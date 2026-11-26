Dacă nu-ți ajung banii de mâncare până la salariu, scade din banii disponibili plățile scadente, transportul necesar, medicamentele și o rezervă, apoi împarte restul la zilele rămase. Dacă suma nu acoperă mesele, cere sprijin pentru hrană la primărie și discută înainte de scadență orice factură sau rată pe care nu o poți plăti.

Cât poți cheltui până la salariu

Adună banii pe care îi poți folosi acum, din cont și din numerar. Numără zilele până la salariu. Notează facturile și ratele scadente înainte de salariu. Pune deoparte banii pentru transportul necesar, medicamente și o urgență. Împarte suma rămasă la numărul de zile. Din ea trebuie să plătești mâncarea și celelalte cumpărături curente.

De exemplu, ai 800 de lei și mai sunt 10 zile până la salariu. Scazi 310 lei pentru o factură, 120 lei pentru transport, 70 lei pentru farmacie și 40 lei pentru o urgență. Rămân 260 lei, adică 26 lei pe zi. Este bugetul acestui exemplu, nu o sumă care ajunge oricărei familii.

Dacă rezultatul este zero sau sub zero, împărțirea pe zile nu rezolvă lipsa banilor. Treci la sprijinul pentru hrană și la plățile pentru care trebuie să ceri o soluție înainte de scadență.

Ce cumperi întâi și ce poate aștepta

Verifică alimentele pe care le ai acasă și alcătuiește mesele pentru zilele rămase. Cumpără ce lipsește pentru acele mese, păstrând bani pentru medicamente, drumul necesar la muncă și plățile apropiate pentru locuință.

Comenzile de mâncare, ieșirile și cumpărăturile neesențiale pot aștepta. Verifică termenii înainte să oprești un abonament: amânarea nu te ajută dacă aduce un cost mai mare. O factură rămâne în calcul la data inițială până când furnizorul confirmă alt termen.

Unde poți cere mâncare

Întreabă la primăria de domiciliu sau de reședință despre cantina de ajutor social și cum se face înscrierea în localitate. Legea nr. 208/1997 permite cantinei să ofere prânz și cină, gratuit sau contra cost, persoanelor aflate în dificultate. Într-o urgență, directorul poate aproba masa pentru cel mult 7 zile.

Printre cei care pot beneficia sunt copiii, pensionarii, persoanele cu boli cronice și cele care rămân temporar fără venituri. Pentru ultima categorie, limita este de 90 de zile pe an. Cantina funcționează în grija autorității locale, așa că solicitarea se face acolo unde locuiești.

Întreabă la primărie și despre ajutorul de incluziune. Dacă îl primești, poți intra și în categoria pentru tichetul social de 125 lei, acordat o dată la 6 luni în perioada 2025-2027. Tichetul îl pot primi și pensionarii care au cel puțin 65 de ani și primesc indemnizație socială. Îl pot primi și persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, dacă venitul lor propriu nu trece de 2.000 lei pe lună.

În perioada 2025-2027, tichetul plătește numai hrană preparată sau masă caldă, nu alimente obișnuite din magazin. Poate fi folosit în România, la unități afiliate, timp de 12 luni de la alimentarea cardului.

Când poți cere ajutor de la primărie

Două ajutoare formează venitul minim de incluziune: ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Pentru ajutorul de incluziune, venitul net lunar ajustat nu trebuie să treacă de 393 lei. Pentru o persoană singură care are cel puțin 65 de ani, limita este de 572 lei. La ajutorul pentru familia cu copii, limita este de 998 lei. Primăria verifică și bunurile deținute, nu doar veniturile.

Venitul ajustat nu este salariul împărțit la numărul de persoane. Se adună veniturile eligibile ale familiei din luna anterioară, apoi suma se împarte la 1 pentru primul membru, plus câte 0,5 pentru fiecare alt membru. Alocația de stat pentru copii, prestațiile pentru handicap, bursele și ajutorul pentru încălzire nu intră în acest calcul. Pentru ajutorul de incluziune, suma depinde de diferența dintre pragul aplicabil și venitul ajustat, înmulțită cu numărul folosit la împărțire, cu regulile și suma minimă prevăzute de lege.

De pildă, faptul că un părinte lucrează nu exclude singur ajutorul pentru familia cu copii. Dacă o familie cu un copil are venit ajustat de cel mult 393 lei și îndeplinește celelalte condiții, suma prevăzută de OUG nr. 23/2026, de la drepturile lunii aprilie 2026, este de 186 lei pe lună. Pentru un părinte singur cu un copil, suma din aceeași treaptă este de 227 lei. Pentru venituri mai mari, dar în limita de 998 lei, suma se stabilește după treapta de venit și situația familiei.

Cererea pentru venitul minim de incluziune se depune la primărie. Pregătește actele care se potrivesc situației tale:

Cererea standard, declarația pe propria răspundere și angajamentul de plată.

Actele de identitate și dovezile de venit.

Actele copiilor și dovada școlarizării, dacă este cazul.

Extrasele pentru conturi și depozite, actele privind locuința și mașina, precum și cele care dovedesc situația familială, dacă ți se aplică.

După acordarea ajutorului, anunță primăria în cel mult 10 zile dacă se schimbă veniturile, domiciliul sau componența familiei. Declarația pe propria răspundere se depune din 6 în 6 luni. Pentru adulții apți de muncă pot exista și obligații legate de agenția pentru ocuparea forței de muncă și de activități de interes local; dacă o suspendare nu este remediată în cel mult 3 luni, dreptul încetează.

Cum ceri timp pentru factură sau rată

Scrie furnizorului înainte de scadență. Un mesaj scurt poate cuprinde numărul contractului, suma datorată, data la care poți plăti și cererea ta: plată în tranșe ori termen nou. Cere răspuns scris și întreabă ce penalități sau alte urmări ar avea schimbarea. Până la confirmare, păstrează scadența inițială în buget.

ANRE arată că un client vulnerabil poate cere să achite factura de energie electrică în rate, timp de cel puțin 3 luni ori într-un interval stabilit cu furnizorul. Pentru ceilalți clienți, un termen nou trebuie discutat și confirmat cu furnizorul. Dacă nu poți plăti o rată la credit, contactează creditorul înainte de scadență, prezintă dovezi despre situația financiară și cere reeșalonare, amânare sau renegociere, așa cum recomandă ANPC.

Ce verifici înainte de un împrumut rapid

Înainte să împrumuți bani pentru cumpărăturile curente, verifică ce cheltuieli pot aștepta, dacă furnizorul acceptă plata în tranșe și dacă poți primi sprijin pentru hrană. Poți discuta și despre un avans salarial sau un ajutor din familie, dar acestea nu sunt drepturi garantate. Stabilește în scris suma și data de returnare.

Dacă tot iei un credit, compară banii pe care îi primești cu suma totală de rambursat și cu datele ratelor. Costul cuprinde dobânda, penalitățile, comisioanele, taxele și serviciile obligatorii. Verifică și dobânda anuală efectivă, numită DAE: ea arată costul creditului ca procent anual, nu suma în lei pe care o vei plăti.

Legea nr. 243/2024, aplicată din 11 noiembrie 2024, limitează costul unor credite de consum. La un credit de maximum 5.000 lei, costul total este limitat la 1% pe zi. Limita este de 0,8% pe zi pentru creditele între 5.001 și 10.000 lei și de 0,6% pe zi pentru cele între 10.001 și 25.000 lei. În fiecare dintre aceste cazuri, nu se poate plăti în total mai mult decât de două ori suma luată cu împrumut. Plafoanele sunt limite legale, nu prețuri pe care trebuie să le accepți.

Întrebări frecvente

Pot scoate numerar de pe tichetul social?

Nu. Tichetul nu permite retragerea sau schimbarea în numerar și nu se dă rest în bani, potrivit OUG nr. 63/2022.

Pot primi ajutor pentru încălzire dacă lucrez?

Da, dacă îndeplinești condițiile de venit și de bunuri. Pentru sezonul dintre 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, limita este de 1.386 lei venit mediu net lunar pe membru de familie sau 2.053 lei pentru persoana singură. Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț arată că o cerere depusă până pe 20 ale lunii poate aduce dreptul din acea lună; după 20, dreptul începe din luna următoare.

Ce fac dacă primăria îmi respinge cererea pentru venitul minim de incluziune?

Cere dispoziția primarului privind cererea și verifică la serviciul social veniturile, bunurile și actele pe care s-a bazat decizia. Dacă situația familiei s-a schimbat, prezintă actele care dovedesc schimbarea.

Unde reclam o problemă nerezolvată cu furnizorul de energie?

Mai întâi depui plângerea la furnizor, apoi poți sesiza ANRE. Termenul obișnuit de soluționare la ANRE este de 30 de zile și poate fi prelungit cu încă 30 de zile, cu înștiințarea ta.

Ce fac dacă un credit depășește limitele legale de cost?

Poți cere în scris revizuirea contractului. Creditorul trebuie să trimită o propunere în cel mult 30 de zile; un refuz explicit sau lipsa răspunsului mai mult de 45 de zile permite să ceri adaptarea contractului în instanță.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 208/1997; Hotărârea Guvernului nr. 70/2024; OUG nr. 63/2022; Legea nr. 196/2016; OUG nr. 23/2026; DGASPC Sector 3; Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț; ANRE; ANPC; Legea nr. 243/2024; BCR, pentru metoda de împărțire a bugetului.