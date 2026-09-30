Italia și Libia au avansat în dialogul privind aderarea Tamoil la apelul despre plafonul de preț al carburanților, potrivit unor surse de la Palazzo Chigi.

Surse de la Palazzo Chigi au transmis, potrivit Agenzia ANSA, că discuțiile cu partea libiană sunt bine avansate. Acestea au precizat că, după deciziile luate de Eni, IP și Q8, obiectivul este extinderea inițiativei și limitarea costului benzinei și motorinei în beneficiul automobiliștilor italieni.

Plafonul de preț este discutat pentru Tamoil

Termenul price cap înseamnă plafon de preț, adică o limită maximă aplicată prețului carburanților, inclusiv benzinei și motorinei. Discuțiile relatate se concentrează asupra aderării Tamoil la acest apel, în cadrul dialogului dintre Italia și Libia.

Noutatea anunțată la 30 septembrie este avansarea dialogului diplomatic. Potrivit surselor de la Palazzo Chigi, după deciziile luate de Eni, IP și Q8, discuțiile cu Libia urmăresc extinderea inițiativei prin aderarea Tamoil la apelul privind plafonul de preț al carburanților.