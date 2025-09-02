Românii se pregătesc pentru un nou val de taxe și scumpiri începând cu anul 2026. Guvernul ia în calcul majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 23%, după ce abia în august 2025 aceasta fusese ridicată de la 19% la 21%. De asemenea, alte măsuri fiscale vor lovi direct populația și mediul de afaceri, în timp ce unele reforme promise rămân blocate sau amânate.

TVA în creștere și presiuni pe turism

Potrivit surselor politice, următoarea creștere a TVA ar putea afecta nu doar cota standard, ci și sectoarele cu regim preferențial. În prezent, TVA-ul pentru turism și HoReCa a urcat la 11% în august 2025, dar există scenariul ca din 2026 să fie aliniat cotei generale, adică 21%, cu posibilitatea de a ajunge chiar la 23%. Hotelierii avertizează că o asemenea schimbare ar lovi direct industria, care deja traversează cel mai slab an din ultimii trei.

Un nou val de taxe și scumpiri începând cu anul 2026. La cât ar putea ajunge TVA

Deși Guvernul a anunțat un amplu program de reforme, multe dintre prevederile esențiale au fost eliminate sau amânate. Printre acestea:

interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat a dispărut din plan;

alocările către primării se fac tot pe baza datelor INS, nu a recensământului, păstrând avantajele vechiului sistem;

reforma companiilor de stat vizează doar viitoarele numiri, fără să atingă actualii directori politici;

investițiile contestate din programul „Anghel Saligny” nu au fost eliminate, ci doar promise pentru „prioritizare”.

Astfel, pachetul fiscal pare mai degrabă o serie de ajustări punctuale decât o strategie coerentă de redresare economică.

Alte taxe pregătite pentru 2026 și soluții amânate

Din ianuarie 2026 intră în vigoare mai multe majorări:

impozitul pe locuințe va crește cu 70% ;

dividendele vor fi impozitate cu 16% , în loc de 10%;

marile companii ar putea fi obligate să plătească un nou tip de taxă, mai dur decât actualul 1% pe cifra de afaceri.

În același timp, pensiile speciale rămân aproape neatins, reforma vizând doar magistrații, deși peste 200.000 de persoane (militari, polițiști, angajați ai serviciilor) beneficiază de acest regim privilegiat.

Experții au propus aplicarea taxării inverse la TVA pentru a combate evaziunea fiscală, care generează anual pierderi de aproape 9 miliarde de euro. Însă, Guvernul a cerut Comisiei Europene permisiunea de a aplica această măsură abia din 2026 și doar pentru legume și fructe.

Ce s-a schimbat deja din august 2025