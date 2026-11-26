Plătești pentru curent și gaze mai mult decât costul producerii lor în România fiindcă factura include energia cumpărată de furnizor, transportul, distribuția și taxele. Producția din țară nu acoperă necesarul în fiecare moment, iar prețul la care energia se vinde între firme nu este prețul final din contractul tău.

La curent se aplică prețul din contract și celelalte componente ale facturii, cu excepția cazurilor acoperite de reguli speciale. Dacă ai gaze pentru locuință, din 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027 furnizorul îți facturează prețul mai mic dintre cel contractual și cel calculat după regula statului.

De ce România produce și importă curent în același timp

Curentul trebuie să fie disponibil în ora în care este folosit. Producția din țară și consumul se schimbă de la o oră la alta, iar energia poate fi importată când este nevoie și exportată în alte ore.

În primele nouă luni din 2026, România a produs 36,4 TWh și a consumat 38,2 TWh de energie electrică, potrivit raportului Transelectrica pentru această perioadă. A importat 8,8 TWh și a exportat 7,0 TWh. Diferența dintre importuri și exporturi, de 1,8 TWh, este egală cu diferența dintre consum și producția internă din aceleași nouă luni.

Cum ajunge prețul curentului de la piață în contract

O parte din curent se vinde pe piața pentru ziua următoare. Acolo, ofertele de cumpărare și vânzare sunt potrivite pentru fiecare oră a zilei următoare, explică OPCOM. Dacă într-o anumită oră este nevoie și de energie oferită mai scump, prețul de pe acea piață poate crește. Acesta este un preț între firme, nu suma trecută automat pe factura ta.

Furnizorul cumpără energie și îți aplică prețul din contract. În prețul energiei active intră achiziția, introducerea energiei în rețea și costurile de furnizare. Separat se adaugă tarife și taxe. Transportul și distribuția au tarife reglementate, în timp ce prețul de furnizare ține de contract.

Plafonarea generală a prețului final la electricitate s-a încheiat la 30 iunie 2025. De la 1 iulie 2025 se aplică prețul contractual, cu excepțiile prevăzute de eventuale reguli speciale pentru client.

Ce plătești pe factura de curent

Pe factura de electricitate sunt trecute consumul, indexurile contorului și felul în care au fost citite. Tot acolo apar energia activă, transportul, distribuția, serviciul de sistem, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare, acciza și TVA. Prețul energiei active nu este, așadar, prețul final al fiecărui kWh facturat.

De exemplu, dacă totalul componentelor supuse cotei standard este de 100 de lei înainte de TVA, taxa este 100 × 21% = 21 de lei, iar suma ajunge la 121 de lei. Este un exemplu doar pentru calculul TVA, nu o factură completă: suma fiecărei componente depinde de consum, contract și tarifele aplicabile. ANAF arată că, la 1 august 2025, cota standard de TVA a trecut de la 19% la 21%.

De ce gazul românesc nu are un preț unic pentru locuințe

Gazul extras în România ajunge la clienți prin achiziții și contracte, alături de gaz importat sau scos din depozite. În ianuarie 2026, producția internă a reprezentat 85,08% din sursele de gaze intrate în consum, iar importurile 14,92%, potrivit raportului ANRE pentru acea lună. Datele includ și gazele extrase din depozite; ele nu înseamnă că fiecare locuință a primit gaz la același preț.

Contorul măsoară gazul în metri cubi, dar cantitatea facturată în kWh se obține înmulțind metrii cubi cu puterea calorifică superioară, prescurtat PCS. Aceasta arată câtă energie conține gazul și poate varia după zonă și perioada livrării. Prețul mai cuprinde achiziția și furnizarea gazului, transportul, distribuția și TVA. Clientul casnic este scutit de acciza pentru gazul natural.

Ce înseamnă prețul mai mic aplicat la gaze

Pentru clienții casnici, OUG nr. 12/2026 cere folosirea celui mai mic dintre prețul din contract și prețul calculat după formula sa, din 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027. La calcul se adună costul cumpărării, suma pentru furnizare, tarifele stabilite prin reglementări pentru transport și distribuție și taxele. Pentru anumite cantități destinate populației, producătorii livrează gaz la 110 lei/MWh, iar componenta de furnizare din formulă nu poate depăși 15 lei/MWh. Niciuna dintre aceste valori nu este singură prețul final plătit de o locuință.

De la 1 iulie 2026, tariful mediu de distribuție a gazelor a coborât de la 58,47 la 54,32 lei/MWh, potrivit ANRE. Diferența este de 4,15 lei pentru un MWh, înainte de TVA. La un consum de 1 MWh, aceasta ar însemna aproximativ 5,02 lei cu TVA mai puțin numai pentru această componentă, dacă restul facturii ar rămâne neschimbat. Tariful efectiv diferă însă după operator și categoria de consum, iar o scădere a mediei nu înseamnă aceeași reducere pentru fiecare client.

De ce centralele și gazele noi nu promit facturi mai mici

Mai multă producție în țară poate reduce nevoia de import în anumite perioade. Efectul asupra facturii depinde însă de momentul în care energia intră în piață, de prețul la care este vândută, de contractul clientului, de tarife și de taxe.

OMV Petrom și Romgaz estimează primele gaze din Neptun Deep pentru prima jumătate a anului 2027. Termenul anunțat pentru finalizarea centralei Iernut este 31 decembrie 2026, iar centrala de la Mintia are o putere proiectată de 1.700 MW, potrivit ANRE. Aceste date privesc producția sau capacitatea, nu stabilesc o reducere a facturii unei locuințe. Regula actuală de facturare a gazelor pentru clienții casnici este prevăzută până la 31 martie 2027.

Cum verifici factura și unde reclami o greșeală

Pentru a înțelege suma de plată, compară întâi contractul cu factura pentru aceeași perioadă. La gaze, urmărește și care dintre cele două prețuri prevăzute de regula pentru clienții casnici a fost folosit.

Verifică perioada facturată, indexul de început și pe cel de sfârșit. Uită-te dacă indexul a fost citit, transmis de tine sau estimat. La curent, urmărește separat energia activă, tarifele de rețea și taxele. La gaze, verifică metrii cubi consumați, PCS și cantitatea rezultată în kWh. Dacă găsești o greșeală, trimite mai întâi o sesizare furnizorului sau operatorului și păstrează dovada. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, depune petiție la ANRE cu răspunsul primit sau cu dovada primei sesizări.

ANRE are un termen obișnuit de 30 de zile pentru soluționarea petiției. Îl poate prelungi cu încă 30 de zile, după ce te anunță.

Întrebări frecvente

Poți schimba furnizorul fără să rămâi fără curent sau gaze?

Da. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu cere modificări tehnice ale locului de consum. Înainte de schimbare, verifică durata contractului, dacă prețul este fix sau variabil și eventualele costuri de încetare anticipată.

Cu cât timp înainte trebuie anunțată schimbarea prețului la curent?

Potrivit ANRE, clientul trebuie să afle despre schimbarea prețurilor sau tarifelor la electricitate cu minimum 30 de zile mai devreme.

Când se restituie banii plătiți în plus la curent?

Dacă factura de regularizare arată o sumă plătită în plus mai mare de 100 de lei, furnizorul trebuie să o restituie în cinci zile de la emiterea facturii, potrivit ANRE.

Se aplică regula prețului mai mic și unei firme care consumă gaze?

Regula din OUG nr. 12/2026 descrisă în acest ghid se aplică clienților casnici, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 123/2012; ANRE, explicațiile despre facturile de electricitate și gaze, raportul pieței gazelor pentru ianuarie 2026, comunicatul din 16 iunie 2026 despre tarifele de distribuție, drepturile consumatorilor de electricitate și regulile pentru petiții; OPCOM, explicațiile despre piața pentru ziua următoare; Transelectrica, raportul pentru ianuarie-septembrie 2026; ANAF, modificările TVA din 2025; OUG nr. 12/2026; OMV Petrom și Romgaz, anunțul despre Neptun Deep; ANRE, autorizația pentru Mintia; comunicatul guvernamental despre Iernut.