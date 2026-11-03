Comisia pentru buget a Senatului a votat favorabil, în unanimitate, la 3 noiembrie 2026, un proiect care ar mări stimulentul primit de părinții care reiau munca în perioada concediului de creștere a copilului. În loc de 650 sau 1.500 de lei pe lună, stimulentul ar fi egal cu indemnizația stabilită pentru creșterea copilului.

Votul din comisie nu schimbă încă suma plătită părinților. Proiectul trebuie să treacă prin Parlament și să devină lege; până atunci se aplică stimulentul din ordonanța privind concediul de creștere a copilului.

În prezent, părintele care obține venituri înainte ca un copil să împlinească 6 luni primește 1.500 de lei lunar, până la vârsta de 2 ani a copilului. Dacă începe să obțină venituri după 6 luni, stimulentul este de 650 de lei. Pentru un copil cu dizabilități, pragul este de un an, iar perioada concediului ajunge până la 3 ani. Indemnizația de creștere a copilului se oprește când începe plata stimulentului: cele două sume nu se încasează împreună.

Cât ar primi un părinte care revine la muncă

Proiectul depus la Senat leagă noul stimulent de indemnizația lunară stabilită pentru părinte. Regula propusă s-ar aplica în perioada în care acesta are dreptul la concediu de creștere a copilului și obține venituri supuse impozitului. Sunt cuprinse salariile, munca pe cont propriu, drepturile de autor și veniturile din agricultură, silvicultură sau piscicultură.

Diferența față de plata de acum depinde de indemnizația fiecărui părinte și de momentul în care reia activitatea:

La o indemnizație stabilită de 8.500 de lei, stimulentul propus ar fi de 8.500 de lei pe lună: cu 7.000 de lei peste cel actual de 1.500 de lei sau cu 7.850 de lei peste cel de 650 de lei.

La o indemnizație stabilită de 3.000 de lei, stimulentul propus ar fi de 3.000 de lei pe lună: cu 1.500 de lei, respectiv 2.350 de lei mai mult decât în cele două situații actuale.

Acestea sunt comparații între cuantumurile stabilite prin lege, nu calcule ale banilor rămași în cont. Indemnizația este de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni ale perioadei de doi ani dinaintea nașterii, dar nu poate depăși 8.500 de lei, potrivit fișei Ministerului Muncii din 2025. Din indemnizație se reține, din august 2025, contribuția de 10% pentru sănătate.

După concediu ar rămâne stimulentul de 650 de lei

Suma egală cu indemnizația ar fi plătită doar cât părintele este încă în perioada pentru care are dreptul la concediu: până la 2 ani ai copilului sau până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. După încheierea acestei perioade, proiectul păstrează stimulentul de 650 de lei până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani. Astfel, suma mai mare nu s-ar plăti pe toată durata stimulentului.

Regimul de 1.500 sau 650 de lei se aplică din 2021. Proiectul inițiat de parlamentari PNL și USR ar schimba plata din timpul perioadei de concediu, nu și suma de 650 de lei acordată după aceasta.

Când s-ar putea schimba plata

Senatul este prima Cameră care examinează proiectul L604/2026. După etapa comisiilor, acesta trebuie să ajungă în plenul Senatului și apoi la Camera Deputaților, care ia decizia finală. Fișa proiectului de la Senat arată că termenul pentru adoptarea tacită în prima Cameră este 2 decembrie 2026; această dată nu este un termen de la care părinții ar încasa noua sumă.

Textul propus prevede aplicarea noii reguli în anul următor publicării unei eventuale legi în Monitorul Oficial. Dacă publicarea ar avea loc în 2026, aplicarea ar începe în 2027. Tot atunci, stimulentele aflate deja în plată pentru copii de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, ar urma să fie recalculate. Următorul pas parlamentar este încheierea etapei din Senat.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.