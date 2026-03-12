Lege nouă la Senat interzice țigările electronice în spațiile publice închise

Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului ar putea fi complet interzise în restaurante, baruri și toate celelalte spații publice închise. Un proiect de lege în acest sens a fost depus recent la Senat și propune extinderea restricțiilor actuale, valabile pentru țigările tradiționale, la toate produsele noi de pe piață.

Inițiativa legislativă vine ca un răspuns la popularitatea tot mai mare a acestor dispozitive, care în prezent pot fi folosite aproape fără nicio restricție. Potrivit publicației Adevărul, care a consultat documentul, proiectul vizează consolidarea luptei împotriva efectelor consumului de tutun și protejarea nefumătorilor de fumatul pasiv.

Ce prevede exact noul proiect de lege

Propunerea legislativă stabilește clar o interdicție totală pentru o gamă largă de produse. Inițiatorii au detaliat în nota de fundamentare a actului normativ exact ce anume ar urma să fie interzis și unde s-ar aplica noile reguli.

„Se interzice fumatul, țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție spatiile de deținere în care sunt cazate persoanele private de libertate”, se arată în textul proiectului.

De ce este necesară o nouă lege anti-fumat

Inițiatorii susțin că, deși măsurile luate în ultimii ani au început să dea rezultate, legislația actuală nu a reușit să țină pasul cu inovațiile de pe piața produselor din tutun. Legea care a interzis fumatul în spațiile închise în 2016 a lăsat o portiță deschisă pentru noile dispozitive, care au apărut ulterior și au câștigat rapid popularitate.

„De la interzicerea fumatului în spațiile închise prin modificările aduse de Legea nr.15/2016 au apărut tot felul de dispozitive electronice pentru fumat, cum ar fi: țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentm țigaretele electronice, dispozitivele electronice pentm încălzirea tutunului și produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun”, se menționează în documentul citat.

Obiectivele inițiatorilor: Protecția tinerilor și a nefumătorilor

Principiul care stă la baza proiectului este interzicerea totală a fumatului în toate spațiile închise de folosință colectivă, indiferent de tipul de dispozitiv utilizat. O astfel de măsură, spun inițiatorii, ar avea un dublu efect: i-ar încuraja pe fumători să reducă consumul sau să renunțe complet și, în același timp, i-ar proteja pe nefumători de efectele nocive ale fumatului pasiv.

Un accent deosebit este pus pe tineri. Documentul subliniază că, deși fumatul clasic a scăzut în rândul acestora, consumul de produse electronice este în creștere. Prin urmare, interzicerea utilizării acestor dispozitive în locuri frecventate de tineri, precum baruri, cluburi și discoteci, este considerată o măsură necesară pentru a descuraja acest obicei.

Sursa: Adevarul