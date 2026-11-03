În 2026, alocația de stat este de 719 lei pe lună pentru copilul sub 2 ani și pentru copilul cu handicap sub 3 ani, respectiv 292 de lei pentru copilul între 2 și 18 ani fără handicap. Părintele cere alocația la primărie sau la serviciul local indicat de aceasta; ajutoarele pentru venituri mici, dizabilitate și școală au condiții și cereri separate.

Alocația este dreptul copilului și nu depinde de venitul părinților. Legea nr. 61/1993 o acordă copiilor până la 18 ani, iar în anumite situații și după această vârstă. Sumele din 2026 au rămas la nivelul celor din decembrie 2025, prin Legea nr. 141/2025; cuantumurile de 719 și 292 de lei sunt publicate de DGASPC Sector 6.

Ce ajutoare există și unde se cer

Tabelul separă banii copilului de sprijinul acordat familiei. Pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani, dreptul la alocație continuă, însă suma pentru această grupă de vârstă trebuie confirmată la agenția teritorială de plăți înainte de a fi trecută într-un calcul al familiei; cuantumul de 292 de lei pentru ceilalți copii între 2 și 18 ani nu poate fi folosit automat.

Cine primește Sprijin și condiție Acte și locul cererii Copil sub 2 ani; copil cu handicap sub 3 ani Alocație de stat, 719 lei lunar în 2026; fără test de venit Certificat de naștere și actele părinților; primărie sau serviciul local indicat Copil între 2 și 18 ani fără handicap Alocație de stat, 292 de lei lunar în 2026; fără test de venit Cerere și actele copilului și părinților; primărie sau serviciul local indicat Copil cu handicap între 3 și 18 ani Alocația de stat continuă; suma se verifică pentru această categorie la agenția teritorială Actele pentru alocație și certificatul de încadrare; primărie sau DGASPC Familie cu venituri mici Ajutor pentru familia cu copii; suma depinde de venit, numărul copiilor și prezența unuia sau a doi părinți Cerere, declarație, angajament de plată și dovezi; asistența socială a primăriei Copil în plasament sau tutelă Alocație de plasament de 1,808 ori suma de referință; sprijinul persoanei care îl îngrijește este separat Hotărârea sau dispoziția privind măsura; DGASPC Preșcolar din familie defavorizată Tichet lunar de grădiniță de minimum 0,4 ori suma de referință; trebuie să meargă regulat la grădiniță Cerere și dovada situației familiei; autoritatea locală Preșcolar sau elev eligibil din primar ori gimnaziu Tichet de 500 de lei pentru materiale școlare, o dată pe an, în programul 2023-2027 Formularul, actele și calendarul se verifică la școală Elev eligibil Bursă de merit, socială sau tehnologică; sumele de 450 și 300 de lei sunt cele din anul școlar 2025-2026, nu din 2026-2027 Bursa socială se cere la secretariatul școlii; pentru cea de merit nu se depune cerere Familie cu venituri mici Ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie, în funcție de venit și sursa folosită Declarație și acte despre familie, venit și locuință; primărie Persoană sau familie din categoriile defavorizate prevăzute de program Tichet pentru alimente și mese calde de 125 de lei o dată la șase luni, în 2025-2027 Se verifică încadrarea în categoria legală la serviciul social local

Suma de referință folosită de stat la calculul mai multor ajutoare se numește indicator social de referință sau ISR. În 2026, valoarea folosită în formule este 660,2 lei. De pildă, minimum 0,4 ISR pentru tichetul de grădiniță dă 264,08 lei înainte de stabilirea sumei plătite.

Când și cum se cere alocația de stat

Tânărul poate primi alocația și după 18 ani dacă este la liceu sau în învățământul profesional, până când își încheie studiile. Tânărul cu handicap care urmează învățământul preuniversitar o poate primi cel mult până la 26 de ani. Plata se face unuia dintre părinți sau persoanei care are copilul în grijă potrivit legii.

Dreptul pornește din luna următoare nașterii, iar plata începe din luna următoare depunerii cererii. Pentru o cerere depusă târziu, plata din urmă poate acoperi cel mult 12 luni. În dosarul obișnuit se pun o cerere, actele de identitate ale părinților și certificatul de naștere al copilului; certificatul de căsătorie se pune dacă este cazul, iar extrasul de cont, dacă plata se face prin bancă.

În caz de divorț, tutelă, plasament sau adopție, se adaugă actul care dovedește cine reprezintă copilul. Primăria ori DGASPC indică unde primește dosarul și dacă acceptă depunerea la ghișeu, prin e-mail sau online. Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială face plata.

Cât poate primi familia cu venituri mici

Ajutorul pentru familia cu copii este o parte a venitului minim de incluziune. Din drepturile lunii aprilie 2026, el are două trepte ale venitului lunar ajustat: cel mult 393 de lei, respectiv între 394 și 998 de lei. Suma diferă după numărul copiilor și este mai mare pentru familia cu un singur părinte.

În lista de mai jos, prima sumă este pentru familia cu doi părinți, iar a doua pentru familia cu un singur părinte. Pentru fiecare număr de copii, perechea din stânga se aplică venitului ajustat de cel mult 393 de lei, iar perechea din dreapta venitului ajustat între 394 și 998 de lei:

Un copil: 186 și 227 de lei; respectiv 145 și 202 lei lunar.

Doi copii: 372 și 451 de lei; respectiv 288 și 394 de lei lunar.

Trei copii: 556 și 675 de lei; respectiv 431 și 593 de lei lunar.

Cel puțin patru copii: 741 și 900 de lei; respectiv 571 și 786 de lei lunar.

Venitul ajustat nu este venitul împărțit la numărul de persoane. Legea nr. Potrivit 196/2016, primul membru al familiei are valoarea 1, iar fiecare alt membru are valoarea 0,5. Alocația de stat și bursele nu se adună la veniturile folosite pentru acest calcul.

De exemplu, într-o familie cu doi adulți și un copil, venitul net lunar luat în calcul este de 1.600 de lei. Numerele folosite pentru cei trei membri se adună astfel: 1 + 0,5 + 0,5 = 2. Venitul ajustat este 1.600 împărțit la 2, adică 800 de lei; familia intră în a doua treaptă și poate primi 145 de lei lunar pentru un copil dacă îndeplinește și celelalte condiții.

Cererea se depune la serviciul de asistență socială al primăriei, împreună cu declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată, actele de identitate și de stare civilă, dovezile de venit și, pentru copiii de vârstă școlară, documentele privind frecventarea cursurilor. Ajutorul de incluziune, cealaltă parte a programului, se calculează separat în funcție de veniturile familiei.

Ce primește copilul cu dizabilitate sau aflat în plasament

Pe lângă alocația copilului, părintele, tutorele sau persoana care îl îngrijește poate primi o prestație lunară legată de gradul de handicap. Pentru drepturile din aprilie 2026, aceasta este de 83% din ISR dacă handicapul este grav, de 60% dacă este accentuat și de 30% dacă este mediu. La ISR de 660,2 lei, rezultă aproximativ 548, 397 sau 199 de lei lunar, după rotunjirea în favoarea beneficiarului; plata este făcută prin agenția teritorială.

Pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate există și drepturi distincte, în funcție de vârsta copilului, munca părintelui și îndeplinirea condițiilor pentru concediul de creștere. Îngrijirea până la 3 ani poate aduce o indemnizație de 2,5 ISR, adică 1.651 lei la valoarea folosită în 2026. Pentru părintele care lucrează patru ore există un drept de 50% din indemnizația minimă de creștere, indicat la 826 de lei. DGASPC verifică încadrarea copilului, iar agenția teritorială stabilește dreptul potrivit situației părintelui.

Copilul aflat în plasament sau tutelă are alocație de plasament de 1,808 ISR, adică aproximativ 1.194 de lei lunar la valoarea folosită în 2026. Pentru copilul cu dizabilitate, aceasta crește cu 50%, la aproximativ 1.791 lei. Persoana sau familia care îl are în grijă primește separat 0,8 ISR, aproximativ 529 de lei; asistentul maternal nu primește acest sprijin. Drepturile încep din luna următoare stabilirii măsurii de protecție.

În serviciile sociale publice de zi sau rezidențiale, alocația de hrană este de 32 de lei pe zi potrivit cuantumului actualizat în 2026. Ea înseamnă hrană asigurată în serviciu, nu bani virați familiei.

Ce bani sunt ai părintelui

Indemnizația pentru creșterea copilului este dreptul părintelui, nu al copilului. Ea reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani înainte de naștere, cu minimum 1.651 lei și maximum 8.500 de lei. Din august 2025 se reține 10% pentru asigurarea de sănătate din indemnizația stabilită. Dreptul poate continua până la 2 ani ai copilului sau până la 3 ani dacă acesta are dizabilitate.

La o medie lunară netă de 4.000 de lei, aleasă ca exemplu, 85% înseamnă 3.400 de lei. Suma se află între minimul și maximul legal, deci din ea se rețin 340 de lei pentru sănătate. Plata rămasă este de 3.060 de lei lunar, dacă nu intervin alte situații care schimbă dreptul.

La primărie sau la sector trebuie depusă cererea, alături de actul de identitate, certificatul de naștere al copilului și, dacă este cazul, actele despre venituri și suspendarea activității. Pentru acordarea de la data prevăzută de lege, termenul obișnuit de depunere este de 60 de zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate ori de la naștere, adopție, tutelă sau plasament, după situație. Dacă cererea este depusă mai târziu, dreptul începe de la data cererii. Când ambii părinți îndeplinesc condițiile, cel puțin două luni de concediu sunt rezervate părintelui care nu l-a cerut inițial, cu excepțiile prevăzute de lege.

Părintele care revine la venituri impozabile poate primi stimulent de inserție de 1.500 de lei dacă revine înainte ca cel mic să împlinească 6 luni, sau înainte de 1 an în cazul copilului cu dizabilitate. În celelalte situații, stimulentul este de 650 de lei. Stimulentul nu se cumulează cu indemnizația de creștere, dar alocația de stat a copilului poate continua.

Ce se cere pentru grădiniță și școală

Tichetul lunar de grădiniță este pentru copilul înscris la grădiniță dintr-o familie defavorizată, dacă frecventează regulat cursurile. Absențele motivate medical și învoirile de cel mult trei zile pe lună nu opresc acordarea în condițiile legii. Cererea se depune la autoritatea locală, cu actele care dovedesc situația familiei; tichetul poate fi folosit pentru alimente, produse de igienă, haine și rechizite.

Tichetul pentru materiale școlare este de 500 de lei o dată pe an în perioada 2023-2027. Îl pot primi copiii de grădiniță și elevii din clasele primare și gimnaziale ale școlilor de stat, dacă vin din familii dezavantajate și respectă condițiile programului. Pentru elevii din primar și gimnaziu, venitul net lunar pe membru de familie din luna iulie trebuie să fie de cel mult jumătate din salariul minim brut pe țară. Școala comunică formularul, actele și calendarul aplicabil.

Pentru a obține bursa socială, cererea și actele trebuie duse la secretariatul școlii sau trimise online, până la termenul anunțat de școală. În metodologia anului școlar 2025-2026, unul dintre criterii era venitul mediu net pe membru de familie din ultimele 12 luni sub jumătate din salariul minim net; erau prevăzute și categorii precum copiii orfani, aflați în protecție, cu dizabilități sau boli cronice. În acel an școlar, bursa socială și cea tehnologică erau de 300 de lei lunar, iar bursa de merit era de 450 de lei lunar și se acorda fără cerere, de regulă primilor 15% din clasă cu media de cel puțin 9. Pentru anul școlar 2026-2027, familia verifică la școală cuantumul și regulile aplicabile, fără a folosi automat sumele din anul precedent.

Ce ajutoare țin de gospodărie sau de localitate

Ajutorul național pentru încălzire nu este alocație a copilului. Îl poate cere familia cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei pe membru sau persoana singură cu venit de cel mult 2.053 de lei. Suma acoperă, după venit, între 10% și 100% din valoarea de referință pentru sursa de încălzire folosită.

Suplimentul lunar pentru energie este de 30 de lei pentru electricitate, câte 10 lei pentru gaze și energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Dacă singura sursă este electricitatea, suma este de 70 de lei. Cererea și declarația, alături de actele privind familia, veniturile și locuința, se depun la primărie. Data folosită de regulă pentru depunerea înaintea sezonului rece este 15 octombrie; pentru o cerere depusă după această dată, primăria indică procedura aplicabilă.

Tichetul pentru alimente și mese calde de 125 de lei o dată la șase luni, în perioada 2025-2027, nu se dă fiecărui copil. Printre beneficiari sunt familiile cu drept la ajutor de incluziune și copiii cu handicap grav, accentuat sau mediu care au venituri proprii de cel mult 2.000 de lei.

Primăriile pot avea și ajutoare locale pentru copii. Suma, condițiile, actele și termenul depind de hotărârea fiecărei localități; acestea se verifică la serviciul de asistență socială al primăriei de domiciliu.

Pașii pentru fiecare cerere

Alege dreptul după situația copilului: alocație de stat, sprijin pentru venituri mici, dizabilitate, plasament sau școală. Pentru indemnizația de creștere și stimulentul de inserție se verifică separat condițiile părintelui. Pregătește actele de identitate și certificatul de naștere. Adaugă, după beneficiu, dovezile de venit, actele despre frecventarea școlii, certificatul de handicap, hotărârea de plasament sau actele privind locuința. Depune cererea la instituția potrivită: primărie ori DGASPC pentru alocație, serviciul social al primăriei pentru venitul minim și încălzire, școală pentru bursă și sprijin educațional, primărie pentru indemnizația de creștere. Cere număr de înregistrare. Dacă plata întârzie sau cererea este respinsă, cere decizia în scris de la instituția care a stabilit dreptul. Verifică în decizie unde și până când poate fi contestată; termenul nu este același pentru toate ajutoarele.

Întrebări frecvente

Se mai acordă vechea alocație pentru susținerea familiei?

Sprijinul pentru familia cu copii face acum parte din venitul minim de incluziune. Cererea se depune la serviciul social al primăriei.

Poate primi alocație copilul unor părinți străini?

Da, dacă locuiește în România împreună cu părinții, în condițiile legii. La cerere se adaugă actele care dovedesc situația familiei.

Poate fi plătită alocația direct copilului?

După împlinirea vârstei de 14 ani, plata direct către copil este posibilă cu acordul reprezentantului legal.

Ce se întâmplă dacă elevul are multe absențe nemotivate?

Pentru ajutorul acordat familiei cu copii, între 15 și 30 de absențe nemotivate într-o lună reduc componenta cu 50%, iar peste 30 de absențe duc la neacordarea ei pentru luna respectivă. Copiii cu handicap grav sau accentuat au excepții de la condiția frecvenței școlare, în limitele legii.

Pot fi scoși în numerar cei 500 de lei pentru școală?

Nu. Tichetul anual poate fi folosit doar pentru materiale școlare, fără retragere de numerar.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Legea nr. 61/1993 și Legea nr. 141/2025; DGASPC Sector 6; Legea nr. 196/2016 și OUG nr. 23/2026; OUG nr. 111/2010 și fișa Ministerului Muncii privind indemnizația pentru creșterea copilului; Legea nr. 448/2006 și Legea nr. 272/2004; Legea nr. 248/2015 și OUG nr. 83/2023; Ministerul Educației, metodologia burselor pentru anul școlar 2025-2026; Legea nr. 226/2021; actele privind tichetele pentru alimente și alocația de hrană.