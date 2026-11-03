Pentru veniturile realizate în 2026, din chirii și dividende nu se plătește CAS, contribuția pentru pensie. CASS, contribuția pentru sănătate, se plătește dacă aceste venituri, adunate cu altele din aceeași grupă, ajung la 24.300 de lei; pentru PFA, CAS se verifică separat de la 48.600 de lei, iar CASS are propriul calcul.

Salariul nu se adaugă la chirii sau dividende când se verifică aceste praguri. Veniturile din 2026 se declară, iar sumele datorate se plătesc până la 25 mai 2027, potrivit termenului general aplicabil în prezent.

CAS se verifică pentru PFA, nu pentru chirii și dividende

Pentru CAS se adună veniturile nete din activități independente, normele de venit, veniturile din contracte sportive și anumite drepturi de autor. Chiriile și dividendele nu intră în acest calcul.

La venituri cumulate de cel puțin 48.600 de lei, baza aleasă pentru CAS nu poate fi mai mică de 48.600 de lei: contribuția minimă este 12.150 de lei. De la 97.200 de lei, baza minimă devine 97.200 de lei, iar contribuția minimă este 24.300 de lei. CAS reprezintă 25% din baza aleasă, conform regulilor ANAF pentru veniturile independente din 2026.

Un venit PFA sub 48.600 de lei nu atinge pragul de la care CAS este obligatorie. Pensionarii și persoanele asigurate în sisteme proprii, care nu au obligația asigurării în sistemul public, nu datorează CAS pentru activități independente.

CASS pentru PFA se calculează separat

Pentru activități independente, CASS este 10% din venitul net anual sau din norma de venit ajustată, fără scăderea pierderilor fiscale. Baza nu poate depăși 291.600 de lei pentru veniturile din 2026, astfel că CASS maximă este 29.160 de lei. Legea nr. 239/2025 a ridicat acest plafon de la 60 la 72 de salarii minime.

Dacă venitul net PFA este pozitiv, dar sub 24.300 de lei, contribuția se completează, de regulă, până la 2.430 de lei. La un venit net de 12.000 de lei, de exemplu, calculul de 10% dă 1.200 de lei; diferența până la minim este 1.230 de lei. Această diferență nu se datorează dacă persoana a avut în 2026 salarii de cel puțin 24.300 de lei, venituri din cealaltă grupă pentru care datorează CASS la cel puțin acest prag, venituri din pensie, se află într-o categorie exceptată sau a optat pentru plata CASS.

La pierdere fiscală sau venit net zero, PFA nu datorează CASS, dar poate alege să o plătească. Diferența plătită pentru atingerea minimului nu se scade la calculul impozitului pe venitul PFA.

Chiriile și dividendele au praguri CASS comune

În această grupă se adună veniturile din chirii, dividende, dobânzi, alte câștiguri din investiții, drepturi de autor, asocieri, activități agricole și alte surse din aceeași categorie fiscală. Venitul PFA nu se adaugă: o persoană care are PFA și dividende poate datora CASS pentru fiecare dintre cele două calcule.

Pentru grupă, CASS se stabilește după veniturile cumulate:

Sub 24.300 de lei: nu se datorează CASS pentru această grupă.

Între 24.300 și 48.599 de lei: CASS este 2.430 de lei.

Între 48.600 și 97.199 de lei: CASS este 4.860 de lei.

De la 97.200 de lei: CASS este 9.720 de lei.

La o chirie obișnuită, în sumă intră venitul din contract după scăderea a 20% pentru cheltuieli. La dividende se trece suma plătită după ce se reține impozitul. Dacă dividendele se distribuie de la 1 ianuarie 2026, societatea reține un impozit de 16%.

Toate plafoanele anuale de mai sus folosesc salariul minim de 4.050 de lei, aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Majorarea salariului minim la 4.325 de lei, de la 1 iulie, nu le schimbă: Codul fiscal folosește valoarea de la începutul anului.

Cât se plătește pentru o singură sursă

La o chirie brută de 30.000 de lei în 2026, de exemplu, cei 20% scăzuți pentru cheltuieli înseamnă 6.000 de lei. Venitul net este 24.000 de lei, iar impozitul pe venit, de 10%, este 2.400 de lei. Dacă aceasta este singura sursă din grupa veniturilor cumulate, nu se datorează CAS sau CASS: venitul net rămâne sub pragul de 24.300 de lei.

La un PFA în sistem real cu venit net anual de 72.000 de lei, de exemplu, CAS minimă este 25% din baza de 48.600 de lei, adică 12.150 de lei. CASS este 10% din 72.000 de lei, adică 7.200 de lei. Dacă se alege baza minimă pentru CAS și nu există alte ajustări, din venitul net se scad cele două contribuții: 72.000 − 12.150 − 7.200 = 52.650 de lei. Impozitul pe venitul PFA este 10% din suma rămasă, adică 5.265 de lei.

Exemplul impozitului PFA este pentru sistemul real, în care se folosește venitul net. Un PFA la normă folosește norma ajustată pentru verificarea CAS și calculul CASS; nu poate prelua calculul impozitului din exemplul de mai sus.

Cât se plătește când veniturile se combină

Dacă același PFA, cu venit net de 72.000 de lei, are și chirie brută de 30.000 de lei, plus dividende brute de 20.000 de lei distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, contribuțiile nu se calculează la un singur total. Pentru PFA rămân CAS minimă de 12.150 de lei și CASS de 7.200 de lei.

Din chirie intră în cealaltă grupă 24.000 de lei. Din dividende, după impozitul de 3.200 de lei reținut de societate, intră 16.800 de lei. Veniturile grupei însumează 40.800 de lei, deci CASS pentru aceasta este 2.430 de lei. Totalul CAS și CASS este 21.780 de lei, fără impozitele pe venit și pe dividende.

Un salariu nu scutește automat chiriile sau dividendele de CASS: dacă veniturile din grupa lor ating 24.300 de lei, contribuția se datorează și de către un salariat. Salariile de cel puțin 24.300 de lei în 2026 pot elimina doar diferența până la CASS minimă pentru un PFA cu venit net pozitiv sub acest prag.

Ce pregătești și ce treci în Declarația unică

Pentru calcul sunt necesare evidența veniturilor și cheltuielilor PFA sau norma ajustată, după caz, suma chiriei din contract și datele despre dividendele plătite și impozitul reținut de societate. Formularul 212, numit Declarația unică, se completează distinct pentru fiecare categorie și sursă de venit.

Stabilești venitul net al PFA sau norma ajustată. Separat, calculezi venitul net din fiecare chirie și dividendele plătite după impozitul reținut; adaugi celelalte venituri din grupa lor. Verifici pragul CAS pentru veniturile la care se aplică această contribuție. Calculezi apoi CASS pentru PFA și, separat, CASS pentru grupa chiriilor, dividendelor și celorlalte venituri; verifici excepțiile pentru diferența minimă a PFA. Completezi în formularul 212 fiecare categorie și sursă în secțiunea ei, folosind veniturile și impozitele reținute care îi corespund. Depui declarația prin Spațiul Privat Virtual (SPV), prin e-guvernare sau pe hârtie la organul fiscal. Verifici rezumatul sumelor din declarația depusă și obligațiile fiscale afișate în SPV. Pentru veniturile realizate în 2026, termenul general de declarare și plată este 25 mai 2027.

Calculele de mai sus privesc situațiile descrise și nu înlocuiesc veniturile și ajustările proprii fiecărei persoane. Exemplul chiriei presupune o chirie obișnuită, iar exemplul PFA folosește sistemul real și baza minimă aleasă pentru CAS.

Întrebări frecvente

Firma mi-a reținut impozitul pe chirie sau pe dividende. Mai declar CASS?

Da, dacă veniturile cumulate din această grupă ating pragul CASS. Impozitul reținut de plătitor nu înlocuiește declararea contribuției; suma plătită și impozitul reținut se verifică în documentele primite de la firmă și în datele din declarație.

Pot corecta o Declarație unică deja depusă?

Da. Depui un nou formular 212, marchezi capitolul corectat și completezi din nou toate datele din acel capitol.

Unde pot plăti dacă nu folosesc SPV?

Plata se poate face prin ghiseul.ro, virament, la Trezorerie sau prin mandat poștal. Pentru virament, verifici lista conturilor IBAN publicată de ANAF.

Ce fac dacă primesc o decizie fiscală greșită?

Depui contestația la organul fiscal care a emis decizia, în cel mult 45 de zile de la comunicarea ei. După acest termen se pierde dreptul de contestare.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Codul fiscal; Codul de procedură fiscală; Legea nr. 141/2025; Legea nr. 239/2025; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; materialele ANAF din Cluj-Napoca și Timișoara despre veniturile independente, chirii și dividende; broșura ANAF despre formularul 212; materialele ANAF despre plată.