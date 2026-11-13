Motorina a costat în medie 10,86 lei pe litru în România în săptămâna de 9 noiembrie, cu 3 bani mai puțin decât în săptămâna de 12 octombrie. Agenția Internațională a Energiei estimează, în raportul publicat pe 13 noiembrie, că oferta mondială de petrol va depăși cererea în ultimele trei luni din 2026, dar motorina rămâne scumpă în Europa.

Buletinul săptămânal al Comisiei Europene urmărește prețurile medii la pompă, cu taxe incluse. În România, media motorinei era de 10,89 lei pe litru în săptămâna de 12 octombrie. Față de săptămâna apropiată din 2025, prețul din săptămâna de 9 noiembrie 2026 a urcat de la 1,553 la 2,033 euro pe litru, o diferență de 0,48 euro.

Petrolul s-a ieftinit mai repede decât motorina

Potrivit raportului din noiembrie al Agenției Internaționale a Energiei, oferta mondială de petrol a crescut în octombrie cu 2,3 milioane de barili pe zi, până la 105,4 milioane. Agenția estimează că cererea va scădea în 2026 cu 2,7 milioane de barili pe zi, la 102,3 milioane, apoi va crește cu 2 milioane de barili pe zi în 2027. Surplusul de petrol prognozat pentru sfârșitul acestui an ar urma să fie mai mare în 2027.

O cotație a petrolului brut din Marea Nordului a coborât cu 32%, de la un vârf de 136 de dolari la aproximativ 93 de dolari pe baril. Motorina vândută angro în Europa s-a ieftinit cu 11% față de vârful recent, până la aproape 180 de dolari pe baril. Prețul ei era încă cu 77% peste nivelul dinaintea războiului din Iran. Acestea sunt prețuri pentru comerțul cu petrol și motorină, nu sumele plătite de șoferi la pompă.

De ce rămâne motorina scumpă

Agenția arată că atacurile asupra instalațiilor energetice rusești reduc exporturile de motorină, iar livrările din Orientul Mijlociu încă nu s-au refăcut complet. Transportul pe mare este, la rândul lui, scump. Astfel, oferta de motorină rămâne strânsă chiar dacă se produce mai mult petrol brut.

Stocurile de petrol urmărite la nivel mondial au crescut în octombrie cu 52 de milioane de barili. Creșterea a venit în principal din petrolul aflat pe mare, în timp ce stocurile de pe uscat au continuat să scadă, până la cel mai mic nivel din cel puțin 2016.

Taxele intră și ele în prețul din România

În datele pentru 2 noiembrie centralizate de Euro Litre pe baza buletinului Comisiei Europene, taxele reprezentau 38% din prețul motorinei din România. Acciza era de 0,420 euro pe litru, iar TVA, calculată la cota de 21%, de 0,359 euro pe litru. Restul prețului acoperea combustibilul și sumele adăugate pe lanțul de vânzare.

Pentru motorina standard vândută în România, acciza a fost redusă temporar din 7 aprilie 2026, de la 2.804,29 la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri, pe durata crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere. Diferența stabilită prin ordonanță este de 30 de bani pe litru.

Ce se poate schimba până în decembrie

Agenția Internațională a Energiei estimează că rafinăriile vor prelucra 84,7 milioane de barili pe zi în decembrie, față de 81,3 milioane în octombrie. Agenția se așteaptă și la eliberarea mai rapidă a rezervelor de urgență de motorină, pentru a acoperi temporar lipsa de combustibil până când rafinăriile își măresc producția.

Agenția nu a anunțat o dată la care motorina se va ieftini la pompele din România. Atacurile asupra transportului maritim ar putea întârzia refacerea livrărilor.