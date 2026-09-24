Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Reziliența financiară într-o economie a șocurilor succesive

Am parcurs cel mai recent raport interimar al OECD, sugestiv intitulat Weathering Successive Shocks. Dincolo de prognozele privind creșterea economică sau inflația, documentul descrie ceva mai profund, o economie mondială care pare să fi intrat într-o perioadă în care excepția riscă să devină regulă, iar reziliența instituțiilor, a piețelor și a economiilor contează aproape la fel de mult precum ritmul de creștere.

OCDE estimează o creștere a PIB global de 2,9% în 2026 și de 3% în 2027, într-un context dominat de incertitudini geopolitice, costuri energetice ridicate, modificări ale politicilor comerciale și dobânzi pe termen lung care, în multe economii, au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii 15 ani sau chiar mai mult. În același timp, dezvoltarea sectorului inteligenței artificiale continuă să susțină producția, investițiile și comerțul internațional, devenind un factor important de stimulare a activității economice.

Există însă o nuanță importantă. Piețele financiare continuă să funcționeze într-un mediu relativ favorabil, iar OCDE constată că dinamica creditării și evoluția piețelor de acțiuni susțin încă activitatea economică. În același timp, evaluările ridicate din anumite sectoare, creșterea randamentelor obligațiunilor suverane și așteptările foarte ambițioase privind investițiile în tehnologie obligă investitorii și autoritățile de supraveghere să păstreze o perspectivă lucidă asupra riscului.

Pentru noi, ca autoritate de supraveghere financiară, una dintre concluziile raportului are o relevanță aparte. OCDE subliniază explicit că protejarea stabilității financiare presupune supraveghere atentă și continuarea dezvoltării unor cadre de reglementare solide pentru intermediarii financiari nebancari și pentru criptoactive, inclusiv prin reducerea deficitului de date existent în aceste zone. Este o observație care confirmă cât de mult s-a schimbat natura supravegherii financiare.

Riscurile nu pot fi izolate în interiorul granițelor unui sector, ci se pot transmite rapid între piețe, tehnologii, clase de active și jurisdicții.

Raportul OCDE vorbește, în fond, despre necesitatea de a construi instituții și piețe capabile să absoarbă șocurile fără să își piardă funcțiile esențiale. Cred că aceasta este una dintre marile provocări ale perioadei pe care o traversăm.

Pentru o autoritate precum ASF, această perspectivă înseamnă supraveghere prudentă, reglementare adaptată noilor realități și angajați cu competențe solide, pentru a inspira încredere într-o economie în care incertitudinea a devenit parte a peisajului.

Raportul integral poate fi consultat aici – https://shorturl.at/CkzGz