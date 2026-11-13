Nu pierzi banii din Pilonul II dacă schimbi locul de muncă sau pleci din România: suma strânsă rămâne în contul tău de la fondul de pensii. Dacă noul angajator declară și plătește contribuția pentru pensii în România, viramentele continuă în același cont; plecarea din țară nu îți dă dreptul să retragi banii pe loc.

Când schimbi angajatorul, păstrezi același cont

Legea nr. 411/2004 îți păstrează drepturile la Pilonul II când schimbi locul de muncă. Nu depui o cerere la fond și nu ți se deschide automat alt cont. Noul angajator declară venitul și plătește contribuția pentru pensii, numită CAS.

Din baza lunară folosită la calculul CAS, cota pentru Pilonul II este de 4,75% din 1 ianuarie 2024. Nu se calculează din salariul primit în mână. La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, dacă toată suma este baza pentru CAS, calculul este 6.000 × 4,75% = 285 de lei pentru luna respectivă.

Angajatorul depune declarația lunară până pe 25 a lunii următoare celei pentru care sunt plătite veniturile. După depunere, contribuțiile sunt repartizate și transferate fondurilor cel târziu pe 20 a lunii următoare declarației. Administratorul le transformă în unități de fond în cel mult două zile lucrătoare de la încasare, așa că banii unei luni nu apar imediat în cont.

Dacă pleci din România, suma strânsă rămâne la fond

Contul nu se închide dacă nu mai lucrezi în România. Păstrezi drepturile asupra banilor strânși, chiar dacă nu mai intră contribuții din venituri pentru care se plătește CAS aici. Plecarea în altă țară nu mută automat soldul la un fond străin și nu este, singură, un motiv de retragere a banilor.

Pentru contribuțiile viitoare, legea permite plata în continuare la fondul din România sau plata către un fond din țara în care lucrezi, dacă regulile acelei țări permit acest lucru. Dacă ești detașat în străinătate, poți continua contribuțiile la fondul românesc pe durata detașării. Alegerea privind contribuțiile viitoare nu transferă suma deja strânsă: mutarea drepturilor într-o altă țară este posibilă numai în condițiile acordurilor și convențiilor internaționale aplicabile.

Banii pot fi ceruți când se deschide dreptul la pensia privată sau în alte cazuri prevăzute de lege, precum invaliditatea și decesul. Există și o regulă pentru un sold prea mic, dar simpla plecare din țară nu o declanșează. Pilonul II nu funcționează ca un cont american de tip 401(k), din care plecarea de la un angajator ar permite scoaterea banilor.

Când apare dreptul la plată, depui cererea la administrator, împreună cu actul de identitate și actele care dovedesc motivul plății. După caz, sunt necesare documente privind pensionarea, invaliditatea sau decesul; pentru plata în cont, dai și datele bancare. Banii pot fi trimiși prin bancă sau mandat poștal, inclusiv în statul în care locuiești, după scăderea taxelor și a costurilor de plată. Pentru plata unică, administratorul are cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea actelor complete.

Suma primită poate fi mai mică decât soldul afișat. Pentru o plată din Pilonul II, contribuția de sănătate, numită CASS, este de 10% din partea care depășește 3.000 de lei. La calculul impozitului se scad contribuțiile nete, suma neimpozabilă de 3.000 de lei și, după caz, CASS; impozitul este de 10% din suma rămasă impozabilă.

Cum afli fondul, soldul și contribuțiile virate

Dacă nu știi la ce fond ești înscris, folosește formularul ASF pentru identificarea fondului. Acesta cere numele, prenumele, CNP-ul, telefonul, adresa de e-mail și observații. Verifică la Casa Națională de Pensii Publice „Fișă participant fond pensii PILON II” și „Declarații nominale depuse de angajatorii dvs.”. Contribuțiile virate pot fi consultate și prin Spațiul Privat Virtual al CNPP. Cere soldul actual administratorului fondului. El îți trimite gratuit, până la 15 mai în fiecare an, și informarea despre suma din cont la 31 decembrie a anului precedent. Dacă o contribuție lipsește după termenele de declarare și transfer, verifică declarația angajatorului și cere administratorului să lămurească situația. Dacă problema rămâne, trimite o petiție la ASF cu datele tale, fondul reclamat, problema și motivele sesizării.

O contribuție lipsă nu înseamnă automat că fondul a pierdut banii. Poate lipsi pentru că nu ai avut un loc de muncă, angajatorul nu a depus declarația sau nu a plătit contribuția ori munca nu a fost declarată.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă nu am ales un fond?

Dacă nu alegi un fond în cel mult patru luni de la angajare, ești repartizat aleatoriu la unul dintre fondurile existente.

Pot schimba fondul când schimb serviciul?

Da, dar este o procedură separată: semnezi un nou act de aderare cu mențiunea „transfer”, anunți vechiul administrator și îi trimiți copia noului act și copia actului de identitate. Pentru un transfer făcut la mai puțin de doi ani de la validarea aderării, penalitatea poate fi de cel mult 5% din suma strânsă în cont.

Ce se întâmplă dacă nu lucrez câteva luni?

Rămâi participant cu drepturi depline și păstrezi suma strânsă. În lunile fără venituri pentru care datorezi CAS nu intră contribuții obligatorii noi.

Contribuie toți salariații cu 4,75%?

Nu. Pentru anumite persoane din IT, construcții, agricultură și industria alimentară există o excepție până la 31 decembrie 2028 inclusiv; acestea pot opta pentru plata cotei către Pilonul II.

Ce se întâmplă dacă sunt detașat în România și contribui la un fond din alt stat?

Dacă vii prin detașare și continui contribuțiile la un fond din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European, poți fi exceptat de la contribuția românească, în condițiile legii.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 411/2004; ghidul ASF pentru participanții la Pilonul II; informațiile CNPP despre repartizarea la fond, serviciile electronice și Spațiul Privat Virtual; formularul ASF pentru identificarea fondului; instrucțiunile ANAF pentru Declarația 112; Norma ASF nr. 24/2015; Norma ASF nr. 26/2014; Norma ASF nr. 27/2017; Legea nr. 141/2025; explicațiile ANAF despre taxarea veniturilor din pensii.

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