România a atras aproximativ 2,8 miliarde de lei, echivalentul a circa 604 milioane de dolari, de la începutul anului 2025 prin facilitatea de cumpărare a titlurilor de stat destinată donatorilor de sânge. Dobânda oferită poate depăși 7%, cu aproximativ un punct procentual peste nivelul disponibil în mod obișnuit investitorilor de retail.

Estimarea Bloomberg, preluată de, indică participarea a zeci de mii de investitori individuali. Programul combină stimularea donării de sânge cu atragerea unei surse suplimentare de finanțare pentru stat.

Dobânda suplimentară majorează costul finanțării pentru stat

Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, susține că beneficiile sociale justifică dobânda preferențială acordată donatorilor.

Programul a început în 2023, după o campanie realizată împreună cu un post de radio rock. Cu ajutorul certificatului primit după donare, persoanele eligibile pot accesa emisiunile de titluri de stat rezervate acestei categorii.

Dobânzile preferențiale și facilitățile fiscale pot face însă din investitorii de retail o sursă relativ scumpă de finanțare, potrivit criticilor citați de Bloomberg. Costul suplimentar este reprezentat de randamentul mai ridicat plătit de stat.

Populația asigură aproape o cincime din necesarul de împrumut

Programele adresate populației, inclusiv facilitatea pentru donatorii de sânge, acoperă aproape o cincime din necesarul total de împrumut al statului român. Investitorii individuali tind să păstreze obligațiunile până la maturitate, în timp ce unele fonduri sau instituții străine își pot retrage rapid capitalul în perioade de turbulențe.

Orientarea către economiile populației este vizibilă și în alte state, care promovează obligațiunile guvernamentale către micii investitori:

Italia dezvoltă programe pentru atragerea investitorilor individuali;

Japonia promovează obligațiunile guvernamentale către populație;

Brazilia folosește, la rândul său, programe destinate micilor investitori.

La nivelul țărilor urmărite de OCDE, gospodăriile ajunseseră să dețină 11% din datoria guvernamentală în 2024, proporție de peste două ori mai ridicată decât în 2021.

Investitorii folosesc certificatul de donator pentru randamentul preferențial

Ionuț Nedelea, manager de proiect, donează sânge de câteva ori pe an și folosește certificatul primit după fiecare donare pentru a cumpăra titlurile de stat dedicate donatorilor.

Laviniu Beze, reprezentant al unei asociații a investitorilor de retail, donează de patru ori pe an, iar titlurile de stat reprezintă 40% din portofoliul său. „Am tradingul în sânge”, a declarat Laviniu Beze pentru Bloomberg, explicând interesul pentru punctul procentual suplimentar oferit la dobândă.

Mutarea economiilor din depozitele bancare către obligațiunile guvernamentale poate pune presiune asupra băncilor, chiar dacă oferă statului capital pe care investitorii individuali tind să îl păstreze până la scadență.