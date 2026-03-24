Măsurile pregătite de Guvern pentru a limita prețurile carburanților riscă să provoace mai degrabă distorsiuni grave în piață, inclusiv o posibilă penurie. Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că plafonarea adaosului comercial ar putea împinge în faliment benzinăriile mici și izolate, deoarece „nimeni nu vrea să-și transforme afacerea într-o afacere pe pierdere”.

Disputa din Coaliție

Întrebat despre disputa din Coaliție, unde PSD cere măsuri mai dure, precum reducerea taxelor, în timp ce PNL și USR invocă lipsa banilor la buget, Cristian Păun consideră că ambele părți au argumente valide. „Și unii și alții au dreptate. Adică, pe de o parte, în prețul final al carburantului, jumătate este reprezentat de taxe. Cea mai importantă parte de acolo fiind acciza de vreo 3 lei din prețul final la litru de carburant, la care apoi se aplică un TVA”.

Pe de altă parte, tăierea acestor taxe ar lovi direct în veniturile statului. „Reducerea acestor taxe înseamnă venituri bugetare mai puține. Accizele, de exemplu, pe carburanți, reprezintă jumătate din totalul accizelor. (…) Dacă scazi acciza, nici n-o poți scădea de tot, pentru că Uniunea Europeană stabilește nivelul minim al acestor accize”, explică economistul.

Impactul ar fi imediat și sever. „Asta înseamnă un impact bugetar undeva între 0,3 și 0,5% din PIB, care se duce direct în deficit. Ceea ce înseamnă că obiectivul deficitului redus de anul ăsta (un obiectiv și așa greu de atins) ar fi ratat aproape instantaneu”, a avertizat el.

Măsuri „cel puțin dubioase”

Cristian Păun a criticat însă în termeni duri soluțiile propuse de Executiv, în special plafonarea adaosului comercial. El le consideră ineficiente și chiar periculoase pentru echilibrul pieței. „Măsurile cu care a venit Guvernul sunt cel puțin dubioase din punctul meu de vedere”.

Problema reală nu este adaosul, ci întreaga structură a prețului la pompă, dominată de taxe și de cotațiile internaționale ale petrolului. „Dacă ne uităm la structura de preț, vedem așa: taxele rămân în picioare, acciza la litru e cea mai cumplită de acolo, jumătate din preț îl formează taxele, și apoi cealaltă jumătate este formată din prețul petrolului, care depinde de barilul de petrol la nivel internațional”, a detaliat Păun.

Și nici măcar producția internă nu ne ajută să scăpăm de prețurile globale. „Nici nu contează că tu produci pe piață internă petrol, pentru că nimeni nu o să-l dea sub prețul barilului la nivel global. (…) O să primim tot prețul global acolo”, a punctat profesorul.

Risc de închidere a benzinăriilor

Plafonarea adaosului comercial, crede economistul, va lovi fix în operatorii cei mai vulnerabili. E vorba de benzinăriile mici sau cele aflate departe de depozite și rafinării. „Componenta asta de rafinare, adaosul comercial, cum spune ministrul Energiei, este foarte mică în total preț, și pe care tu dacă acum îl plafonezi, riști să pui pe pierdere cu siguranță pe toți benzinarii, dacă nu pe cea mai mare parte dintre ei”.

Primele care vor pica? Stațiile din zonele mai puțin profitabile. „Benzinăriile care sunt la mare distanță, benzinăriile mici, care nu au activitate comercială care să mai compenseze prin profit activitatea de vânzare de benzină, vor dispărea aproape instantaneu”.

Avertismentul este cât se poate de direct. „Foarte curând vom vorbi de o penurie generată de închiderea acelor benzinării aflate în zone mai izolate, pentru care costul distribuției acestui carburant va fi mult peste adaosul comercial pe care guvernul l-a stabilit”.

Dar ce înseamnă, pe bune, acest adaos comercial? Nu e profitul, insistă Păun. „Adaosul comercial nu reprezintă profitul. De asta se și numește adaos comercial. Este acel procent pe care companiile îl adaugă pentru a suporta în bună măsură cheltuielile comerciale”.

Efecte minime la pompă, maxime în piață

Până la urmă, beneficiile pentru șoferi vor fi probabil mult mai mici decât speră autoritățile. Impactul asupra prețului final va fi redus, mai ales dacă barilul de petrol continuă să se scumpească. „Nu vor produce o reducere semnificativă a prețului la pompă, mai ales dacă prețul barilului de petrol va continua să crească în perioada următoare”, a spus acesta.

În schimb, efectele negative s-ar putea vedea rapid. „Vom vedea cu siguranță o înrăutățire a condițiilor de piață, adică mai puține benzinării, mai puțini operatori care distribuie aceste produse petroliere, mai ales în zonele rurale, urbane mici, aflate la distanță de rafinării, la distanță de depozitele petroliere”.

Iar rolul benzinăriilor se schimbă fundamental, transformându-le în simpli colectori de taxe pentru stat, fără o marjă reală de supraviețuire. „Nimeni nu vrea să-și transforme afacerea într-o afacere pe pierdere ca agent fiscal al statului, că despre asta este acum, de fapt, o benzinărie”.

Mesajul este clar. „Ești agent fiscal pentru stat, iar prin actuala măsură de limitare a adaosului comercial, cu atât mai mult activitatea ta a devenit despre a încasa taxe la stat și pentru stat, și mai puțin de a vinde benzină, și nu în pierdere”, a conchis profesorul de economie.