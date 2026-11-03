Guvernul ar urma să decidă la mijlocul lunii noiembrie 2026 cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2027, potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3 CNN. Sunt discutate două procente, 5% și 7,3%, dar niciunul nu a fost aprobat, astfel că pensionarii nu își pot calcula încă o sumă sigură pentru anul viitor.

Diferența dintre variante se vede la o pensie de 2.000 de lei: o creștere de 5% ar însemna 100 de lei în plus, iar una de 7,3% ar însemna 146 de lei în plus. Acestea sunt doar calcule pentru cele două variante discutate, nu sume stabilite pentru plată.

La 28 octombrie, procentul nu era stabilit. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea atunci că decizia depinde de centralizarea datelor bugetare și nu indica nici măcar dacă majorarea va depăși 5%.

Cum se va stabili creșterea pensiilor

Legea pensiilor prevede majorarea în luna ianuarie a valorii punctului folosit la calculul pensiilor. Articolul 84 din Legea nr. 360/2023 pornește de la inflația medie anuală, la care adaugă jumătate din creșterea salariului mediu brut după scăderea efectului inflației.

Legea cere date definitive pentru anul anterior, comunicate de Institutul Național de Statistică. Mai pune și o limită majorării, legată de creșterea banilor încasați din contribuțiile sociale și de inflația medie a ultimilor doi ani, fiind ales procentul mai avantajos dintre cele prevăzute de lege. La 3 noiembrie 2026, datele definitive pentru întregul an 2026 nu sunt încă disponibile.

Datele deja publicate pentru 2025 nu dau singure procentul pensiilor din 2027. INS a comunicat pentru 2025 o inflație medie de 7,3% și un salariu mediu brut lunar de 8.716 lei, cu 8,1% mai mare decât în 2024. Creșterea salariului este înainte de scăderea efectului inflației, iar calculul pentru ianuarie 2027 cere indicatorii definitivi pentru 2026.

Ce ar însemna cele două variante pentru o pensie de 2.000 de lei

Dacă o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 5%, ar ajunge la 2.100 de lei. La 7,3%, ar ajunge la 2.146 de lei. Diferența dintre rezultate este de 46 de lei pe lună. Exemplele sunt înainte de eventuale rețineri, rotunjiri sau reguli speciale și nu reprezintă un calcul al pensiei unei persoane.

Pensiile se calculează, din septembrie 2024, folosind valoarea punctului de referință. Casa Națională de Pensii Publice arată că aceasta a fost stabilită atunci la 81 de lei și că a rămas la 81 de lei în ianuarie 2025, prin OUG nr. 156/2024. Acele valori arată ce s-a aplicat în anii respectivi, nu stabilesc valoarea pentru 2027.

Când ar putea apărea decizia

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat 7,3% drept o estimare neoficială a Casei de Pensii, cu un cost estimat pentru buget de 9,6 miliarde de lei. El spune însă că va trimite premierului și ministrului Finanțelor cifra finală rezultată din formula legală. Varianta de 5% este atribuită surselor guvernamentale citate de Antena 3 CNN, nu este o propunere pe care ministrul Muncii și-a asumat-o public.

Manole a declarat că susține majorarea pensiilor în 2027 și că nu a discutat împărțirea ei în mai multe etape ori înlocuirea unei părți cu o plată unică. Programul de guvernare prezentat la 15 octombrie 2026 prevede indexarea pensiilor din 2027, fără să fixeze un procent. Mijlocul lunii noiembrie rămâne termenul indicat de sursele guvernamentale, nu o dată de adoptare anunțată oficial.