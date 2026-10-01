Flow Engineering a anunțat la 30 septembrie 2026 o rundă Series B de 50 de milioane de dolari, la o evaluare de 750 de milioane de dolari, pentru dezvoltarea platformei sale cu agenți de inteligență artificială destinată proiectării și verificării hardware-ului.

Startupul cu sediul în San Francisco are o vechime de trei ani, potrivit TechCrunch. Runda a fost co-condusă de Antonio Gracias de la Valar Equity Partners și de Gavin Baker, managing partner la Atreides Management. unite.ai și citybiz.co folosesc pentru firma lui Gracias denumirea Valor Equity Partners, diferită de forma Valar indicată de sursa principală.

Antonio Gracias a fost un investitor timpuriu în Tesla și face parte din consiliile de administrație ale SpaceX și Neuralink. Firma sa este cunoscută pentru investițiile în companiile lui Elon Musk, în special SpaceX, și a finanțat și Anduril.

Gracias a declarat că firma sa a fost introdusă la Flow de ingineri alături de care lucrase ani de zile. Interesul manifestat de directori în care avea încredere i-a dat convingerea să susțină compania într-un stadiu timpuriu.

Sequoia Capital investește din nou, iar Roelof Botha intră în consiliul Flow

Sequoia Capital, care a condus runda Series A a Flow Engineering în octombrie 2025, a participat și la noua finanțare. Fostul partener Sequoia Roelof Botha a investit în nume personal și a intrat în consiliul de administrație al Flow ca director independent.

În rundă au mai investit Human Capital, Evantic, SV Angel, Odyssey și EQT. Lista investitorilor individuali îi include pe Thomas Wolf, cofondator al Hugging Face, Jonas von Malottki, CIO al Mercedes-Benz, și Nico Rosberg, fost campion mondial de Formula 1.

Gavin Baker a fost un investitor timpuriu în Nvidia, Tesla, xAI și SpaceX, cu interes pentru inteligență artificială, semiconductori și calcul avansat. Fondul său a finanțat și producătorul de cipuri AI Cerebras.

Gavin Baker a descris Flow drept infrastructura software pe care produsele fizice pot fi specificate, verificate și, în cele din urmă, proiectate. În evaluarea sa, software-ul poate prelua o parte din activitatea pentru care companiile dispun de capacitate inginerească limitată, în timp ce programele hardware devin mai complexe.

Agenții AI urmăresc modificările de la proiectare până la testare

Platforma Flow conectează cerințele tehnice, desenele realizate prin proiectare asistată de calculator, simulările, codul și testarea într-un sistem comun de evidență. Agenții AI analizează permanent schimbările din proiect, identifică efectele asupra celorlalte componente și verifică dacă cerințele și testele necesare sunt acoperite.

Agenții aliniază automat desenele CAD, adică proiectele realizate cu ajutorul calculatorului, cu cerințele produsului, rezultatele simulărilor și celelalte teste.

O modificare adusă unui produs fizic poate afecta simultan componente mecanice, electrice și software. Flow dezvoltă instrumente care urmăresc aceste dependențe, transmit schimbările între echipe și repetă verificările pe măsură ce proiectul evoluează.

Compania urmărește să reducă ciclurile de iterație hardware de la luni la zile. Platforma include agenți pentru analiza impactului, pentru bugetarea masei, costului și puterii, precum și pentru verificarea cerințelor de siguranță și reglementare. Clienții își pot construi propriii agenți pentru controlul acoperirii, detectarea anomaliilor și pregătirea reviziilor.

La multe companii de top, inteligența artificială scrie acum majoritatea codului nou, reducând ciclurile de iterație de la săptămâni la ore. Pari Singh afirmă că AI rezolvă și probleme fundamentale din matematică, biologie și fizică.

Utilizarea la Rivian a crescut de la 40 la 1.500 de persoane în șapte luni

Flow afirmă că utilizarea platformei în cadrul Rivian a urcat de la 40 la 1.500 de persoane în șapte luni. Inginerii constructorului auto rulează săptămânal milioane de apeluri API, adică solicitări automate prin care programele interacționează cu platforma.

Scott Mackenzie, director pentru dezvoltare de produs, procese și instrumente la Rivian, a declarat că echipa a evaluat 30 de instrumente înainte de a alege Flow.

Pari Singh, fondator și CEO al Flow Engineering, afirmă că 96% dintre clienții companiei inițiază singuri contactul, fără prospectare directă din partea Flow. Singh consideră că firmele hardware care adoptă mai repede inteligența artificială vor avea un avantaj în piețele lor și descrie Flow drept platforma de facto pentru dezvoltarea hardware cu agenți AI.

În 12 luni, compania și-a construit și extins sediul din San Francisco, a lansat Flow v3 și și-a instalat agenții în programe hardware reale.

De la runda Series A din octombrie 2025, Flow a adăugat General Motors PPU, societatea mixtă dintre General Motors și TWG Motorsports, RV Tech, societatea mixtă dintre Rivian și Volkswagen, Anduril, Stoke Space, Intuitive Machines și Pacific Fusion. Rivian, Joby Aviation, Astranis și Radiant Industries foloseau deja Flow ca platformă implicită pentru dezvoltarea hardware-ului, potrivit companiei.

Baza de clienți acoperă astfel producători și dezvoltatori din industria auto, aerospațială, de apărare și energie, domenii în care proiectele combină numeroase componente și cerințe tehnice sau de reglementare.

Capitalul va finanța lucrul securizat cu date inginerești sensibile

Flow va folosi noul capital pentru construirea unui cadru software prin care modele AI avansate să poată lucra cu date inginerești sensibile din programe hardware active. Compania intenționează să dezvolte funcțiile de revizuire, ramificare și evaluare, alături de controalele necesare proiectelor mai complexe.

Platforma poate fi instalată în cloud, în GovCloud sau direct în infrastructura clientului, printr-o configurație self-hosted. Flow spune că folosește inferență privată, păstrează o pistă completă de audit pentru fiecare acțiune executată de AI și nu utilizează datele clienților pentru antrenarea modelelor.

Compania declară alinieri la regimurile ITAR și EAR și poziționări de conformitate cu NIST 800-171, CUI, SOC 2 Type II, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și CCPA. Aceste controale vizează accesul la clienți care gestionează informații sensibile și operează în industrii reglementate.

Planul de extindere include angajări în inteligență artificială și ingineria sistemelor, precum și majorarea echipei de vânzări. Flow va urmări autorizarea FedRAMP și alte certificări cerute de clienții din sectoarele reglementate.