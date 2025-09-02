Ilie Bolojan: „Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%”. Ce măsuri anunță premierul

România se confruntă cu presiuni bugetare majore la final de an, iar premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj clar: deficitul nu va putea fi redus sub pragul de 8% în 2025. Șeful Executivului a explicat că efectele măsurilor fiscale introduse recent se vor resimți abia anul viitor, motiv pentru care impactul imediat asupra veniturilor la buget rămâne limitat.

Ilie Bolojan: „Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%”

Premierul a declarat marți, într-o conferință de presă, că este aproape imposibil ca România să încheie 2025 cu un deficit mai mic de 8%.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a amintit că unele dintre măsurile fiscal-bugetare adoptate intră în vigoare abia de la 1 august și nu pot produce încă efecte asupra bugetului. „Efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta, într-o măsură mai mare, rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai spus premierul.

Nicio discuție despre noi creșteri de TVA

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul o nouă creștere a TVA-ului, de la 21% la 23%, premierul a negat categoric.

„Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză, dar dacă vă aduceţi aminte, atunci când TVA-ul pentru HoReCa a rămas la 11%, am anunţat că în luna octombrie se va face o evaluare acestei situaţii, cât s-a încasat, cum s-a încasat, care este dinamica şi vom lua o decizie dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard. Dacă vă aduceţi aminte, acesta a fost o premisă în acest domeniu. Despre alte creşteri de TVA nu s-a discutat”, a precizat Ilie Bolojan.

Astfel, Executivul lasă deschisă doar posibilitatea ajustării cotei reduse pentru HoReCa, dar exclude orice scenariu privind o nouă majorare generală a TVA-ului.

Reducerea cheltuielilor, prioritatea Guvernului

Bolojan a insistat că soluția pentru echilibrarea bugetului nu este introducerea de noi taxe, ci limitarea cheltuielilor statului.

„Trebuie să spunem deschis: a ţine echilibrele bugetare înseamnă un echilibru între venituri şi cheltuieli. Dacă vrem să nu discutăm de acum înainte de creşteri de venituri, doar să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit, trebuie să insistăm în continuare pe partea de reducere de cheltuieli. Nu se poate altfel”, a subliniat premierul.

În acest context, Guvernul se pregătește de rectificarea bugetară, iar presiunea este mare: trebuie acoperite cheltuieli în creștere, în timp ce economia dă semne de încetinire.