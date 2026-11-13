Un cumpărător poate găsi pe bon alt preț decât cel văzut la raft. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au constatat astfel de diferențe și informații neclare despre promoțiile de Black Friday la controalele anunțate pe 13 noiembrie 2026. Au verificat 1.600 de comercianți și au aplicat amenzi de aproape cinci milioane de lei.

Pentru cumpărător, diferența se vede în suma încasată la casă. Dacă prețul de pe bon este mai mare decât cel afișat pentru același produs, bonul arată cât a plătit în plus față de prețul văzut la raft. La o reducere, perioada în care oferta este valabilă poate schimba prețul plătit.

Amenzile de aproape cinci milioane de lei acoperă toate neregulile găsite în acea săptămână. Inspectorii au descoperit și jucării nesigure, produse expirate sau mucegăite și insecte în spații unde se pregătește mâncarea.

Și la controalele de la începutul lunii au fost găsite probleme cu reducerile

Între 2 și 6 noiembrie 2026, într-o rundă anterioară de controale, ANPC a verificat peste 1.500 de firme. Inspectorii au aplicat 838 de amenzi, în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei, și 642 de avertismente. Suma amenzilor privește toate abaterile constatate atunci.

În acea rundă, inspectorii au găsit perioade de promoție explicate insuficient, produse promovate care nu erau disponibile și diferențe între prețul de la raft și cel de pe bon. Au fost semnalate și reduceri calculate greșit față de prețul folosit ca bază. Un produs prezentat drept redus putea astfel să îi arate cumpărătorului o economie calculată incorect.

Controalele anunțate pe 13 noiembrie arată că diferențele dintre prețul afișat și cel încasat au apărut din nou. Suma trecută pe bon este cea cu care cumpărătorul poate compara prețul văzut înainte de plată.

Cum poate fi dovedită o diferență de preț

Pentru o sesizare privind prețul plătit, sunt utile atât dovada ofertei, cât și documentul de cumpărare. Pașii sunt:

Înainte de plată, verifică prețul afișat pentru produsul ales și perioada în care este valabilă oferta.

După cumpărare, compară prețul de pe bon cu cel afișat.

Dacă prețurile diferă, păstrează bonul, factura sau chitanța și o captură lizibilă a ofertei cu prețul afișat.

Adresează-te comerciantului și păstrează răspunsul primit.