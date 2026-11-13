Tichetul de energie este de 50 de lei pe lună pentru persoana singură cu venit lunar de cel mult 1.940 de lei sau familia cu cel mult 1.784 de lei pe membru. El poate plăti doar factura la curent pentru un singur loc de consum, nu și gaze, lemne sau căldură.

Cine nu primește venitul minim de incluziune depune o singură cerere, online, la primărie sau la Poștă. Ajutorul se acordă până la 31 decembrie 2026. Prelungirea a fost adoptată prin OUG nr. 89/2025, nu este doar anunțată.

Cine poate primi cei 50 de lei

O persoană care locuiește singură trebuie să aibă cel mult 1.940 de lei venit lunar. Într-o familie, veniturile lunare ale persoanelor declarate la locul de consum se adună și se împart la numărul lor. Rezultatul trebuie să fie de cel mult 1.784 de lei pe persoană.

De exemplu, într-o familie de trei persoane, veniturile lunare luate în calcul sunt de 3.000 de lei, 2.350 de lei și zero lei. Totalul de 5.350 de lei împărțit la trei înseamnă 1.783,33 lei pe persoană, sub prag. Dacă totalul luat în calcul ar fi 5.360 de lei, rezultatul ar fi 1.786,67 lei pe persoană, peste prag.

Solicitantul trebuie să locuiască în România și să aibă un act de identitate valabil. Este verificată și existența unui contract activ pentru locul de consum. Persoanele aflate în servicii sociale rezidențiale nu primesc tichetul. Beneficiarii componentelor venitului minim de incluziune sunt înscriși automat, fără cerere separată.

Ce venituri intră în calcul

Pentru salarii se folosește media ultimelor șase luni pentru care există date înaintea lunii pentru care se cere sprijinul. La pensiile publice și la unele drepturi speciale se ia venitul din luna anterioară cererii. Pensia plătită de o casă sectorială sau de un sistem neintegrat în sistemul public se declară în cerere, pe propria răspundere.

Se iau în calcul și banii din chirii, premii, investiții, drepturi de autor, jocuri de noroc, munca pe cont propriu și alte surse. Pentru acestea, venitul cumulat din anul anterior se împarte la 12. De exemplu, un venit anual luat în calcul de 22.800 de lei înseamnă 1.900 de lei pe lună. Pentru o persoană singură, suma este sub pragul de 1.940 de lei; la 23.400 de lei pe an, media ar fi 1.950 de lei și ar depăși pragul. Pentru veniturile impozabile, din suma supusă impozitării se scade impozitul datorat.

Dreptul este verificat lunar, nu doar când se depune cererea. Dacă venitul luat în calcul trece peste prag, persoana nu este eligibilă pentru luna verificată. Cererea rămasă valabilă intră și în verificarea următoare, fără o nouă depunere lunară.

Cum depui cererea

Cererea se depune în aplicația EPIDS, la epids.mmuncii.ro, sau cu ajutorul primăriei ori al oficiului poștal de la locul de consum. Pentru formular sunt necesare numele și CNP-ul solicitantului și ale persoanelor care locuiesc cu el, adresa și codul POD. POD-ul identifică locul unde este furnizat curentul și se găsește pe factură. Adresa de e-mail se trece dacă există; se poate alege și primirea tichetului pe hârtie.

Nu există o listă generală de acte de încărcat pentru acest tichet. Actul de identitate trebuie să fie valabil, iar factura ajută la copierea corectă a POD-ului. Dacă primăria face o verificare la locuință, rezultatul acesteia se atașează cererii. Veniturile din pensii plătite de sisteme neintegrate sau case sectoriale trebuie declarate în formular.

Pregătește datele tuturor persoanelor din locuință și factura pe care apare POD-ul. Completează cererea în EPIDS sau cere ajutor pentru depunere la primărie ori la Poștă. Păstrează ID-ul cererii. Verifică răspunsul pe pagina EPIDS pentru stadiul cererii, cu ID-ul și POD-ul. Aprobarea este comunicată prin e-mail sau prin Poșta Română.

Pentru verificarea unei luni, cererea trebuie să fie validă, neanulată și introdusă cel târziu în ultima zi a acelei luni. Verificarea are loc în ziua de 1 a lunii următoare, iar locurile eligibile sunt validate apoi în cel mult cinci zile lucrătoare. Dacă a fost ales tichetul pe hârtie, acesta este trimis în cel mult 15 zile lucrătoare după validare.

Cum plătești factura

Tichetul reglementat de OUG nr. 35/2025 se folosește la Poșta Română, prin mandat poștal. Pentru plată sunt necesare factura de curent și toate anexele ei; nu se percepe un tarif suplimentar pentru folosirea tichetului. Dacă factura este mai mare, diferența poate fi plătită din banii proprii.

De exemplu, la o factură eligibilă de 120 de lei, tichetul acoperă 50 de lei, iar de plătit rămân 70 de lei. La o factură de 35 de lei, se folosesc 35 de lei din tichet, iar 15 lei rămân în sold pentru alte facturi eligibile. Soldul poate fi utilizat timp de 12 luni de la ultima încărcare, dar nu poate fi ridicat în numerar.

Pot fi plătite numai facturile emise după 1 iulie 2025 pentru consum începând cu acea dată. Ajutorul este legat de POD-ul aprobat. Nu poate acoperi altă locuință sau o altă cheltuială.

Ce faci dacă cererea este respinsă

Motivul invalidării apare în EPIDS. Dacă sunt greșite CNP-ul, adresa ori POD-ul, se depune o cerere nouă cu datele corectate. Dacă adresele declarate nu se potrivesc cu locul de consum, primăria poate verifica situația la locuință. O eroare materială corectată de plătitorul venitului poate duce la reluarea verificării.

Pentru o eroare care persistă, solicitantul poate sesiza centrul telefonic ANPIS sau poate depune o petiție la ANPIS, indicând ID-ul cererii, POD-ul și motivul pentru care cere verificarea. Structurile ANPIS soluționează sesizările care țin de ele, cu excepțiile prevăzute de lege, în cel mult cinci zile lucrătoare. La o petiție, termenul general de răspuns este de 30 de zile de la înregistrare; în domeniul energiei, acesta poate fi prelungit pentru cercetări cu cel mult 30 de zile, cu înștiințarea petentului.

Gazele și încălzirea au alte ajutoare

Tichetul actual nu plătește gaze, lemne, butelie sau căldură. Pentru încălzire există un ajutor separat, cu praguri de venit de 2.053 de lei pentru persoana singură și 1.386 de lei pe membru de familie. Suma depinde de venit, de sursa de încălzire și de consumul facturat. Suplimentul pentru energie se dă separat tot anul, iar acordarea lui depinde de sursa de energie.

Pentru ajutorul de încălzire și supliment se depun la primărie cererea și declarația despre familie, venituri și bunuri, împreună cu actele de identitate, o factură, dovada locuinței și documentele de venit. Acestea nu sunt actele cerute pentru tichetul de 50 de lei. Nici vechiul card de energie nu este același lucru: cardul din 2023 putea plăti și alte tipuri de energie, dar acel program s-a încheiat.

Întrebări frecvente

Trebuie să arăt tichetul tipărit la Poștă?

Nu. Plata se face pe baza dreptului înregistrat în sistem, dar trebuie prezentate factura și anexele ei.

Pot folosi tichetul pentru o factură cu mai multe POD-uri?

Da, numai dacă suma pentru POD-ul aprobat este arătată separat. Tichetul nu plătește partea facturii aferentă celorlalte locuri de consum.

Trebuie să depun altă cerere dacă mă mut?

Da. Schimbarea adresei închide cererea existentă. O nouă cerere este necesară și dacă se schimbă componența familiei, cu excepția unui deces.

Pot plăti o restanță pentru consum dinainte de iulie 2025?

Nu din acest tichet. Factura trebuie să fie emisă după 1 iulie 2025 și să privească un consum realizat începând cu acea dată.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: OUG nr. 35/2025 și OUG nr. 89/2025, Portalul Legislativ; ordinul privind procedura EPIDS, Ministerul Muncii; pagina EPIDS pentru verificarea cererii; Legea nr. 226/2021 și normele sale, Portalul Legislativ; OUG nr. 166/2022 și OG nr. 27/2002, Portalul Legislativ; comunicările Poștei Române.

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