ANAF aplică din 2 noiembrie 2026 o procedură prin care poate stabili contribuția la pensie și pe cea la sănătate pentru persoanele care au avut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile datorate. Ordinul ANAF nr. 1.457/2026 prevede o notificare înaintea deciziei de impunere, astfel încât persoana vizată să poată depune declarația sau să arate că nu datorează suma.

După primirea notificării, termenul pentru declarație sau acte justificative este de 20 de zile. Dacă ANAF emite totuși o decizie de impunere, depunerea declarației în 60 de zile de la comunicarea ei duce la anularea acelei decizii.

Cine poate primi o decizie pentru veniturile din 2025

Pentru contribuția la pensie, numită CAS, procedura vizează veniturile din activități independente și din drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Condiția este ca venitul net cumulat pe 2025 să fi fost de cel puțin 12 salarii minime brute și contribuția datorată să nu fi fost declarată. ANAF estimează suma pornind de la o bază de 12 salarii minime pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime, respectiv de 24 de salarii minime pentru venituri care ating sau depășesc al doilea prag. Baza este suma la care se aplică procentul contribuției, nu suma de plată.

CASS, adică contribuția la sănătate, vizează și banii obținuți din agricultură, chirii, asocieri, investiții, drepturi de autor și alte surse. Veniturile din aceste categorii se adună. Suma se încadrează la pragul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute. Activitățile independente au un calcul diferit: baza pornește de la venitul realizat, nu poate depăși 60 de salarii minime și poate fi de minimum 6 salarii minime în situația prevăzută de procedură.

Ordinul cuprinde separat anumite venituri asemănătoare salariilor obținute din străinătate, inclusiv pentru funcții de administrator sau director. Pentru pensiile din străinătate, verificarea privește veniturile începând cu august 2025. La calculul CASS se scad 3.000 de lei pe lună din fiecare drept de pensie, iar contribuția se calculează pentru partea rămasă.

Nu intră în această procedură persoanele care au declarat deja contribuția, cele pentru care contribuția a fost reținută integral la sursă în condițiile legii și cele cărora li se aplică asigurarea socială din alt stat potrivit regulilor europene sau acordurilor internaționale. Faptul că o persoană a obținut unul dintre veniturile enumerate nu înseamnă, singur, că va primi o decizie.

Ce se întâmplă în primele 20 de zile

ANAF identifică persoanele din declarații, din datele transmise de cei care au plătit veniturile și din alte evidențe fiscale. Notificarea deschide două căi: depunerea Declarației unice pentru 2025, formularul D212 pus la dispoziție de ANAF, sau prezentarea actelor care arată că persoana nu avea contribuția de declarat. Cele 20 de zile se socotesc de la primirea notificării, nu de la data la care ANAF a întocmit-o.

Notificarea cere și prezentarea la audiere în 7 zile de la primire, pentru ca persoana să își poată susține punctul de vedere. Dacă nu se prezintă și nu a refuzat expres audierea, ANAF trimite o a doua invitație, care acordă încă 7 zile de la primire. Actele justificative se prezintă unității fiscale și persoanei de contact indicate în notificare.

Notificarea și decizia se comunică potrivit Codului de procedură fiscală: direct, sub semnătură, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau electronic, dacă persoana a ales această modalitate. Data comunicării este reperul pentru termenul care i se aplică.

Când se anulează decizia emisă de ANAF

Dacă ANAF stabilește contribuția din oficiu, termenul de 60 de zile începe la comunicarea deciziei de impunere. Depunerea declarației în acest interval duce la anularea deciziei, cu efect de la data depunerii. Anularea este posibilă și când ANAF constată, inclusiv din acte privind asigurarea în alt stat, că persoana nu avea obligația de declarare sau de plată stabilită prin decizie.

Procedura pentru veniturile din 2025 a schimbat și timpul acordat înaintea impunerii. Pentru veniturile din 2024, ordinul ANAF anterior dădea 15 zile pentru declarație și 10 zile pentru audiere; noul ordin dă 20 de zile pentru declarație, 7 zile pentru prima audiere și prevede o a doua invitație dacă persoana nu se prezintă.