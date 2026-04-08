Anul 2026, care se anunța plin de oportunități, se transformă rapid într-unul al protecției financiare. Claudiu Trandafir, economist și fondator al OferteBancare.ro, lansează un avertisment serios: inflația ar putea depăși pragul de 12-13%, iar efectele se vor simți din plin în vară. cine stă cu banii la saltea riscă să piardă masiv.

Protecția banilor devine prioritară

Atenția se mută pe conservarea averii, nu pe multiplicarea ei cu orice preț. Trandafir consideră că secretul este să ținem banii în mișcare, dar nu oricum. Investițiile în active tangibile sunt acum în prim-plan. Până la urmă, cum îți protejezi economiile când totul se scumpește?

„Hai să investim în active pe care să punem mânuţa. Imobiliare, aur şi mai nou monedă virtuală. Sunt lucruri pe care putem să punem mâna. Cash-ul în depozite se devalorizează. Vrem să cumpărăm titluri de stat. Este ok, dar nu securizează costul faţă de inflaţie. Diferenţa este negativă. Suntem într-un an în care atenţia tuturor ar trebui să fie în zona de protecţie. Trebuie să avem grijă ce facem cu banul nostru. Dacă avem mult prea mult cash, acel cash va fi pierdut din cauza inflaţiei. Estimez că inflaţia o să sară de 12%-13%, undeva prin vară s-ar putea să resimţim ce simţim acum”, a explicat Claudiu Trandafir.

Paralele cu criza din 2008

Iar contextul actual aduce aminte de momente dificile din trecutul recent. Economistul face o paralelă cu marea criză din 2008, marcată de printarea masivă de monedă, o strategie care, din păcate, duce la devalorizarea banilor și afectează direct puterea de cumpărare a fiecăruia dintre noi.

„Cred că regăsim cu toţii un aspect important în piaţă azi. În 2008, în marea criză, a fost printul de masă monetară. Dolarul a fost şi va rămâne o putere. Banul în sine, din păcate, se devalorizează şi ne afectează în mod direct. Nu prea avem soluţii tehnice să ieşim din asta. Cred cu tărie că noi toţi românii nu ar trebui să ne aşteptăm de la alţii să se întâmple lucruri. De câţiva ani noi stăm şi aşteptăm ca statul să facă totul pentru noi. Cine printează cam dictează. Deflaţia este cel mai periculos element pe care nu-l poţi controla. Inflaţia o poţi controla cu dobânzi mari. Cum am ieşit din criza din 2008, am printat bani şi i-am dat pe dobânzi mici. Ne aflăm în acelaşi ciclu de 3 ani de zile. Trăieşte cineva cu senzaţia că acele tăieri de taxe nu se vor întoarce împotriva noastră?”, a mai adăugat Claudiu Trandafir.

Cine printează cam dictează.

Ce fac băncile și cum stă leul

Dar cum reacționează sistemul bancar la toate acestea? E drept că lucrurile stau puțin diferit față de cum ne-am aștepta. Băncile comerciale din România oferă credite cu dobândă sub jumătatea inflației, un semn clar (și poate îngrijorător) că lichiditatea este crescută. Acestea se orientează tot mai mult spre finanțarea persoanelor fizice, unde riscul este perceput ca fiind mult mai mic comparativ cu persoanele juridice.

„Băncile se orientează de ceva timp către persoane fizice pentru că vor risc scăzut. Riscul mare este la persoane juridice. Banca îşi creează o prudenţă şi este deschisă să finanţeze persoane fizice unde riscul este mult mai mic. Recomand prudenţă, să nu stăm cu banii la saltea. Banii trebuie să circule. Dacă am cash, pune-l în mişcare. Bitcoin este cea mai titrată monedă din piaţă. Bitcoin a limitat-o ca şi aurul. Leul este supraevaluat. BNR a intrat masiv să menţină leul în ultima lună”, a spus Claudiu Trandafir.