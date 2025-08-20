Fructele de pădure au ajuns un lux! Ce prețuri găsești în supermarketuri și în Piața Obor

Fructele de pădure – afine, zmeură, mure și coacăze – sunt printre cele mai căutate produse ale verii. Gustul intens și beneficiile pentru sănătate le-au transformat într-un „superaliment”, însă prețurile lor din 2025 dau mari bătăi de cap cumpărătorilor. Diferențele dintre supermarketuri, piețele tradiționale și vânzările online sunt uriașe, iar alegerea locului de unde să le cumperi poate face o diferență considerabilă în buget.

Prețurile din supermarketuri – cât plătești pentru o caserolă

În magazinele mari, fructele de pădure au devenit produse premium. Potrivit datelor Pricy.ro, la Lidl, o caserolă de 500 g de afine costă 13,99 lei, iar varianta bio de 250 g ajunge la 28,99 lei. În Auchan, un kilogram de afine depășește 100–120 lei, iar o cutiuță de doar 125 g se vinde cu 17 lei. Nici Mega Image nu este mai prietenos la preț: 500 g de afine românești ajung să coste între 24 și 26 lei. Pentru un consumator obișnuit, aceste tarife fac ca o simplă gustare sănătoasă să devină un adevărat răsfăț.

Piața Obor – alternativa mai accesibilă

În piețele tradiționale, fructele de pădure sunt vizibil mai ieftine. Spre exemplu, în Piața Obor din București, zmeura, murele și coacăzele sunt vândute la prețuri cuprinse între 12 și 20 lei/kg. Diferența se explică prin faptul că aici produsele provin direct de la producători locali, fără intermediari, fără costuri suplimentare de transport și depozitare. Deși prezentarea nu este la fel de elegantă ca în supermarketuri, cumpărătorii apreciază atât prospețimea, cât și prețurile mai prietenoase.

Anunțurile online – cât cer producătorii pe OLX

Tot mai mulți producători au ales să își valorifice marfa prin intermediul platformei OLX, unde prețurile variază între 35 și 50 lei/kg, în funcție de oraș. În zone precum Lupeni, Bistrița, Cluj sau Iași, cumpărătorii pot comanda direct de la fermieri, însă aici intervin costurile de livrare și cantitățile minime de achiziție. Totuși, pentru cei care caută fructe de pădure proaspete și sunt dispuși să plătească un pic mai mult, varianta online devine o opțiune convenabilă, potrivit mediaflux.