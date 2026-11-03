Statul a cheltuit peste încasări cu 78,30 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025, arată raportul publicat pe 3 noiembrie de Ministerul Finanțelor. În trimestrul al treilea, însă, diferența dintre cheltuieli și încasări a crescut; raportul nu anunță o taxă nouă pentru populație.

În perioada ianuarie, septembrie, deficitul a scăzut: era de 102,47 miliarde de lei în 2025 și de 78,30 miliarde de lei în 2026. În schimb, pentru lunile iulie-septembrie, deficitul a ajuns la 37,27 miliarde de lei, cu aproximativ 4,6 miliarde de lei peste aceeași perioadă a anului trecut. A fost totuși cu 4,11 miliarde de lei sub suma planificată pentru acel trimestru.

Investițiile și dobânzile au apăsat pe buget în trimestrul al treilea

Statul a plătit 47,81 miliarde de lei pentru investiții în iulie-septembrie 2026, față de 32,2 miliarde de lei cu un an înainte. Creșterea de aproximativ 15,6 miliarde de lei, sau 48,6%, explică o parte din deficitul trimestrial mai mare. Separat, dobânzile plătite pentru datoria statului au ajuns la 21,26 miliarde de lei, cu 6,55 miliarde de lei, sau 44,5%, peste trimestrul al treilea din 2025.

Plățile pentru proiecte finanțate prin programe europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost de 23,81 miliarde de lei, cu 68,6% mai mari decât cu un an înainte. Numai plățile pentru proiectele PNRR au urcat de la 5,47 la 12,99 miliarde de lei. În acest trimestru, investițiile publice au crescut, iar plusul de 7,52 miliarde de lei înseamnă aproape jumătate din această creștere.

Cheltuielile pentru salariile din sectorul public, ajutoarele sociale și bunurile și serviciile folosite de instituții au crescut, în schimb, cu 2,3 miliarde de lei, adică 1,8%. Ca parte din economia țării, acestea au scăzut de la 6,7% la 6,3%. Deficitul trimestrial a urcat de la 1,72% din economie în 2025 la 1,81% în 2026, deși deficitul pe toate cele nouă luni a coborât de la 5,31% la 3,81%.

TVA a adus mai mulți bani la buget

Încasările totale ale statului au crescut cu 15,2% în trimestrul al treilea față de iulie-septembrie 2025, potrivit Ministerului Finanțelor. Din taxa pe valoarea adăugată, TVA, statul a încasat 44,14 miliarde de lei, cu 8,65 miliarde de lei mai mult decât cu un an înainte. Creșterea a fost de 24,4%.

Raportul leagă această evoluție și de schimbările făcute în 2025, când cota obișnuită de TVA a urcat de la 19% la 21% și au fost modificate cotele reduse. Sumele încasate acum nu înseamnă că raportul introduce o nouă creștere a TVA.

Ultimele trei luni decid dacă statul rămâne în ținta anuală

Guvernul a păstrat, prin rectificarea bugetară aprobată la 30 octombrie, ținta unui deficit de 130,3 miliarde de lei pentru întregul an 2026, echivalentul a 6,2% din economie. După cele 78,30 miliarde de lei înregistrate până la sfârșitul lui septembrie, diferența până la țintă este de 52 de miliarde de lei. Este un calcul al limitei rămase pentru octombrie-decembrie, nu o estimare a deficitului cu care se va încheia anul.

Rectificarea a mutat bani către sănătate, pensii, dobânzi și plata unor restanțe ale bugetelor locale, prin reducerea unor alocări estimate că nu vor fi folosite. Transferurile către bugetul pensiilor au primit suplimentar 3,47 miliarde de lei, iar bugetele locale, 2,81 miliarde de lei. Aceste sume nu sunt o majorare anunțată a pensiei fiecărui beneficiar; rectificarea nu a mărit cheltuielile totale și nu a stabilit o taxă nouă pentru populație.

Încasările din PNRR pot influența rezultatul de la sfârșitul anului. La 16 octombrie, Ministerul Finanțelor indica 6,43 miliarde de euro încă de primit pentru cererile de plată 5 și 6, din care 2,08 miliarde de euro pentru prima și 4,35 miliarde de euro pentru a doua. Comisia Europeană urma să decidă asupra acestor cereri până la 20 noiembrie 2026, după verificarea condițiilor programului.

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