Ghișeul.ro, dacă primăria este înrolată și activă pentru plata cu autentificare. Ghișeul.ro arată că datele de acces pot fi cerute și de la direcția locală de taxe. Persoanele fizice le pot solicita și online, gratuit, în condițiile platformei.

Cine nu poate plăti întreaga datorie poate depune la organul fiscal local o cerere motivată de plată în rate. Articolul 185 din Codul de procedură fiscală permite aprobarea plății pe cel mult cinci ani, dar nu o acordă automat. Pentru fiecare lună sau parte de lună în care plata în rate este aprobată, se adaugă o majorare de 0,5%, iar legea cere persoanelor fizice o garanție cât două rate medii.

Actele cerute și modul de depunere sunt stabilite prin hotărârea autorității locale. Solicitantul le poate verifica la primăria căreia îi datorează impozitul.