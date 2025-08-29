Chirii și cazare, noi reguli fiscale. Ce pregătește Guvernul pentru proprietari și firme. Ministerul Finanțelor a lansat joi seară un proiect de lege aflat în dezbatere publică, prin care se modifică modul de impozitare a veniturilor din chirii și activități de cazare.

Măsurile fac parte din al doilea pachet fiscal anunțat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, pentru care Executivul își va asuma răspunderea în Parlament. Propunerile ating atât persoanele fizice, cât și companiile, iar impactul asupra celor care închiriază locuințe va fi major.

Chirii și cazare, noi reguli fiscale. Ce pregătește Guvernul pentru proprietari și firme

Una dintre principalele schimbări este eliminarea sistemului de norme de venit pentru stabilirea sumelor obținute din activități independente legate de cazare. În același timp, dispare și opțiunea de a calcula venitul în sistem real. Noul cadru prevede că venitul net va fi determinat prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual, fără obligativitatea de a ține contabilitate.

Impozitul anual datorat va fi de 10% aplicat asupra venitului net, acesta fiind final și urmând să fie declarat direct de contribuabili prin Declarația unică. Conform Codului Fiscal, veniturile respective vor fi supuse și contribuțiilor sociale obligatorii. Practic, proprietarii nu vor mai putea evita uniformizarea impozitării, fiind nevoiți să aplice noua formulă simplificată.

O noutate esențială privește închirierile pe termen scurt – până la 30 de zile pentru aceeași persoană. Cei care oferă cazare în acest regim vor fi obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonuri pentru clienți. Și aceste venituri vor fi supuse aceluiași regim cu cota forfetară de 30%, ceea ce înseamnă un control mai strict asupra sumelor încasate în sistemul tip Airbnb.

Alte modificări importante în proiectul Ministerului Finanțelor

Pe lângă prevederile ce țin de chirii, proiectul de lege introduce și alte măsuri cu impact larg. Printre acestea se numără majorarea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, precum și stabilirea unui capital minim de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitată care au o cifră de afaceri netă de 400.000 lei.

Totodată, se majorează baza de calcul pentru contribuția de sănătate (CASS), care va fi raportată la 72 de salarii minime brute pentru veniturile obținute din activități independente. Pachetul mai cuprinde și alte schimbări destinate atât mediului de afaceri, cât și persoanelor fizice, toate fiind menite să aducă venituri suplimentare la buget și să reducă evaziunea.

Calendarul aplicării și efectele așteptate

Guvernul intenționează să adopte întregul pachet de măsuri fiscale vineri, 29 august, în ședința de la Palatul Victoria. Dacă va fi validat, noul mecanism va intra rapid în vigoare, urmând să schimbe regulile pentru zeci de mii de proprietari care obțin venituri din chirii sau cazare.

Executivul susține că aceste măsuri vor aduce mai multă transparență și vor facilita colectarea, în special în domeniul închirierilor pe termen scurt. Totuși, proprietarii vor resimți direct creșterea poverii administrative și fiscale, fiind obligați să țină cont de bonuri fiscale, contribuții și declararea unitară a veniturilor. Pentru Guvern, scopul final rămâne echilibrarea bugetului și crearea unui sistem mai echitabil, însă pentru contribuabili impactul imediat va fi unul semnificativ.