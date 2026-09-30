Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Guvernului amânarea TollRO și susține că noua formulă ar majora taxa de drum cu peste 400% față de nivelul actual, cu riscul ca o parte din cost să fie transferată în tarifele de transport și în prețurile bunurilor și serviciilor.

În comunicatul transmis miercuri, 30 septembrie 2026, organizația afirmă că sistemul ar urma să devină obligatoriu la ora 00:00, la 1 octombrie, deși pilotarea nu ar fi fost încheiată și unele erori tehnice nu ar fi fost remediate. COTAR solicită ca aplicarea să fie amânată până la finalizarea testelor, remedierea problemelor și recepționarea sistemului.

Majorarea taxei s-ar putea transfera în tarifele de transport

COTAR afirmă că tariful TollRO nu respectă nivelul discutat anterior cu organizațiile profesionale din transporturi. Creșterea de peste 400% este estimarea confederației, raportată la taxa de drum actuală.

Operatorii ar putea include costul suplimentar în tarifele de transport, iar acesta ar putea ajunge ulterior în prețurile plătite de consumatori. Efectul depinde de tarifele finale, categoriile de vehicule vizate, distanțele parcurse și decizia fiecărei companii de a transfera cheltuiala către clienți.

Transportatorii cer norme, teste și suspendarea sancțiunilor

Organizația susține că operatorii nu ar avea suficiente informații despre obligațiile care le revin și reclamă lipsa normelor de aplicare. În aceste condiții, transportatorii ar putea fi sancționați inclusiv pentru disfuncționalități tehnice pe care nu le pot controla, potrivit COTAR. „Nu vrem să plătim amenzi pentru defecțiunile statului și nici să fim considerați vinovați pentru viitoarele creșteri de prețuri”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Solicitările adresate Guvernului și Ministerului Transporturilor cuprind cinci măsuri:

finalizarea testelor, remedierea problemelor tehnice și recepționarea sistemului înainte ca TollRO să devină obligatoriu;

adoptarea normelor de aplicare și clarificarea obligațiilor operatorilor;

suspendarea sancțiunilor asociate funcționării platformei;

revenirea la nivelul tarifului despre care COTAR afirmă că fusese negociat cu asociațiile profesionale;

reluarea dialogului cu Ministerul Transporturilor înainte ca noul mecanism să producă efecte financiare asupra operatorilor.

Legea fixează 31 august 2026 pentru introducerea TollRo și 1 octombrie pentru încetarea unor roviniete

Forma consolidată a Legii 226/2023 arată că termenele prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (3) și art. 29 alin. (1) și (2) au fost prorogate până la 1 octombrie 2026 prin Legea 103 din 24 iunie 2026. Totuși, forma consolidată indică separat că, începând cu 31 august 2026, se introduce sistemul STRR și se introduce TollRo, după modificările aduse prin Legea 170 din 5 august 2026. TollRo se aplică pe domeniul SETRE România vehiculelor înmatriculate, concepute și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, și se colectează prin STRR. Vehiculele de transport mixt sunt asimilate celor de transport marfă.

De la 1 octombrie, rovinietele emise în baza vechiului cadru legal își încetează valabilitatea. Fac excepție cele emise pentru vehiculele prevăzute la articolul 4 alineatul (1), care rămân valabile până la expirare. Articolul include vehiculele concepute și construite pentru transportul de persoane și vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Legea stabilește pentru rovinietă trei criterii de aplicare, pentru vehiculele prevăzute la art. 4 alin. (1):

categoria vehiculului;

clasa de emisii poluante EURO;

durata utilizării rețelei de drumuri naționale, care include atât parcursul, cât și staționarea.

Pentru rovinietele care își încetează valabilitatea și pentru peajele neutilizate, CNAIR, instituția indicată de lege, restituie sumele la solicitarea scrisă a utilizatorului. Rambursarea acoperă perioada în care rovinieta nu mai poate fi folosită și contravaloarea peajelor neutilizate, în condițiile normelor metodologice de aplicare a Legii 226/2023.