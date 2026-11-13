Creșterea salariului minim obligă firma să ridice salariile de bază aflate sub noul prag, dar nu mărește automat lefurile deja peste el. Nici prețurile nu cresc automat: o firmă poate acoperi în mai multe feluri costul în plus. Din 1 iulie 2026, salariul minim general este de 4.325 lei brut pe lună pentru normă întreagă.

Când trebuie firma să ridice salariul

Firma compară noul minim cu salariul de bază brut din contract, adică suma înainte de taxe, fără sporuri, prime sau tichete de masă. Dacă baza este sub 4.325 lei, trebuie ridicată cel puțin la acest nivel. Dacă este deja de 4.500 lei, majorarea minimului nu aduce, singură, o mărire: Codul muncii stabilește un prag, nu o creștere pentru toate salariile.

La un program mai scurt decât norma întreagă se verifică orele din contract. Minimul este de 25,949 lei brut pe oră din iulie 2026; pentru jumătate din timpul unei norme întregi, exemplul de salariu de bază minim este de 2.162,50 lei brut pe lună.

Regulile fiscale schimbă și suma rămasă angajatului, și costul firmei. Valorile nete de mai jos sunt exemple pentru un salariat fără persoane în întreținere, cu norma întreagă și locul de muncă de bază la salariul minim. Costurile firmei includ contribuția plătită de angajator.

Valoare 1 ianuarie-30 iunie 2026 1 iulie-31 decembrie 2026 Minim brut lunar 4.050 lei 4.325 lei Sumă netaxată, cu condiții 300 lei 200 lei Plafonul venitului brut pentru suma netaxată 4.300 lei 4.600 lei Net în exemplul standard 2.574 lei aproximativ 2.699 lei Cost lunar pentru firmă, în exemplul standard aproximativ 4.134 lei aproximativ 4.418 lei

Ordonanța de urgență nr. 89/2025 acordă cei 200 lei netaxați, din iulie până în decembrie 2026, numai dacă salariatul are normă întreagă, acesta este locul său de muncă de bază, salariul de bază este exact minimul legal, iar venitul brut lunar nu depășește 4.600 lei. La verificarea plafonului nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Exemplul din tabel arată un net mai mare cu aproximativ 125 lei, nu o sumă identică pentru fiecare angajat.

Ce face firma când se schimbă minimul

Verifică salariul de bază și timpul de lucru din fiecare contract. Sporurile și tichetele nu pot completa un salariu de bază aflat sub minim. Aplică noul salariu de la 1 iulie 2026 celor aflați sub prag și actualizează datele salariale din contract. Codul muncii cere, ca regulă, acordul părților pentru modificarea contractului, cu excepția schimbărilor prevăzute expres de lege. Transmite modificarea salariului în REGES-ONLINE în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data schimbării, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 295/2025. Calculează și virează, de regulă până la data de 25 a lunii următoare, impozitul și contribuțiile aferente salariului, conform Codului fiscal.

Costul nu crește la fel pentru orice post. La un salariu de bază de 4.200 lei brut, de exemplu, firma trebuia să adauge contribuția sa de 2,25%, adică 94,50 lei: costul era de 4.294,50 lei. Din iulie, baza trebuie ridicată la 4.325 lei. Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru cei 200 lei netaxați, contribuția firmei se calculează la 4.125 lei, după scăderea celor 200 lei: 2,25% înseamnă aproximativ 92,81 lei. Costul ajunge la aproximativ 4.417,81 lei, cu 123,31 lei mai mult pe lună pentru acest post.

De ce pot crește și alte lefuri

O firmă poate majora și salarii deja aflate peste 4.325 lei pentru a păstra diferențele dintre posturi sau pentru a-și păstra angajații. OCDE arată că firmele își pot reface astfel grilele de plată. Nu există însă un procent legal cu care trebuie mărite toate salariile; pentru un angajat deja peste minim contează contractul său și regulile de plată aplicabile la firmă.

Cum poate ajunge costul în prețuri

O firmă care plătește salarii sub noul prag are un cost mai mare pentru acele posturi. Poate acoperi o parte prin prețuri, dar poate accepta și un profit mai mic. Prețul pe care îl poate cere depinde de concurență, de clienți și de celelalte cheltuieli; calculul de 123,31 lei pentru un post nu spune cât se va scumpi un produs.

Studiul „To be (worried) or not to be? The impact of minimum wage increases on aggregate prices”, publicat în Economic Analysis and Policy în iunie 2026, a analizat 29 de economii OCDE. Estimarea sa este că o majorare de 10% a salariului minim ridică prețurile, în ansamblu, cu aproximativ 0,3% în cinci luni, cu un efect mai puternic la alimente. Aceasta este o estimare pentru economiile studiate, nu un preț nou sau un termen fix pentru alimentele din România.

Firma poate investi în utilaje ori într-o organizare mai bună a muncii, poate schimba ritmul angajărilor sau orele lucrate. Comisia Europeană descrie mai multe feluri în care firmele se adaptează, nu o reacție unică. Creșterea minimului nu înseamnă, prin ea însăși, concedieri.

Cum se verifică puterea de cumpărare

Mai mulți lei primiți nu înseamnă neapărat mai multe produse cumpărate. Pentru o comparație corectă, creșterea salariului rămas după taxe trebuie pusă lângă creșterea prețurilor din aceeași perioadă. Calculul este: salariul nou împărțit la salariul vechi, apoi rezultatul împărțit la 1 plus rata scumpirii.

În exemplul salariului minim, trecerea de la 2.574 lei la aproximativ 2.699 lei înseamnă o creștere de circa 4,86%. Dacă un coș de cumpărături de 100 lei s-ar scumpi cu 6,5%, ar costa 106,50 lei. Banii pentru acel coș, crescuți cu 4,86%, ar ajunge la 104,86 lei. Împărțirea lui 104,86 la 106,50 dă aproximativ 0,985: puterea de cumpărare ar fi cu circa 1,5% mai mică.

Eurostat, în Eurostatistics 10/2026, a indicat pentru România o inflație anuală de 6,5% în septembrie 2026, măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum. Acea perioadă nu coincide cu intervalul schimbării salariului minim. De aceea, rezultatul de 1,5% este o ilustrare a metodei, nu pierderea măsurată pentru fiecare salariat.

Ce poate face angajatul dacă primește sub minim

Verifică salariul de bază brut din contract, orele de lucru și data de la care i se aplică noul minim. Compară baza, nu totalul cu prime și tichete. Verifică plata primită și cere în scris angajatorului corectarea salariului și plata diferențelor, dacă lipsesc. Dacă problema rămâne, depune o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Pentru salariile restante poate cere plata la tribunal; dreptul de a le solicita se prescrie în trei ani, arată Inspecția Muncii.

Întrebări frecvente

Cât timp poate fi plătit cineva cu salariul minim?

Cel mult 24 de luni de la încheierea contractului individual de muncă. După aceea, salariul de bază trebuie să fie peste minim, dar legea nu stabilește cu cât.

Este același minim în agricultură și în construcții?

Din 1 iulie 2026, în agricultură și industria alimentară se aplică minimul general de 4.325 lei brut. În construcții rămâne un minim distinct de 4.582 lei brut.

De ce nu primesc toți angajații la minim același net?

Suma rămasă după taxe depinde și de deducerile pentru persoanele aflate în întreținere, pentru unii tineri și pentru copiii școlarizați. Contează și îndeplinirea tuturor condițiilor pentru cei 200 lei netaxați în a doua jumătate a anului 2026.

În câte zile după majorare se scumpesc alimentele?

Nu există un termen fix pentru fiecare produs. Prețul depinde de costurile firmei, de concurență și de cererea clienților, iar estimarea studiului internațional privește prețurile în ansamblu, nu un aliment anume din România.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Codul muncii; Ordonanța de urgență nr. 89/2025; Codul fiscal; Hotărârea Guvernului nr. 295/2025; Ordonanța de urgență nr. 29/2026; Inspecția Muncii; Eurostat, Eurostatistics 10/2026; Comisia Europeană, Employment and Social Developments in Europe 2026; OCDE, Employment Outlook 2023; studiul publicat în Economic Analysis and Policy în iunie 2026.