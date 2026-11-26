Timbrul verde pentru o mașină de spălat de 65 kg ar putea urca de la 96 la 439 de lei, potrivit unui calcul făcut de Christian și Diana Năsulea pentru Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe). Suma mai mare ar apărea numai dacă România ar transfera integral în prețuri o contribuție europeană propusă pentru echipamentele electrice necolectate; cumpărătorii nu au acum de plătit acest cost nou.

Contribuția ar fi plătită din bugetul statului, nu direct de persoana care cumpără aparatul. Propunerea europeană nu cere României să mărească timbrul verde, suma inclusă în preț pentru gestionarea aparatelor electrice devenite deșeuri.

Cât ar costa mașina de spălat în calculul studiului

Autorii studiului au folosit un timbru verde mediu de aproximativ 1,47 lei pentru fiecare kilogram și au estimat că transferul integral al contribuției ar adăuga circa 5,3 lei pe kilogram, cu TVA. Pentru mașina de 65 kg, diferența dintre cele două sume estimate este de 343 de lei. Dacă aparatul costă acum 1.300 de lei și restul prețului nu se schimbă, ar ajunge la aproximativ 1.643 de lei.

Cei 96 de lei reprezintă o medie folosită în simulare, nu un tarif unic pentru toate mașinile de spălat. De pildă, lista organizației ECOTIC, datată 1 ianuarie 2022, indica 65 de lei pe aparat, fără TVA, pentru mașinile automate de spălat. Acea listă este datată și nu stabilește tariful tuturor produselor vândute astăzi.

În același scenariu, studiul estimează pentru o gospodărie o cheltuială suplimentară de aproximativ 69 de euro pe an. Este o medie calculată de autori, nu o plată anuală cerută fiecărei familii.

Statul ar plăti contribuția, iar prețul ar depinde de o decizie separată

Potrivit IES-Europe, România ar urma să plătească în 2028 circa 435 de milioane de euro, iar în perioada 2028-2034, 3,2 miliarde de euro. Sunt estimări pentru o măsură neadoptată, nu sume deja plătite.

Propunerea inițială a Comisiei Europene prevedea 2 euro pentru fiecare kilogram calculat ca necolectat, cu ajustarea sumei în fiecare an după inflație. Proiectul pregătit pentru reuniunea liderilor europeni din 26-27 noiembrie 2026 indică 2,25 euro pe kilogram, tot cu ajustare anuală. Documentele descriu o contribuție a statelor la bugetul UE, achitată din bugetele lor.

Chiar dacă măsura europeană va fi adoptată, o scumpire a aparatelor nu decurge automat din ea. Pentru ca scenariul studiului să apară în magazine, costul ar trebui transferat separat în prețuri. Nici proiectul european, nici calculul studiului nu stabilesc un nou tarif obligatoriu al timbrului verde în România.

De ce calculul poate cuprinde aparate încă folosite

Formula propusă scade greutatea deșeurilor electrice strânse într-un an din greutatea medie a aparatelor puse pe piață în cei trei ani anteriori. Diferența poate cuprinde și aparate care încă funcționează, nu doar deșeuri rămase necolectate.

Aplicând formula datelor din 2025, autorii studiului au obținut 303 milioane de euro pentru România. Dacă ar fi numărat numai deșeurile generate și necolectate, estimarea lor ar fi fost de 55 de milioane de euro. Ei apreciază că 82% din prima sumă ar fi calculată pentru echipamente care nu deveniseră încă deșeuri. Tot potrivit studiului, România colectase în 2025 echivalentul a 64% din greutatea de referință, față de ținta europeană de 65%.

Când ar putea începe aplicarea

Proiectul va fi discutat la reuniunea din 26-27 noiembrie 2026. Decizia privind banii încasați de UE din contribuțiile statelor cere acordul tuturor statelor membre și încheierea procedurilor lor naționale. Proiectul prevede intrarea în vigoare după notificarea ultimului stat și aplicarea contribuției de la 1 ianuarie 2028, inclusiv pentru perioada scursă până la adoptare.

O eventuală modificare a prețurilor din magazine ar necesita, pe lângă adoptarea măsurii europene, o decizie de transfer al costului către cumpărători.