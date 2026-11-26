În România, 10.451 de oameni au fost concediați colectiv din ianuarie până la sfârșitul lui august 2026, cu 2.200 mai mulți decât în aceleași luni din 2025, potrivit datelor ANOFM obținute de Economedia. Pentru cei care caută alt serviciu, oferta este mai mică: INS a numărat 27.300 de posturi libere în trimestrul al treilea, cu 4.300 mai puține decât cu un an înainte.

În primele opt luni din 2025, concedierile colective efective fuseseră 8.251. Numărul posturilor libere nu arată câte dintre ele se potrivesc oamenilor concediați, iar cele două cifre acoperă perioade diferite.

Până la sfârșitul lui august 2026, 208 angajatori anunțaseră intenția de a concedia colectiv 22.146 de persoane. În aceeași perioadă din 2025, anunțurile vizaseră 17.201 persoane. Un anunț nu este însă o concediere: cifra celor care și-au pierdut efectiv locul de muncă în 2026 este de 10.451, arată datele ANOFM.

Unde s-au împuținat posturile libere

Cele 27.300 de posturi libere din trimestrul al treilea din 2026 au fost totuși cu 800 mai multe decât în trimestrul precedent, potrivit INS. Față de trimestrul al treilea din 2025, numărul lor a scăzut cu 4.300, iar ponderea posturilor libere în totalul locurilor de muncă a coborât cu 0,08 puncte procentuale, la 0,54%.

În trimestrul al treilea din 2026, cele mai multe posturi libere erau în următoarele domenii:

Fabrici: 5.800 de posturi.

Sănătate și asistență socială: 3.600 de posturi.

Învățământ: 2.100 de posturi.

Administrație publică: 1.400 de posturi.

Față de același trimestru din 2025, schimbările cele mai mari nu au mers în aceeași direcție peste tot:

Administrație publică: cu 1.500 de posturi libere mai puține.

Comerț: cu 1.300 mai puține.

Construcții: cu 1.000 mai puține.

Sănătate și asistență socială: cu 800 mai multe.

Învățământ: cu 700 mai multe.

Hoteluri și restaurante: cu 400 mai multe.

Ca pondere în locurile de muncă din fiecare domeniu, cele mai multe posturi libere au fost în serviciile financiare și asigurări, 1,09%, urmate de transport și depozitare, 1,02%, și sănătate și asistență socială, 0,94%. Aceste procente nu înseamnă că domeniile respective au și cele mai multe posturi libere ca număr.

Ce drepturi are angajatul înainte de concediere

Într-o concediere colectivă, angajatorul trebuie să anunțe agenția pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor, arată ANOFM. Acest termen al angajatorului nu este preavizul salariatului.

La concedierea din motive economice, postul trebuie desființat în fapt, pentru o cauză reală și serioasă. Salariatul are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de preaviz, potrivit regulilor din Codul muncii prezentate de TVR Info. Angajatorul trebuie să îi elibereze și documentele necesare pentru dovedirea perioadelor lucrate și stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj, arată ANOFM.

Dacă instanța stabilește că o concediere a fost nelegală, poate anula decizia și poate obliga angajatorul să plătească salariile și celelalte drepturi pierdute. Reîncadrarea poate fi dispusă dacă salariatul o cere.

Cererea depusă în 10 zile păstrează data de la care se plătește șomajul

Indemnizația de șomaj poate fi cerută de persoanele care și-au pierdut locul de muncă din motive care nu țin de ele, dacă îndeplinesc condițiile pentru acest drept. Concedierea colectivă nu înseamnă, singură, că banii se plătesc automat.

Potrivit ghidului ANOFM din mai 2026, cererea înregistrată în cel mult 10 zile de la încetarea raportului de muncă permite acordarea indemnizației de la acea dată. Dacă este depusă după cele 10 zile, dar în cel mult 12 luni, plata începe numai de la data înregistrării cererii. După 12 luni, dreptul de a mai cere indemnizația pentru acea încetare a muncii se pierde.

Pentru depunerea cererii la agenția pentru ocuparea forței de muncă, persoana rămasă fără serviciu are de pregătit:

Actul de identitate și actele de studii sau de calificare, în original.

Declarația pe propria răspundere privind restricțiile medicale.

Documentele care dovedesc perioadele lucrate și adeverința eliberată de angajator, necesară stabilirii indemnizației.