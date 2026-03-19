DSP Alba a interzis 66 de fântâni și izvoare din cauza apei contaminate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a publicat bilanțul analizelor apei potabile efectuate anul trecut, iar rezultatele indică o situație mixtă. Deși în principalele centre urbane din județ (Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir și Blaj) apa a fost sigură, în mai multe localități din Apuseni au fost descoperite bacterii, iar în instalațiile vechi ale unor clădiri publice s-a găsit plumb.

Plumb în școli și instituții

Poate cea mai îngrijorătoare descoperire vizează prezența plumbului. Dar stai puțin, lucrurile stau puțin diferit față de cum sună la prima vedere. Contaminarea nu a fost identificată în rețeaua publică de distribuție, ci exclusiv în instalațiile interioare vechi ale unor clădiri precum școli sau alte instituții. Astfel de situații au fost semnalate punctual în Alba Iulia, Albac și Săsciori.

Măsurile au fost drastice și imediate. „În toate cazurile, s-a interzis utilizarea apei din acele rețele interioare până la remediere”, au precizat reprezentanții instituției.

Bacterii, clor dozat greșit și nitrați

Iar problemele nu s-au oprit aici. În câteva sisteme mici de alimentare cu apă, cum sunt cele din Albac și Lunca Arieșului, au fost identificate bacterii precum coliforme sau E. coli, cauzate de deficiențe de clorinare. Autoritățile au intervenit cu operațiuni de spălare și dezinfectare a rețelelor, iar apa a fost ulterior declarată sigură pentru consum. V-ați gândit vreodată cum o simplă problemă de clorinare poate afecta o întreagă comunitate?

Erori temporare de dozare a clorului au fost înregistrate și în Zlatna, Abrud și Aiud. Populația a fost avertizată să fiarbă apa sau să evite consumul pe durata intervențiilor.

Aceste probleme au fost remediate în cel mult cinci zile.

În plus, sistemul de apă din Lunca Mureșului a înregistrat depășiri ale valorii nitraților în trei rânduri, fiind impusă de fiecare dată interdicția de consum până la remedierea situației.

Conductele vechi, o problemă persistentă

Zona Ocna Mureș s-a confruntat cel mai des cu depășiri ale parametrului fier, o consecință directă a conductelor vechi. E drept că, potrivit DSP, fierul nu reprezintă un risc pentru sănătate la valorile înregistrate, însă poate afecta neplăcut culoarea și gustul apei. „Neconformitățile depistate au fost, în general, minore și au vizat parametri indicatori (de exemplu, fierul), care afectează aspectul sau gustul apei, nu sănătatea consumatorilor”, se arată în comunicatul DSP Alba. Pentru a diminua fenomenul, operatorul a efectuat spălări repetate ale rețelei.

Atenție la fântânile publice: 66 de surse interzise

O monitorizare atentă a vizat și cele 160 de surse publice de apă, precum fântâni și izvoare. Cifrele sunt clare: dintre acestea, 66 au fost interzise pentru consum din cauza neconformităților. Mai exact, este vorba despre 30 de fântâni și 36 de izvoare.

Primăriile au acum obligația de a semnaliza clar aceste surse cu avertismentul „apa nu este bună de băut”.

Reprezentanții DSP Alba au precizat că toate neconformitățile au fost gestionate, iar populația a fost informată la timp despre măsurile de protecție. „În anul 2025, apa potabilă din județul Alba a fost conformă standardelor de sănătate în marea majoritate a timpului și a teritoriului”, se mai arată în comunicat.