Gărzile Revoluționare din Iran au amenințat, pe 13 noiembrie 2026, că vor interveni fără limite dacă se repetă acțiuni pe care le consideră agresiuni în Strâmtoarea Ormuz, rută folosită pentru transportul petrolului. În România, prețurile medii din acea zi erau de 9,66 lei pe litru la benzină și 10,75 lei pe litru la motorină, neschimbate față de ziua precedentă, potrivit eCARBURANT.

Gărzile Revoluționare, parte a forțelor armate iraniene, susțin că au distrus un radar american de avertizare din Bahrain. Ele prezintă lovitura drept răspuns la un atac asupra unui centru de telecomunicații din Iran. În declarația transmisă prin agenția Tasnim, au spus că sunt gata să acționeze „without limits”, adică fără limite, dacă se repetă încălcările pe care le reclamă.

Gărzile au afirmat și că o navă care transporta gaz petrolier lichefiat a lovit o mină în strâmtoare, după ce ar fi ignorat avertismente. Iranul a avertizat navele să nu treacă fără aprobare. Associated Press a prezentat atât lovitura asupra radarului, cât și incidentul cu nava drept afirmații care nu au putut fi verificate independent; serviciul britanic de monitorizare a navigației nu raportase atunci incidentul maritim.

Benzina și motorina erau mai ieftine decât acum o săptămână

Raportul eCARBURANT pentru 13 noiembrie arată că benzina standard costa în medie cu 0,24 lei pe litru mai puțin decât cu șapte zile înainte. Motorina standard era cu 0,14 lei pe litru mai ieftină. La prețurile medii, un plin de 50 de litri ar fi costat cu 12 lei mai puțin la benzină și cu 7 lei mai puțin la motorină decât cu o săptămână înainte.

Acestea sunt medii pe țară, nu prețurile afișate de fiecare stație. Raportul compară ziua de 13 noiembrie cu ziua precedentă și cu săptămâna anterioară; nu măsoară separat efectul amenințării iraniene asupra prețurilor de la pompă.

Petrolul era aproape neschimbat la cotațiile de dimineață

La 02:42 GMT, pe 13 noiembrie, un baril de petrol Brent costa 95,41 dolari, cu un cent mai puțin, potrivit cotațiilor consemnate de Reuters. Petrolul american WTI era la 88,52 dolari pe baril, în scădere cu 20 de cenți, adică 0,25%. Aceste prețuri au fost consemnate înainte de publicarea știrii despre amenințare și nu arată cum a reacționat piața după ea.

La acel moment, Brent se îndrepta spre o scădere de 2,4% pe întreaga săptămână, după ce pierduse 16% în săptămâna precedentă. Reuters arăta că riscurile pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz rămâneau prezente.

Petrolul este doar o parte din prețul benzinei

Prețul unui baril este unul dintre costurile care ajung în prețul de la pompă. Ca reper, datele autorității americane pentru energie din august 2026 arată că petrolul brut reprezenta 50,3% din prețul benzinei vândute în SUA. Rafinarea avea o pondere de 24,4%, distribuția și vânzarea de 12,5%, iar taxele de 12,9%. Aceste ponderi descriu piața americană din acea lună, nu structura prețului din România.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.