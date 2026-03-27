Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a 28-a zi, iar tensiunile escaladează dramatic. Israelul a anunțat că va intensifica atacurile împotriva Iranului ca răspuns la continuarea lansărilor de rachete, avertizând Teheranul că va plăti scump. În același timp, manevrele diplomatice din culise continuă sub presiunea unui nou ultimatum din partea președintelui american Donald Trump.

Un preț din ce în ce mai greu

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a transmis un mesaj video fără echivoc. El a avertizat că republica islamică va suporta consecințe severe. „În ciuda avertismentelor, tirurile continuă – în consecință, loviturile IDF în Iran vor fi intensificate și extinse către alte ținte din sectoare care ajută regimul să dezvolte și să utilizeze mijloace militare împotriva civililor israelieni. Vor plăti un preț greu, din ce în ce mai greu, pentru această crimă de război”, a declarat Katz.

Replica iraniană nu a întârziat. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a interzis transportul maritim „către și dinspre porturile aliaților și susținătorilor inamicilor israeliano-americani” pe orice rută. Mai mult, IRGC a adăugat că Strâmtoarea Hormuz este închisă și orice tranzit va fi întâmpinat cu „măsuri dure”. E drept că, pe lângă amenințări, Teheranul a îndemnat civilii să părăsească zonele în care sunt staționate trupe americane, acuzând forțele „lașe„ americane şi israeliene că „încearcă să folosească amplasamente civile şi oameni nevinovaţi drept scuturi umane”.

Negocieri sub presiunea ultimatumului

În spatele frontului, diplomația pare să lucreze contra cronometru. Președintele Donald Trump a prelungit cu încă 10 zile ultimatumul dat Iranului, amânând, pentru a doua oară, amenințarea distrugerii rețelei energetice naționale. „La cererea guvernului iranian, amân cu zece zile data prevăzută pentru distrugerea centralelor electrice, până luni, 6 aprilie, ora 20:00”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, adăugând că discuțiile „decurg foarte bine”.

Numai că lucrurile stau puțin diferit, dacă ne luăm după surse citate de Wall Street Journal, care susțin că Iranul nu a solicitat nicio pauză. Emisarul american Steve Witkoff a confirmat însă că Washingtonul a transmis Teheranului „o listă de 15 puncte” prin intermediul Pakistanului. Iar ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a declarat că se fac pregătiri pentru o întâlnire directă. „Se pare că aceasta ar urma să aibă loc foarte curând în Pakistan”, a afirmat oficialul german (o informație încă neconfirmată independent).

Dar ce conține, pe bune, această propunere? Un oficial iranian de rang înalt a descris-o pentru Reuters ca fiind „unilaterală și nedreaptă”. „propunerea sugerează că Iranul ar renunța la capacitatea sa de a se apăra în schimbul unui plan vag de ridicare a sancțiunilor”, a explicat sursa.

Peste 370.000 de copii, prinși în conflict

Dincolo de cifrele militare și declarațiile politice, costul uman este devastator, în special în Liban. Potrivit UNICEF, peste 370.000 de copii au fost forțați să își părăsească locuințele din cauza ofensivei israeliene împotriva Hezbollah. Bilanțul este tragic: cel puțin 121 de copii au fost uciși și alți 399 răniți, a confirmat Marcoluigi Corsi, reprezentantul UNICEF în Liban.

Situația este cumplită.

Autoritățile israeliene intenționează să creeze o „zonă de securitate” până la râul Litani, la circa 30 km nord de graniță, ceea ce înseamnă că sute de mii de oameni nu se vor putea întoarce acasă prea curând. V-ați gândit vreodată cum e să fii prins la mijloc, cu podurile distruse și fără cale de scăpare? Un oficial UNHCR estimează că aproximativ 150.000 de persoane sunt complet izolate în Liban.

Fronturi multiple și noi atacuri

Operațiunile militare s-au extins. Armata israeliană a anunțat că a finalizat „un val amplu de lovituri care au vizat infrastructura regimului terorist iranian în inima Teheranului”. Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul Effie Defrin, a confirmat că, până acum, armata a lovit peste 1.000 de ținte din industria de armament a Iranului. „Eliminările nu se vor opri; vom continua să-i urmărim pe toți cei care amenință Israelul”, a promis Defrin.

Și alte țări din Golf resimt direct conflictul. Principalul port comercial din Kuweit, Shuwaikh, a fost atacat cu drone, provocând pagube materiale. Un al doilea port, Mubarak al-Kabeer, a fost și el vizat de drone și rachete. Între timp, Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în regiune, ceea ce ar crește important prezența trupelor de luptă americane.

Pe fondul acestor evoluții, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a lansat o acuzație gravă. Ea a afirmat că Rusia furnizează informații Iranului, date care sunt utilizate „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu, și a cerut Washingtonului să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei.