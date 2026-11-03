Ministerul Finanțelor arată că atingerea țintei de deficit pentru 2026 depinde de încasarea, până la 31 decembrie, a unor granturi europene de 4,23 miliarde de euro, aflate încă în evaluare. Riscul privește banii din bugetul statului; raportul nu anunță o taxă nouă sau o schimbare a pensiilor.

Ținta este un deficit de 6,2% din produsul intern brut, adică aproximativ 130,3 miliarde de lei, și a fost păstrată la prima rectificare a bugetului. Deficitul este diferența pe care statul trebuie să o acopere când cheltuiește mai mult decât încasează.

De ce pot crește banii lipsă din buget

România a trecut deja în buget venituri din granturile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiecte la care a făcut plăți. Granturile sunt bani europeni care nu trebuie dați înapoi, dar aceste venituri devin definitive numai după ce Comisia Europeană verifică îndeplinirea condițiilor și aprobă sumele. Dacă intră mai puțini bani decât cei trecuți în buget, veniturile vor fi micșorate în calculul final, iar deficitul poate crește.

Pentru proiectele PNRR finanțate din granturi, plățile au fost de 12,99 miliarde de lei în trimestrul al treilea din 2026, față de 5,47 miliarde de lei în același trimestru din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor. Cele 12,99 miliarde de lei arată cât s-a plătit pentru proiecte în acel trimestru, nu cât are Comisia Europeană de rambursat.

În primele nouă luni, deficitul a fost de 78,30 miliarde de lei, față de 102,47 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Ca parte din economia țării, a coborât de la 5,31% la 3,81%, arată Ministerul Finanțelor. Rezultatul de la nouă luni nu garantează însă atingerea țintei pentru întregul an.

Statul a plătit dobânzi de 50,63 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 10,69 miliarde de lei mai mult decât în perioada comparabilă din 2025. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că abaterea de la ținta de deficit ar putea scumpi împrumuturile statului. Aceasta este o posibilitate, nu o majorare deja decisă a ratelor oamenilor.

Cât depinde de fiecare cerere de plată

Cele 4,23 miliarde de euro reprezintă granturile din două cereri trimise Comisiei Europene, nu o sumă declarată pierdută. Cererea numărul 5 cuprinde granturi de 1,651 miliarde de euro, iar cererea numărul 6, granturi de 2,582 miliarde de euro, potrivit sumelor comunicate de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

La 16 octombrie, Pîslaru spunea că peste 1,4 miliarde de euro din granturile primei cereri erau „pe verde”. Această apreciere nu ține locul deciziei finale a Comisiei și nici al încasării banilor. În raportul publicat la 3 noiembrie, Ministerul Finanțelor arăta că ambele cereri se aflau încă în evaluare.

Când sunt așteptate decizia și plata

România a depus cererea numărul 5 la 14 august 2026 și cererea finală, numărul 6, la 30 septembrie. Pentru ultima cerere, Pîslaru a indicat orientativ încheierea evaluării în jurul datei de 6 noiembrie și o decizie în jurul datei de 20 noiembrie, urmată de o posibilă plată în decembrie. Aceste date erau estimări, nu confirmări ale plății.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va verifica stadiul proiectelor, plățile rămase și sursele de bani înaintea altor decizii bugetare. Comisia Europeană a stabilit 31 decembrie 2026 drept termen pentru finalizarea plăților din acest program.