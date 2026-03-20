Guvernul exclude plafonarea prețurilor la carburanți deși motorina atinge 10 lei

Motorina se apropie vertiginos de pragul psihologic de 10 lei pe litru, însă Guvernul exclude o plafonare a prețurilor la pompă. În schimb, pe masa executivului se află soluții precum plafonarea adaosului comercial sau o acciză flexibilă. Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, avertizează că spațiul de manevră este extrem de limitat: „Avem constrângeri bugetare serioase. Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea”.

Constrângeri bugetare serioase

Într-o intervenție directă, Ionuț Dumitru a explicat că orice decizie trebuie să țină cont de realitatea cifrelor din bugetul României. E drept că situația la pompă îngrijorează pe toată lumea, dar soluțiile nu sunt simple. „Știm cu toții că avem o constrângere bugetară foarte serioasă, trebuie să reducem deficitul bugetar anul acesta la 6,2% din PIB. Deci orice măsură pe care o putem discuta în momentul de față trebuie să țină cont de această constrângere bugetară.”

Acesta a subliniat că măsurile deja existente, cum ar fi rambursarea parțială a accizelor pentru agricultură și transportatori, nu pot fi extinse la toți cetățenii.

„Sigur că atunci când avem o creștere foarte rapidă și consistența prețului la pompă, toată lumea e îngrijorată și toată lumea se gândește la ce poate face statul ca să reducă acest efort pe care fiecare cetățean îl face. Trebuie analizate toate soluțiile pe care le putem avea în limitele bugetului pe care îl avem aprobat, dar așteptările că statul poate să reducă mare prețul la pompă pentru toată lumea, după părerea mea, nu se realizează, pentru că nu avem resursele să o facem”, a precizat Dumitru.

Ce soluții sunt pe masă

autoritățile analizează două opțiuni principale. Prima ar fi o acciză flexibilă, care s-ar ajusta în funcție de prețul internațional al petrolului. A doua variantă ar fi plafonarea adaosului comercial al distribuitorilor.

Ionuț Dumitru a detaliat aceste posibilități: „Acciza flexibilă înseamnă practic o reducere a accizei în funcție de nivelul de preț al petrolului. Tocmai se gândește această soluție, pentru că nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Una este să se stabilizeze la 80 dolari/baril, alta la 150 dolari/baril. Plafonarea adaosului comercial trebuie analizată și văzut ce resurse bugetare avem la dispoziție și cum le putem utiliza cel mai rațional”.

Riscurile plafonării și volatilitatea pieței

Numai că plafonarea directă a prețului la pompă, deși populară la prima vedere, vine cu riscuri majore. Consilierul a avertizat că o astfel de măsură ar putea duce la dispariția carburanților din stații dacă prețul petrolului continuă să crească.

„Sigur e știut lucrul acesta din economie: dacă plafonezi prețul, cei care furnizează produsul respectiv nu mai au interesul să-l furnizeze dacă el este sub costurile pe care le au.”

O logică economică simplă.

Iar dincolo de calculele interne, instabilitatea pieței internaționale face orice plan dificil de implementat. „Nu știe nimeni unde se va stabiliza prețul petrolului pe piețele internaționale. Vedem volatilitate extrem de mare, creșteri mari urmate de ajustări. Nu putem face scenarii decât pe argumente raționale, atâta timp cât volatilitatea e foarte mare.”

De unde vin banii statului

Dar de unde să taie statul, pe bune? V-ați întrebat vreodată cum funcționează mecanismul bugetar? Ionuț Dumitru a oferit o explicație directă, fără ocolișuri.

„Trebuie să înțelegem că statul are bani din taxele și impozitele pe care le colectează. Ca să aloci sume mai mari pentru rambursarea sau reducerea accizei, trebuie să reduci din altă parte, pentru că alte surse bugetare nu ai. Deficitul bugetar e foarte mare în continuare. Putem imagina foarte multe scenarii, însă ele trebuie să confrunte cu realitatea bugetară. Realitatea bugetară este una foarte clară: avem un deficit bugetar de 6,2% din PIB (o țintă asumată ferm) și trebuie să ne încadrăm în el, pentru că alte resurse nu avem”, a declarat consilierul.

Instabilitatea politică internațională și conflictele externe complică și mai mult deciziile economice. „Sigur că ne afectează faptul că avem două războaie la nivel internațional și o volatilitate foarte mare în piețele financiare. Este un lucru care ar trebui să ne ducă către rațiune atunci când luăm decizii.”

Până la urmă, totul depinde de evoluția externă. „Nimeni nu poate spune în momentul de față unde se va stabiliza prețul petrolului și care va fi prețul la pompă, și la momentul respectiv să vedem ce resurse avem sau nu avem la dispoziție pentru a putea interveni.”