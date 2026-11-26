Un proiect depus în Parlament ar reduce treptat impozitul pe dividende, astfel încât cei care primesc bani din profitul unei firme ar păstra mai mult din suma distribuită. Profit.ro a relatat că procentul ar coborî de la 16% în prezent la 14% în 2028, 12% în 2029 și 10% în 2030.

La dividende brute de 10.000 de lei, impozitul de 16% lasă 8.400 de lei, iar cel de 10% ar lăsa 9.000 de lei, cu 600 de lei mai mult. Acesta este un calcul doar după impozitul pe dividende: o eventuală contribuție pentru sănătate nu este inclusă.

Reducerea este deocamdată o propunere, nu o taxă nouă deja aplicată. Legea nr. 141/2025 a stabilit cota de 16% pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026.

Cât ar rămâne din 10.000 de lei

Pentru aceeași sumă brută de 10.000 de lei, calculul după impozitul pe dividende arată astfel, dacă procentele propuse intră în vigoare în anii anunțați:

La 16%, cota actuală: impozit de 1.600 de lei și 8.400 de lei rămași.

La 14%, cota propusă pentru 2028: impozit de 1.400 de lei și 8.600 de lei rămași.

La 12%, cota propusă pentru 2029: impozit de 1.200 de lei și 8.800 de lei rămași.

La 10%, cota propusă pentru 2030: impozit de 1.000 de lei și 9.000 de lei rămași.

Fiecare scădere de două puncte procentuale ar însemna încă 200 de lei păstrați la 10.000 de lei dividende brute. Sumele arată numai efectul schimbării cotei de impozit; nu presupun că dispar alte obligații fiscale.

Firma reține impozitul, iar sănătatea se calculează separat

Pentru persoanele fizice, Codul fiscal prevede că firma calculează și reține impozitul când plătește dividendele. Firma îl virează statului până pe 25 ale lunii următoare plății. Dacă dividendele au fost distribuite, dar nu au fost plătite până la sfârșitul anului, termenul de plată a impozitului este 25 ianuarie din anul următor distribuirii. Impozitul astfel reținut este final.

Persoana care primește dividende poate datora separat și contribuția pentru asigurarea de sănătate, numită CASS. Pentru stabilirea acestei obligații se adună dividendele plătite, după scăderea impozitului reținut, cu celelalte venituri luate în calcul de Codul fiscal. Pragul de la care apare obligația este de șase salarii minime brute pe țară, iar calculul folosește, după mărimea veniturilor cumulate, pragurile de 6, 12 sau 24 de salarii minime.

Prin urmare, suma rămasă după impozit într-un exemplu cu 10.000 de lei nu este, pentru orice persoană, suma finală după toate taxele. La CASS contează și celelalte venituri relevante ale aceleiași persoane din anul respectiv.

Reducerea propusă ar fi acoperită din bugetele a patru servicii

Potrivit relatării Profit.ro, scăderea încasărilor statului ar putea ajunge la cel mult 3,5 miliarde de lei în 2030. Proiectul ar acoperi-o, începând din 2028, prin reduceri ale banilor pentru investiții și achiziții ai Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază. Cei 3,5 miliarde de lei sunt o estimare pentru 2030, nu bani deja pierduți din buget.

Reducerea în trepte relatată acum nu trebuie confundată cu un alt proiect, care propunea cota de 8% și a primit raport de respingere la Senat la 12 octombrie 2026. Pentru cotele de 14%, 12% și 10%, schimbarea depinde de adoptarea proiectului depus în Parlament; până atunci se aplică legea în vigoare.